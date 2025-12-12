Premieră la Australian Open. Turneul începe cu o ceremonie la care vor fi prezente legendele tenisului

Turneul Australian Open din 2026 va începe cu o ceremonie spectaculoasă de deschidere. Evenimentul marchează o premieră în istoria competiției și va aduce pe teren unele dintre cele mai mari nume din tenis, inclusiv pe legendarul Roger Federer, potrivit informațiilor disponibile pe site-ul oficial al competiției.

Deschiderea celui mai așteptat turneu din tenis va avea loc pe 17 ianuarie.

„Australian Open va introduce o nouă tradiţie spectaculoasă cu prima sa ceremonie de deschidere, care va avea loc sâmbătă, 17 ianuarie, în seara dinaintea începerii turneului principal", se arată pe site-ul turneului de grand slam.

Potrivit organizatorilor competiţiei, ceremonia de deschidere va fi o ocazie de a le aduce un omagiu marilor campioni din lumea sportului.

„Lansând primul Grand Slam al anului, acest eveniment special va fi ocazia de a aduce un omagiu marilor campioni care au modelat tenisul, fanilor pasionaţi pe care i-au inspirat şi moştenirii incredibile pe care continuă să o construiască”, explică organizatorii competiţiei.

Roger Federer, de şase ori câştigător la Melbourne, va fi invitatul special al primei ediţii a ceremoniei de deschidere, programată înaintea meciurilor din tabloul principal, care se desfăşoară între 18 ianuarie şi 1 februarie.

Elveţianul, în vârstă de 44 de ani, va fi acompaniat de alte legende ale tenisului, printre care Andre Agassi, de patru ori câştigător al turneului, şi australienii Pat Rafter şi Lleyton Hewitt, urmând să participe la un meci între foşti nr. 1 mondial.

„Mi se pare că a trecut o eternitate de când am inventat expresia „Happy Slam” (Marele Slam al fericirii) pentru Openul Australiei, şi încă zâmbesc când mă gândesc la toate momentele pe care le-am trăit aici. Am trăit atât de multe emoţii la Rod Laver Arena… bucuria de a ridica trofeul de şase ori, onoarea de a juca în faţa lui Rod Laver însuşi, provocarea de a concura cu cei mai mari adversari ai mei şi, întotdeauna, dragostea şi sprijinul necondiţionat al fanilor australieni”, a spus el.

Australian Open este unul dintre cele patru turnee de Grand Slam și marchează începutul fiecărui an competițional de tenis. Prima ediție a avut loc în 1905, sub denumirea de Australasian Championships, iar inițial a fost organizat pentru jucători din Australia și Noua Zeelandă. De-a lungul timpului, turneul a evoluat, atrăgând cei mai buni jucători din întreaga lume și devenind un eveniment global de prestigiu.

În 1969, odată cu începutul erei Open, competiția a devenit deschisă atât jucătorilor amatori, cât și profesioniști, crescând semnificativ nivelul competiției. În 1988, turneul s-a mutat la actuala locație, Melbourne Park, iar suprafața de joc a fost schimbată de la iarbă la hard, pentru a se adapta mai bine condițiilor și cerințelor moderne.