Horoscop Horoscopul lui Dom’ Profesor, 24 martie 2025. Etica mandarină







24 martie

Pe 24 martie s-au născut: William Morris, Joseph Priestly, Steve McQueen, Dario Fo, Dimitrie Cuclin, Traian Coşovei, Maria-Denis Theodoru.

Pe 24 martie este Înainteaprăznuirii Bunei Vestiri şi Sf. Zaharia şi Artemon. În ”Kalendar” este pomenit un obicei vechi - gopodarii se duceau în livadă şi ameninţau pomii cu securea ca livada să înverzescă mai repede şi să prindă rod bogat. Nu se mai ştie cum se numea ritualul, ce zeiţă sau zeul al pământului trebuia respectat. Doar folcloriştii mai pomenesc de acest obicei vechi al pământului, în acest caz Candrea, 1999, pagina 389, pomenit de Antoaneta Olteanu în CPR, 2001, pagina 164.

Mulţi dintre domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi mă întrebaţi dacă va fi, sau nu, război. Război este în permanenţă pe Pământ, nicio ziulică dată de bunul Dumnezeu nu a fost pace pe întreaga suprafaţă a Terrei! Dacă va fi Război Mondial? Probabil, nu, dar trebuie să credeţi cu tărie acest lucru, să vreţi să fie pace. Mircea Eliade îmi spune că nu este mare deosebire între spaţiu, timp şi gând, iar mentalul, gândul amplificat al miliardelor de locuitori ai planetei poate deschide căile viitorului!

Acum, iată au trecut aproape 40 de ani, m-am trezit la Bgdad în mijlocul unui război foarte urât, ciudatul război dintre Iran și Irak.

Ce voiam să vă spun, de fapt, este că la Bagdad am întâlnit un chinez. Era înalt, cu o față aproape europeană și îl chema Hua Ţu Kă-uen. Era din Hong-Kong. La început ne încrucişam drumul întâmplător, pentru că locuiam la Hotelul Anbar în camere alăturate. Luam masa la acelaşi ore şi mâncam întotdeauna acelaşi lucru: dimineața ”english breakfast” care era în prețul camerei, la prânz, adică pe la ora 18, o jumătate de pui la rotisor, cu un munte de cartofi prăjiţi şi salată de castraveciori muraţi, plus o bere rece Efes.

Eram îmbrăcaţi aproape la fel: pantaloni bej, camaşă albă cu mânecă scurtă, cravată în dungi, espadrile din pânză, geantă diplomat "American Tourister". De fapt, la fel se îmbrăcau şi nemţii de la Hoff-Trapp, care construiau fabricile de armament şi belgienii de la Sibetra, mari specialişti în azotaţi şi alte minuni chimice explozive şi prietenii mei, brazilienii de la Mendez Junior şi americanii de la John Deere. Era "uniforma" cooperanţilor străini în Irak.

Într-o seară, pentru că v-am spus că masa principală a zilei o luam pe la ora 18, Hua îmi cere voie să se aşeze la masa mea. Hua îmi declară că nu mai pomenise în viaţa lui şi nici nu auzise de un european atât de profund ca subsemnatul. Adică să stea două ore în soarele arzător al amiezei numai ca să contemple Poarta zeiţei Ishtar de la Babilon!

De fapt, subsemnatul era animat de alte gânduri, nu neapărat de cultură şi civilizaţie. Îmi dădusem întâlnire cu preafrumoasa Monir, o studentă egipteană pe lângă care Nefertiti ar fi părut o babă urâtă şi necioplită. Monir era dintr-o familie coptă creştină foarte bogată şi studia sociologia şi limba arabă la cea mai prestigioasă Universitate a Orientului, cea din Bagdad. Dar despre aceasta, din nou, altădată, vorba bunicii mele Şeherazada !

Aşa că i-am răspuns evaziv lui Hua, că viaţa este scurtă, că furtuna răscoleşte nisipul, dar sentimentele şi trăirile proprii rămân nemuritoare. Hua a dat aprobativ din cap şi a tăcut. Am tăcut împreună timp de jumătate de pui. Apoi am tăcut împreună şi la cartofii prăjiţi. Am tăcut excelent când am băut berea şi apoi cînd ne uitam la marea bătalie de tancuri de lângă Abadan, transmisă în direct de televiziunea irakiana.

De a doua zi, Hua a început să vorbească. Am aflat despre I Ching, Tai Chi Chuan, despre modul de gândire chinezesc şi despre experienţa fabuloasă a clasei conducătoare a mandarinilor. Aşa am realizat că aproape o pătrime din populaţia globului gândeşte sincronic, adică fără vreo legătură logică cauză-efect. Mai mult, Hua m-a învăţat morala şi etica mandarină, extrem de realistă, rodul unei înţelepciuni de mii de ani, poate de neacceptat pentru europenii cartezieni, dar corectă, justă şi adevărată pentru cealaltă parte a lumii.

Jen, omule, mă învăţa Hua, tot adevărul despre viaţă a fost spus de miticul împărat Huan: să clădeşti o casă, să creşti un copil, să sădeşti un pom şi să mori în somn. Şi mai mult, să ai amintiri, multe, frumoase! Călătoreşte, studiază, cercetează... fă ce vrei tu! Restul, afacerile, femeile, banii sunt doar feluri în care poţi să-ţi omori timpul. Prietenii pot să-ţi devină duşmani şi invers, totul este o mare şi complexă joacă. Nu te justifica niciodată, nu trebuie să dai nimănui explicaţii, atâta timp cât respecţi etica mandarină.

Dacă ai greşit profund şi greşeala a fost făcută public, întâi repară greşeala, sau oferă compensaţii şi apoi cere-ţi cu umilinţă scuze. Doar scuzele nu compensează nimic, ci pot crea duşmani.

Libertatea ta personală, liberul arbitru, este lucrul cel mai de preţ din lume. Nu renunţa şi nu fă compromisuri la modul tău propriu de a fi. Poţi să promiţi, să zâmbeşti, să discuţi, să faci chiar jurăminte pe care să le calci imediat, dar libertatea ta personală este mai presus de toate acestea.

Nu te încorseta în reguli care nu te reprezintă. Nu eşti obligat să asculţi de împărat, dacă nu-l placi ! Nu fi original cu orice preţ. În fiecare oraş este de ajuns un doctor. Dacă urmăreşti o carieră, este bine să-ţi defineşti bine scopul. Este mai bine să ţinteşti un post de guvernator existent, decât să cucereşti o nouă provincie ca să-i devii guvernator. În primul caz este suficient să dispară o singură persoană, guvernatorul, la timpul şi momentul potrivit şi nu intri în concurenţă cu nimeni.

Şi mai ales, fă în aşa fel încât să ai puţini duşmani personali. Poţi să ai o droaie de inamici de joc, dar încercă să-i convingi pe toţi că nu-i nimic personal. Că uneori destinul este răutăcios şi nu îţi lasă multe posibilităţi de manevră. Că mai devreme sau mai târziu o să te revanşezi, într-un fel.

Niciodată să nu ataci direct duşmanii personali! Dacă poţi, cumpără-i, fă-i inofensivi, măcar neutri. Dacă este o ură de familie, plăteşte preţul sângelui! Nu te băga în grupuri de interes, în găşti, nici măcar în Triade, dacă nu poţi deveni tu şeful. Omul inferior ascultă, omul superior porunceşte! Afacerile pe care le faci trebuie ascunse de alte afaceri şi ele de altele, chiar dacă sunt legale şi corecte, cu atât mai mult - ochiul concurentului este duşmănos şi urechea lui haină!

Nu ameninţa, dar nu lăsa o ameninţare fără răspuns. Nu vorbi mult, vorbeşte cu miez. Omul inferior trăncăneşte, omul superior configurează! Dacă ai bani, fă-i să meargă, să producă, nu îi îngropa în pământ, ca prostul! Fii modest în viaţa de zi de zi, politicos, respectă femeile şi bătrânii, salută tu primul. Notează pe cei care nu-ţi răspund la salut. Ei sunt potenţialii ostili, sau doar distraţi! Trebuie să faci diferenţa! Omul inferior se miră, omul superior se gândeşte! Poartă costume pe care le poartă cei de categoria ta. Dar îmbracă-te în aur şi argint şi în mătase scumpă la curtea împăratului, trebuie să atragi atenţia şi să eclipsezi pe alţii la fel ca tine! Stai drept şi priveşte lumea drept în ochi, iar zâmbetul să-ţi nu lipsească de pe faţă!

Etica mandarină împreună cu Codul Bushido, Biblia şi în special cele Zece Porunci, Gorin No Sho, Cartea celor cinci cercuri, Calea de aur a lui Budha, Zand-Avesta și Poveţele Bătrânului din Munte sunt baza filozofiei mele. Există atâta înţelepciune în lume... de ce oare suntem atât de proşti?

Omul inferior o lungeşte inutil, omul superior este scurt şi precis - nu, nu face parte din etica mandarină, mai sunt multe sintagme ale moralei clasei conducătoare chinezeşti, foarte multe, dar este un pretext ca să pun punct "lecţiei" de astăzi! Pentru că, nu-i aşa, mâine este, în definitiv, o altă zi!

BERBEC Astăzi, chiar dacă nu eşti prea atent la prezent, ai o bună capacitate de a vedea lucrurile în perspectivă. Trebuie să te ocupi mai mult de familie, pentru ca problemele să nu degenereze. Evita, astazi, discutiile cu membrii familiei, cu anturajul foarte apropiat sau cu partenerii de afaceri asupra proprietatilor comune. Dacă ai vreo idee, pune-o in aplicare cu energia ta caracteristică. Astăzi trebuie sa dai curs incapăţânării care te caracterizeaza. Incăpăţânare care bine investita se numeste tenacitate şi va aduce in viitor dividente foarte frumoase. Spirituale sau materiale, depinde in ce investesti. In nici un caz sa nu fii zgarcit(ă), patima care te apuca cand nu trebuie.

TAUR Trebuie să alegi, să iei o decizie... şi nu ai niciun chef! Răspunderea ţi se pare prea mare. Dacă poţi, amână pe altă dată, după vorba veche: "sau moare măgarul, sau pierde samarul"! Primeşti un premiu pentru atitudinea ta pozitivă - o veste bună, mai pe seară. Şi poate şi un film bun. Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui! Ultima parte a segmentului de timp, pe seară, are o componenta neliniştitoare, din cauza influentei Lunii. Iti faci griji, de fapt fără motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand eşti cu spatele la zid...

GEMENI Dimineaţa îţi concentrezi atenţia pe obiective care pot să-ţi aducă profituri sau satisfacţii. Dar, evenimente păguboase şi/sau oameni stupizi te pot atrage în discuţii fără sens şi inutile. Cumpără acum, mâine e mai scump! Cu toate că zodia ta este departe, energia ta debordează. Există o conştiinţă ascunsă a zodiei care te împinge înainte şi te păzeşte de necazuri - care functioneaza bine şi astăzi. Ai nevoie permentă de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea neobişnuit de călduroasă te avantajeaza şi te inspiră să începi noi proiecte, să ai noi idei. Esti intr-o perioada creativa. Daca te-ai apucat sa scrii este foarte bine. Daca ai terminat este şi mai bine! Ai din nou trăiri pozitive şi o dispoziţie ştrengărească de primăvară!

RAC Aspectele bune ale Lunii îţi conferă un elan de primăvară, multă bunăvoinţă. Nu mai ştii ce să faci ca să mulţumeşti pe toată lumea. O zi plăcută în formă bună şi cu un moral excelent! Crezi că poţi aborda unele persoane, că ai putere de convingere. Este doar o părere, dar trebuie să dai dovadă de reţinere! Dedică ziua rezolvării problemelor importante, însă nu forţa în rezolvarea rapidă a unor situaţii. Lasă timpul să lucreze. Perioada în discuţie este pentru cei născuţi sub semnul Racului o perioadă splendidă ca sa admire natura direct sau pe... monitor. O mică supărare, dar pe total ziua de azi iti este favorabilă. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criza de timp.

LEU Astăzi trebuie să te identifici cu echipa în care munceşti, să împărtăşeşti aceleaşi gusturi, idei, preferinţe. Este un mimetism obligatoriu, ca să-ţi păstrezi popularitatea şi poziţia de leu! Evită incidentele domestice şi nu supralicita in discutiile cu anturajul apropiat. Nu lua decizii importante în această perioadă. Veşti bune de departe. Un alt semn de foc te ajută într-o problemă delicată şi/sau de serviciu. Astrele te favorizează, totuşi, în domeniile legate de proprietate şi speculaţii financiare. Trebuie sa dai dovadă de tarie de caracter şi să-ţi impui punctul de vedere, de cate ori stii cu siguranta ca ai dreptate. Anumite indiscretii şi soapte pe furis te fac sa tragi concluzia ca in calea succesului sta numai „look-ul” tau. Schimba-l, adica coafura sau lasă-ţi barbă, daca asta te face sa te simti mai bine în propria piele!

FECIOARĂ Eşti echilibrat, motivat şi gata de performanţă, fie în afaceri, fie în amor! O zi favorabilă, pentru că nu te mai îngrijorezi inutil şi păgubos şi ai încredere în forţele proprii. Dedică ziua lucrurilor obişnuite şi mai ales nu începe vreo nouă relaţie sentimentală. O zi inspirată, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evită să amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijină-te pe prieteni. Un prieten, la rândul său, îţi solicită ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti. Metodic si cu geniul detaliului cum esti - ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp, ziua de astăzi le pune in valoare. Daca cauti ceva de lucru, sau ceva mai bun, atunci ai toate sansele sa le gasesti in următoarea perioada, care începe astăzi. Proiectele începute în această zi vor aduce rezultate excelente.

BALANŢĂ Ştii foarte bine că trebuie să-ţi alegi bine colectivul din care să faci parte. Adică echipa câştigătoare! Alegerile tale de fiecare zi, şi astăzi este o zi importantă, fac destinul tău! Dimineaţa, nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci, urmeaza-ti planurile ca şi când nu s-ar fi întâmplat nimic. Aspectele favorabile din casa a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ti asumi obligaţii pe termen lung. Poţi să fii liniştit, în perioada următoare nu prea poţi să ai surprize neplăcute. Trebuie să ai încredere în promisiuni si sa pastrezi vie speranta, dar nu te implica total!

SCORPION Azi dă curs impulsului interior. De fapt ştii foarte bine ce-i de făcut, aşteaptă momentul! Se pare ca au trecut problemele grave şi şocurile, acum este loc de relaxare şi puţină reflecţie. Finalizezi, in sfarsit, dimineaţa, în condiţii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atâta bătaie de cap. Poziţia lui Venus indică prieteni noi şi petreceri reuşite, dar neconsistente. Probabil că în săptămâna care începe astăzi trebuie să faci un drum scurt. Veşti de departe, consulta e-mail-ul, reţeaua, sau mai prozaica cutie de scrisori. Câştig de bani şi noroc la joc, dar nenoroc în amor! Sănătatea nu iti este afectată, dar este bine să fii prudent. În această perioadă trebuie să dai dovadă de o oarecare hotărîre în ceea ce spui şi mai ales în ceea ce faci.

SĂGETĂTOR Dacă ai idei, astăzi ai ocazia să le prezinţi, să discuţi despre ele. Aşa poţi să afli dacă sunt bune, sau nu. La serviciu, sau acasă, eşti ascultat cu atenţie, un om cu idei este respectat! Limitează-te la activităţile de rutină şi la oamenii pe care îi cunoşti foarte bine. Trebuie să fii înţelegător şi diplomat, să arătaţi consideraţie şi spirit de cooperare, ca sa eviti o serioasă decepţie sentimentală. Perioada iti este favorabilă, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Nu-ti face griji, viitorul iti este favorabil.

CAPRICORN Contrar obiceiului tău, astăzi eşti dispus să rişti. Fie că e vorba de domeniul profesional, fie de cel sentimental. Dar, pentru că această încercare te consumă mult, ai nevoie şi de relaxare! Atâta vreme cât te simţi bine, nu schimba nimic din rutina vieţii! Ziua este favorabilă proiectelor de afaceri, deciziilor importante. Seara relaxantă şi confortabilă. Gândurile te poartă către noi zări. La propriu şi la figurat. Insă, în aceasta perioada orice angajament, orice regulă devine brusc o povară. Totuşi disciplina inerentă zodiei – în Capricorn sunt, istoric vorbind, cei mai mulţi militari şi conducatori de state şi guverne – te ajută să-ţi ordonezi simţămintele şi planurile.

VĂRSĂTOR Eşti, din punct de vedere emoţional, sensibil. Atenţie la discuţiile în contradictoriu cu persoanele apropiate. Vorbeşte mai puţin şi ascultă mai mult, azi cei dragi îţi pot cere ajutorul! Astăzi nu te intalni cu persoane pe care nu poti sa le suferi. Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iti pasa de mutrele lor lungi, si lucrul asta este evident pentru preopinenţi. Este cazul să nu mai fii aşa de încordat(ă) şi tensionat(ă). Relaxeaza-te şi încerca să nu mai porti de grijă altora, mai ales că, până la urmă, mai mult îi încurci decât îi ajuti. O perioadă de timp care este propice pentru planuri de viitor. Activităţile legate de speculaţii financiare sau imobiliare sunt avantajate, mai ales în jurul prînzului. Luna bine aspectata îţi oferă prilejul unor trăiri puternice.

PEŞTI Spiritul tău de analiză şi evaluare a situaţiilor şi a oamenilor te ajută să rezolvi unele probleme, la serviciu cât şi acasă. Pe plan sentimental, conjunctura arată o perioadă ceva mai bună! Cu fizicul critic, emoţionalul la pozitiv si intelectul la negativ trebuie sa te lasi animat de sentimente dulci si placute. Lasa războiul pe mâine! Un procent din zodia Peştilor poate să aibă ceva probleme. Problemele şi necazurile sunt generate chiar de acvariul in care traieşti şi înnoţi. Si sunt de natura şi din cauza încăpăţânării tradiţionale a nativilor din zodia acvatică!