Procurorii români de la DIICOT au transmis autorităților din Italia un Ordin European de Anchetă pentru audierea lui Massimiliano Arena, într-un dosar care ar viza presupuse fraude financiare și un credit despre care se susține că ar fi fost fictiv, în legătură cu ancheta cu privire la Călin Georgescu, potrivit paginii de Facebook „Piața Victoriei”.

Anchetatorii încearcă să stabilească traseul unei garanții de peste un milion de euro plătite de un om de afaceri român, mai scris sursa citată.

Conform aceleiași surse, Arena ar fi fost prezentat unor investitori din România drept bancher elvețian și ar fi avut legături cu structuri financiare suspectate de activități ilegale în mai multe țări europene.

Postarea face referire la banca Bandenia și la o rețea de firme care ar fi fost utilizate pentru oferirea unor împrumuturi fictive și pentru transferuri financiare suspecte.

Pagina scrie că, în vara anului 2025, autoritățile italiene au desfășurat percheziții și au instituit sechestre asupra unor sume de bani în cadrul unei anchete care i-ar viza pe Arena și pe presupuşii săi asociați.

Printre acuzațiile menționate în postare se numără asocierea în vederea săvârșirii de infracțiuni, exercitarea ilegală a activității financiare, spălarea banilor și înșelăciunea agravată.

Materialul face referire și la entitatea Wealth Bank, despre care afirmă că ar fi fost prezentată drept o bancă digitală autorizată în Insulele Comore. Potrivit paginii, autoritățile bancare din acest stat ar fi contestat legalitatea licenței invocate.

În ceea ce privește legăturile cu România, se pare că Arena ar fi deținut controlul majoritar asupra companiei britanice WB International Limited, înainte ca participația să-i fie transferată lui Ionel Rusen, la 1 august 2024.

Acesta ar fi fost implicat în prezentarea finanțistului unor potențiali investitori români.

Pagina „Piața Victoriei” mai afirmă că o parte din fondurile investigate, respectiv 100.000 de euro, ar fi fost destinată finanțării operațiunilor politice ale lui Călin Georgescu.