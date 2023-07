Dana Săvuică, adevăratul motiv al divorțului. Greșeală la început

Dana Săvuică a conștientizat că lucrurile între ea și fostul soț nu mai merg ca la început. A încercat să își salveze căsnicia, însă nu a avut succes, așa că a decis în cele din urmă să divorțeze. Privind în urmă la toate schimbările care au apărut de-a lungul anilor, fostul model a înțeles și cauzele care au împins-o să ia o astfel de decizie.

La începutul căsniciei, lucrurile au mers bine și totul era frumos. Odată cu trecerea timpului, situația s-a schimbat radical, iar Dana Săvuică susține că a știut atunci că este momentul să ia o decizie. Au fost mai multe motive care au dus la despărțire, însă fostul model consideră că principala cauză a divorțului este că s-au căsătorit prea devreme.

„Un melanj de lucruri, mai multe cauze au fost. După o perioadă în care am lăsat în urmă divorțul și, acum, trăind altfel viața, m-am uitat în urma mea și am reflectat puțin la tot ce s-a întâmplat.

Cred că s-ar putea ca una dintre cauze să fie că ne-am căsătorit prea devreme, eram prea tineri, ne vedeam unul pe altul cu alți ochi, poate, nu știu. Dar, cumva, drumurile noastre s-au despărțit, la un moment dat.

Nu mă întreba în ce moment, că nu îmi aduc aminte când, ce, cum. La un moment dat, era ca și cum stăteam cu un străin, în casă”, a povestit Dana Săvuică, în cadrul emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Dana Săvuică nu regretă divorțul de fostul soț

Nu este ușor să treci printr-un divorț, însă fostul model susține că nu regretă nimic. A fost o perioadă a vieții sale, însă după despărțire a reușit să se recâștige pe sine. A încercat să își salveze relația și s-a adaptat după nevoile soțului, însă a început să neglijeze anumite aspecte în legătură cu propria persoană.

„Nu regret nimic din ceea ce am făcut, pentru că eu consider că am încercat să fac tot ceea ce era omenește posibil într-o relație. Eu sunt vărsător și sunt destul de cameleonică, știu să mă schimb după vremuri, după starea celuilalt.

La un moment dat, mi-am dat seama că nu mai dădea importanță identității mele, omului din mine, femeia care avea anumite dorințe, anumite așteptări, anumite năzuințe și, atunci, mi-am dat seama că, decât să stăm într-o chestie care era blocată din toate punctele de vedere, mai bine am zis «OK, hai, gata, punem capăt»”, a continuat fostul model.