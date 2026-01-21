Australian Open 2026: Oleksandra Oliynykova cere descalificarea Arinei Sabalenka

Participarea Emmei Răducanu la Australian Open 2026 s-a încheiat prematur, după ce a cedat în două seturi consecutive în fața Anastasiei Potapova. Înfrângerea readuce în prim-plan provocările britanicei, care va trebui să își regândească strategia pentru următoarele turnee.

Și britanicul Arthur Fery a părăsit competiția mai devreme decât și-ar fi dorit, fiind eliminat în runda a doua de Tomas Martin Etcheverry, după un parcurs impresionant în calificări. Astfel, Cameron Norrie rămâne singurul britanic în competiția masculină.

În schimb, Carlos Alcaraz și-a continuat parcursul fără emoții, obținând calificarea în runda a treia, în timp ce Jannik Sinner și Novak Djokovic urmează să evolueze în runda a doua, joi. În competiția feminină, marile favorite au rămas toate în cursă, menținând tensiunea și interesul ridicat pentru fazele următoare.

Oleksandra Oliynykova din Ucraina a părăsit Australian Open după ce a fost învinsă de campioana en-titre, Madison Keys. Chiar și așa, jucătoarea a mărturisit că adevărata victorie a fost să-i îndeplinească visul tatălui său, care este soldat implicat în conflictul declanșat de Rusia, considerând acest moment mult mai valoros decât rezultatul meciului.

După ce a pierdut în fața campioanei Madison Keys, ucrainianca Oleksandra Oliynykova a atras atenția asupra situației politice din sport. Ea susține că jucătoarele din Belarus și Rusia, inclusiv Arina Sabalenka, ar trebui să fie interzise la competițiile internaționale, în semn de solidaritate cu Ucraina.

Oliynykova a purtat un tricou pentru a sprijini campania sa de strângere de fonduri și a declarat pentru The Age: „Este foarte greșit ca aceste jucătoare să nu fie descalificate, așa cum se întâmplă în alte sporturi. Oamenii cu putere și bani folosesc sportul pentru a susține agresiunea împotriva țării mele.”

Britanica Emma Răducanu a dezvăluit că s-a gândit serios să nu participe la Australian Open, fiind afectată de accidentări. Eliminarea în runda a doua, în fața Anastasiei Potapova, nu a diminuat însă satisfacția ei de a fi evoluat pe teren:

„Trebuie să plec cu capul sus. Nici măcar nu eram sigură dacă voi veni în Australia, așa că a fi aici este un lucru pozitiv”. a declarat britanica.

Arina Sabalenka și-a asigurat calificarea în turul următor după ce a învins-o pe Zhuoxuan Bai cu 6-3, 6-1. Ea ar fi trebuit să o întâlnească pe Răducanu, dar britanica a fost eliminată în meciul anterior.

Sabalenka a apreciat lupta adversarei sale: „A fost impresionant cum a încercat să găsească soluții și să mă pună sub presiune”.

Numărul 1 mondial, Carlos Alcaraz, s-a calificat în runda a treia după o victorie în trei seturi asupra lui Yannick Hanfmann, 7-6(4), 6-3, 6-2, pe Rod Laver Arena.

„Primul set a fost dificil, dar apoi am reușit să joc mai bine tactic și să mă calific. Sunt foarte fericit de nivelul pe care l-am arătat la finalul meciului”, a declarat spaniolul.

Australianca Maddison Inglis a trecut de Kimberly Birrell după un meci de trei ore, 7-6(6), 6-7(9), 6-4, și nu a putut ascunde emoția în timpul interviului post-meci.

Logodnicul ei, colegul de tenis Jason Kubler, i-a fost alături în loja oficială. „Este minunat să-l am în viața mea și aici, la meci”, a spus Inglis printre suspine.

Americanul Tommy Paul, numărul 20 mondial, a fost ținta unor glume din partea colegilor din circuit datorită echipamentului său mov, comparat cu Teletubby-ul Tinky Winky.

„Am fost puțin râs pe seama mea, dar îmi place”, a spus Paul după ce l-a învins pe compatriotul său Aleksandar Kovacevic în runda inaugurală.