Ilinca Vandici, adevărul despre divorțul de Andrei Neacșu. A ascuns multă vreme aceste lucruri

În urmă cu o lună s-a aflat că Ilinca Vandici și soțul ei, Andrei Neacșu divorțează. La scurt timp s-a zvonit și că acesta se iubește cu o altă femeie de mai bine de un an. La momentul respectiv, vedeta nu a dorit să ofere prea multe declarații, dar acum a postat un citat neașteptat.

„Dacă te simți pierdut, dezamăgit, confuz, slăbit, întoarce-te la tine, la cine ești tu, acum și aici, și când vei ajunge aici, te vei descoperi pe tine, ca pe o floare de lotus în plină înflorire, frumoasă și puternică, chiar dacă este într-un iaz noroios. Concluzia: trăiește în prezent și nu uită cât de frumos e sufletul tău!”, a fost mesajul postat pe Instagram de Ilinca.

Ea a mai spus și că „întotdeauna să mă iubesc, să mă prețuiesc, să mă prioritizez și niciodată să nu renunț la mine pentru că dacă eu sunt bine, pot realiza atâtea lucruri frumoase. Îmi pot crește copilul în armonie, mă pot bucură de toate minunile pe care Dumnezeu mi le oferă în fiecare zi”, a spus, Ilinca Vandici.

Ilinca Vandici s-a redescoperit după despărțire

Ilinca Vandici a mai povestit că au fost multe momente în care și-a pierdut energia feminină, dar că acum totul s-a schimbat și că a învățat să se pună pe primul loc.

„Au fost anumite etape, e adevărat, de-a lungul vieții, în care mi-am accesat mult latura masculină, nu pentru că aș fi vrut, ci pentru că nu am avut altă variantă. Am învățat însă, pe parcurs, despre asta și acum îmbrățișez energia feminină sub toate formele ei, iar cel mai important este că în accesez în mod conștient fiecare dintre cele două tipuri de energie care ne definesc, în funcție de situație. Iar echilibrul e esențial în viața mea. Întotdeauna, privind în urmă cu experiența și maturitatea la care ai ajuns în prezent, îți dai seama că puteai, poate, aborda altfel lucrurile, în aproape orice situație. Cred cu tărie că tot ce ne e dat are un scop. Cred că sunt multe lecții de înțeles și de învățat. Dacă nu treceam prin tot felul de situații, cum am mai evolua? Regretele vin din energia trecutului neacceptat, nevindecat, iar eu rezonez cu asta”, a spus Ilinca Vandici.

Prezentatoarea de la Kanal D a mărturisit și că Dumnezeu i-a dat putere să treacă peste absolut orice și să se bucure de viață. „Tocmai gândul că fiecare zi de la Dumnezeu e o binecuvântare! Că am atâtea motive pentru a fi fericită și recunoscătoare încât celelalte ar trebui să nu fie esențiale”, a spus Ilinca Vandici pentru Click.