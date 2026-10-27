International

Giorgia Meloni, vizată de hackeri. Atac cibernetic asupra Parlamentului Italiei

Giorgia Meloni, vizată de hackeri. Atac cibernetic asupra Parlamentului ItalieiGiorgia Meloni. Sursă foto: X
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Contul de e-mail parlamentar al premierului italian Giorgia Meloni a fost vizat într-un atac informatic asupra Camerei Deputaților din Italia, produs în ultimele zile, potrivit unei surse citate marți, 27 octombrie, de Reuters. Incidentul a afectat și conturile altor parlamentari, însă autoritățile nu au confirmat dacă atacatorii au reușit să acceseze corespondența șefei Guvernului.

Sistemele informatice ale Camerei Deputaților au fost ținta unei operațiuni cibernetice care a vizat mai multe adrese de e-mail aparținând unor oficiali italieni. O sursă din cadrul instituției a confirmat pentru Reuters că printre conturile vizate s-a numărat și cel al Giorgiei Meloni.

Giorgia Meloni, printre oficialii vizați de atacul informatic

Sursa citată de Reuters nu a putut confirma dacă persoanele responsabile de atac au obținut acces la mesajele sau informațiile din contul premierului italian.

Reprezentantul Camerei Deputaților a transmis că incidentul nu a provocat o situație de urgență în materie de securitate informatică, întrucât mecanismele de protecție necesare fuseseră deja activate.

Reducerile de la capăt de raft pot fi o păcăleală. Ce sunt acestea, de fapt
Reducerile de la capăt de raft pot fi o păcăleală. Ce sunt acestea, de fapt
Waze și Google Maps nu sunt infailibile: Șapte capcane GPS care îi pot costa scump pe șoferi
Waze și Google Maps nu sunt infailibile: Șapte capcane GPS care îi pot costa scump pe șoferi

Atacul nu s-a limitat la adresa Giorgiei Meloni. Potrivit aceleiași surse, au fost vizate și conturi aparținând altor membri ai Camerei Deputaților, precum și unor persoane din alte instituții.

hackeri

Hackeri. Sursa foto: AI

Ce a transmis biroul premierului italian despre contul de e-mail

După apariția informațiilor privind atacul, biroul Giorgiei Meloni a oferit clarificări referitoare la adresa electronică vizată. Potrivit agenției italiene ANSA, reprezentanții premierului au anunțat că respectivul cont nu era folosit pentru corespondența oficială a Guvernului.

Informația face distincția între adresa de e-mail parlamentară a Giorgiei Meloni și canalele utilizate în exercitarea atribuțiilor sale guvernamentale. Până în prezent, nu a fost confirmat dacă atacul a dus la compromiterea contului sau la accesarea unor informații din corespondența electronică.

Atacurile cibernetice asupra instituțiilor europene, tot mai frecvente

Incidentul produs la Camera Deputaților din Italia intervine într-o perioadă în care atacurile informatice asupra instituțiilor publice și companiilor s-au înmulțit în Europa. În ultimii ani, asemenea operațiuni au vizat autorități guvernamentale, infrastructuri și societăți comerciale, provocând întreruperi ale serviciilor și îngrijorări privind protecția informațiilor.

În cazul atacului asupra Parlamentului italian, informațiile disponibile nu stabilesc dacă datele din conturile vizate au fost accesate de persoanele responsabile de operațiune.

Stiri calde

21:23 - Flávio Bolsonaro ar fi fugit din Brazilia după ce a pierdut alegerile. Poliția i-a anulat pașapoartele

21:13 - Pui de pisică găsit mort, cu toate cele patru membre tăiate, lângă o piață din Ploiești

21:05 - MAE, atenționare de călătorie pentru românii care merg în Bulgaria. Recomandările pentru perioada următoare

20:56 - Arhiepiscopul Paul Gallagher, despre efectul bolii Papei Leon asupra pontificatului: „Este un biet muritor, la fel ca...

20:49 - Când ar putea fi repornită centrala de la Cernavodă. Anunțul ministrului Energiei

20:39 - SRI descrie metodele prin care persoane din Europa au fost recrutate pentru acțiuni de sabotaj

HAI România!

DUBLAREA FACTURILOR! Cum am fost înșelați cu liberalizarea energiei

DUBLAREA FACTURILOR! Cum am fost înșelați cu liberalizarea energiei

Mit sau adevăr? Ce spune știința despre fumat și alternativele fără fum?

Mit sau adevăr? Ce spune știința despre fumat și alternativele fără fum?

Salarii mici, taxe mari. Cine mai ține România în picioare?

Salarii mici, taxe mari. Cine mai ține România în picioare?

Proiecte speciale