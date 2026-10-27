Giorgia Meloni, vizată de hackeri. Atac cibernetic asupra Parlamentului Italiei

Contul de e-mail parlamentar al premierului italian Giorgia Meloni a fost vizat într-un atac informatic asupra Camerei Deputaților din Italia, produs în ultimele zile, potrivit unei surse citate marți, 27 octombrie, de Reuters. Incidentul a afectat și conturile altor parlamentari, însă autoritățile nu au confirmat dacă atacatorii au reușit să acceseze corespondența șefei Guvernului.

Sistemele informatice ale Camerei Deputaților au fost ținta unei operațiuni cibernetice care a vizat mai multe adrese de e-mail aparținând unor oficiali italieni. O sursă din cadrul instituției a confirmat pentru Reuters că printre conturile vizate s-a numărat și cel al Giorgiei Meloni.

Sursa citată de Reuters nu a putut confirma dacă persoanele responsabile de atac au obținut acces la mesajele sau informațiile din contul premierului italian.

Reprezentantul Camerei Deputaților a transmis că incidentul nu a provocat o situație de urgență în materie de securitate informatică, întrucât mecanismele de protecție necesare fuseseră deja activate.

Atacul nu s-a limitat la adresa Giorgiei Meloni. Potrivit aceleiași surse, au fost vizate și conturi aparținând altor membri ai Camerei Deputaților, precum și unor persoane din alte instituții.

După apariția informațiilor privind atacul, biroul Giorgiei Meloni a oferit clarificări referitoare la adresa electronică vizată. Potrivit agenției italiene ANSA, reprezentanții premierului au anunțat că respectivul cont nu era folosit pentru corespondența oficială a Guvernului.

Informația face distincția între adresa de e-mail parlamentară a Giorgiei Meloni și canalele utilizate în exercitarea atribuțiilor sale guvernamentale. Până în prezent, nu a fost confirmat dacă atacul a dus la compromiterea contului sau la accesarea unor informații din corespondența electronică.

Incidentul produs la Camera Deputaților din Italia intervine într-o perioadă în care atacurile informatice asupra instituțiilor publice și companiilor s-au înmulțit în Europa. În ultimii ani, asemenea operațiuni au vizat autorități guvernamentale, infrastructuri și societăți comerciale, provocând întreruperi ale serviciilor și îngrijorări privind protecția informațiilor.

În cazul atacului asupra Parlamentului italian, informațiile disponibile nu stabilesc dacă datele din conturile vizate au fost accesate de persoanele responsabile de operațiune.