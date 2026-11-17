UE sancționează grupul de hackeri pro-ruși NoName057(16) și 24 de angajați ai agenției din spatele campaniei de dezinformare Doppelgänger, potrivit unui anunț al instituției, citat de TheRecord.

Uniunea Europeană a impus noi sancțiuni împotriva unor persoane și organizații implicate în activități de destabilizare și dezinformare atribuite Rusiei. Lista include grupul de hackeri pro-rus NoName057(16), agenția Social Design Agency (SDA), 24 de angajați ai acesteia și șase persoane acuzate că promovează narațiuni favorabile Kremlinului.

În total, 31 de nume au fost adăugate pe lista de sancțiuni a UE. SDA este compania acuzată că a coordonat campania de dezinformare Doppelgänger, prin care au fost imitate site-uri ale unor publicații cunoscute, create platforme asemănătoare Wikipedia și organizate provocări menite să influențeze dezbaterea publică.

Potrivit Consiliului UE, operațiunile au vizat inclusiv alegerile pentru Parlamentul European din 2024.

Agenția era deja vizată de sancțiuni europene din 2023, în contextul războiului din Ucraina. Noua decizie o include însă într-un regim distinct, destinat combaterii activităților de destabilizare îndreptate împotriva Uniunii.

Acesta oferă Bruxellesului instrumente suplimentare, inclusiv posibilitatea interzicerii tranzacțiilor care implică infrastructură fizică, precum servere și echipamente de rețea.

Consiliul UE susține că operațiunile importante ale SDA în străinătate aveau nevoie de aprobarea lui Serghei Kirienko, prim-adjunct al șefului administrației prezidențiale ruse.

Activitatea zilnică ar fi fost coordonată de oficiali precum Sofia Zakharova. Printre angajații sancționați se numără ideologi, caricaturiști, specialiști în monitorizare și administratori de sisteme.

Cele șase persoane adăugate separat pe listă includ jurnaliști, prezentatori de televiziune și bloggeri militari. Printre aceștia se află corespondentul RT Chay Bowes, jurnalistul Sputnik Aleksey Stefanov și bloggerii Yurii Podoliaka și Daniil Bezsonov.

Separat, UE a inclus grupul NoName057(16) pe lista sancțiunilor cibernetice, acuzându-l de atacuri de tip denial-of-service asupra infrastructurii critice și a candidaților electorali. Grupul este vizat și de anchete ale autorităților americane, iar cercetători în domeniul securității informatice l-au asociat cu publicarea pe dark web a datelor personale ale unor oficiali europeni.