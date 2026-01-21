Victorie pentru Gabriela Ruse. S-a calificat în turul trei la Australian Open

Gabriela Ruse și-a asigurat prezența în turul al treilea al Australian Open după o prestație remarcabilă în meciul împotriva Ajla Tomljanovic, reprezentanta gazdei turneului. Românca a dominat partida atât la serviciu, cât și la retur, arătând un control total asupra ritmului jocului, potrivit site-ului oficial al turneului.

Serviciul a fost unul dintre punctele forte ale româncei. Ruse a câștigat 81% dintre punctele jucate cu primul serviciu, reușind 26 de puncte din 32, ceea ce i-a permis să controleze game-urile proprii și să își creeze oportunități în momentele importante.

Eficiența a fost evidentă și la nivelul greșelilor: Gabriela a comis o singură dublă greșeală, în timp ce adversara a înregistrat șapte astfel de erori. În plus, românca a trimis trei ași, față de unul singur al australiencei, iar viteza medie a primului serviciu a fost de 163 km/h, depășind-o clar pe Tomljanovic.

Pe retur, Gabriela Ruse a arătat o agresivitate mult mai mare. Românca a câștigat 44% dintre punctele jucate la primirea serviciului advers, față de doar 29% în dreptul australiencei. În special pe primul serviciu al adversarei, Ruse a obținut 41% dintre puncte, ceea ce a contribuit decisiv la controlul meciului și la crearea de presiune constantă asupra adversarei.

Pe parcursul meciului, Gabriela a reușit 22 de lovituri câștigătoare, dublu față de numărul înregistrat de Tomljanovic, demonstrând clar superioritatea în schimburile decisive. Ritmul și constanța Româncei au fost remarcabile, iar combinația dintre serviciu puternic și retur agresiv a făcut diferența în toate momentele critice ale meciului.

„A treia oară a fost cu noroc. Am simțit că astăzi este ziua mea. Ajla este o jucătoare foarte bună. Am încercat să fiu agresivă și să rămân pozitivă. Le mulțumesc suporterilor români și celor din loja mea”, a spus românca.

În turul următor, Ruse va întâlni câștigătoarea meciului dintre Maria Sakkari și Mirra Andreeva, partida fiind programată să înceapă după ora 10:00.