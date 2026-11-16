Ambasada Rusiei la București a respins informațiile privind implicarea unor hackeri ruși într-un atac cibernetic care a vizat o instituție guvernamentală din România, în decembrie 2025. Reacția vine după ce Serviciul Român de Informații (SRI) a anunțat că specialiștii săi au identificat și blocat atacul, atribuit grupării rusești APT TURLA. Misiunea diplomatică susține că acuzațiile nu au legătură cu realitatea.

Ambasada Rusiei a publicat pe canalele sale oficiale de comunicare răspunsul transmis agenției Reuters în legătură cu incidentul informatic semnalat de autoritățile române.

Reprezentanții misiunii diplomatice au contestat concluziile prezentate de SRI și au acuzat serviciile de informații din România că promovează informații false despre presupuse atacuri atribuite Moscovei.

„Aceasta este încă o invenție a serviciilor de informații române, care se înscrie în narațiunea lor continuă despre miticele atacuri hibride ale Rusiei. Nu are nicio legătură cu realitatea și are ca scop discreditarea țării noastre”, a transmis Ambasada Rusiei la București, potrivit mesajului publicat pe Facebook.

Poziția Ambasadei Rusiei a fost făcută publică după ce, săptămâna trecută, Serviciul Român de Informații a anunțat identificarea unui atac informatic îndreptat împotriva unei instituții guvernamentale din România.

Potrivit SRI, atacul a fost atribuit grupării APT TURLA, asociată Rusiei, care ar fi încercat să obțină acces neautorizat la infrastructura informatică a instituției vizate.

Reprezentanții serviciului au transmis miercuri că atacatorii au utilizat mai multe vulnerabilități existente la nivelul sistemelor de operare Microsoft, încercând să compromită sistemele informatice ale instituției.

Activitatea grupării a fost descoperită în decembrie 2025, iar specialiștii Centrului Național Cyberint au intervenit pentru oprirea atacului.

În urma investigațiilor desfășurate după identificarea incidentului, SRI a anunțat că nu au fost descoperite dovezi care să indice extragerea unor informații confidențiale din infrastructura informatică vizată.

Astfel, deși autoritățile române au atribuit tentativa de atac grupării APT TURLA, verificările nu au indicat că datele confidențiale ale instituției ar fi fost sustrase.

Ambasada Rusiei a respins însă acuzațiile privind implicarea hackerilor ruși, contestând public informațiile prezentate de serviciul de informații român.