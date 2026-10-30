Fostul președinte Traian Băsescu consideră că România va traversa o perioadă economică dificilă, în condițiile în care statul trebuie să gestioneze datoria publică și costurile ridicate ale împrumuturilor. Acesta a vorbit despre măsurile necesare pentru reducerea deficitului bugetar, dar și despre posibilele efecte ale impozitării locuințelor în funcție de valoarea de piață. În opinia sa, o asemenea schimbare ar putea afecta în special pensionarii și persoanele cu venituri reduse, care dețin apartamente în zone unde proprietățile au devenit foarte scumpe.

Traian Băsescu a indicat costurile împrumuturilor drept una dintre principalele probleme ale bugetului public. Potrivit estimărilor prezentate de acesta, statul trebuie să achite în acest an aproximativ 12 miliarde de euro numai pentru dobânzi.

„Deloc nu va fi bine. Câte investiții se puteau face cu 12 miliarde dacă n-am avea acest grad de îndatorare uriaș?”, a întrebat retoric Băsescu.

Fostul președinte consideră că România trebuie să continue reducerea deficitului bugetar și să își achite obligațiile financiare acumulate în ultimii ani.

„Am trăit bine pe bani împrumutați, a venit ziua să-i dăm înapoi. Și asta va trebui să facem. Nu avem soluție, iar povestea cu «schimbăm direcția», direcția e una singură: să plătești datoriile. Și nu știu cum o să o facem dacă nu prin actualul sistem fiscal. Deci asta avem, asta facem”, a declarat fostul președinte.

Traian Băsescu a vorbit și despre modul în care dificultățile economice se reflectă în cheltuielile cotidiene ale românilor. Acesta a enumerat majorările de prețuri, dar și diminuarea unor beneficii acordate anumitor categorii de populație.

„Când mergem în piață, creșteri de prețuri, când mergem la pompă, creșteri de prețuri, când mergem în vacanță, avem tichete mai puține. Deci asta înseamnă când ai datorii, când te întinzi mai mult decât îți este plapuma”, a afirmat acesta.

În opinia fostului șef al statului, situația actuală are legătură și cu deciziile luate în trecut privind majorarea pensiilor și salariilor.

Totodată, Băsescu a atras atenția că reducerea deficitului trebuie realizată fără diminuarea excesivă a fondurilor destinate investițiilor și serviciilor publice.

„Dacă exagerăm, riscăm să fim în situația de a tăia din investiții și de a tăia din cheltuieli extrem de importante în serviciile publice. Și atunci cădem în altă latură, care poate duce la revolte”, a spus fostul președinte.

Un alt subiect abordat de Traian Băsescu a fost schimbarea sistemului de impozitare a proprietăților, prin raportarea taxelor la valoarea de piață a locuințelor.

Fostul președinte consideră că aplicarea unei asemenea măsuri ar putea crea dificultăți pentru persoanele în vârstă care au rămas în apartamente situate în zone centrale sau în cartiere unde prețurile imobiliare au crescut semnificativ.

Acesta a oferit exemplul pensionarilor care au venituri lunare de 2.000 sau 3.000 de lei, dar dețin locuințe a căror valoare de piață este ridicată.

„Hai să zicem că eu voi putea să îmi plătesc din pensie obligațiile. Dar uitați-vă la blocurile astea care sunt în zone centrale. Deci vor fi scumpe apartamentele și în blocurile astea stau niște pensionari care au pensii de 2.000, de 3.000 de lei. Cum să-i pui impozitul pe apartament 2.000 de lei pe an sau 4.000 sau 5.000?”, a întrebat Băsescu.

Acesta a avertizat că majorarea impozitelor în funcție de valoarea proprietăților ar putea genera nemulțumiri în rândul populației, în special al pensionarilor.

„În mod cert, dacă vrem să scoatem românii în stradă și, în mod deosebit, pensionarii, cu astfel de măsuri sigur îi scoatem”, a declarat fostul șef al statului.

Fostul președinte a invocat și procentul ridicat al proprietarilor de locuințe din România, pe care l-a estimat la aproximativ 95%. În opinia sa, faptul că oamenii au o casă proprie reprezintă o formă importantă de siguranță financiară, mai ales după ieșirea la pensie.

Pentru a-și argumenta punctul de vedere, Traian Băsescu a făcut referire la situația pieței locuințelor din Spania și Germania, unde costurile ridicate ale chiriilor au generat nemulțumiri și dezbateri publice.

Acesta a amintit inclusiv discuțiile din Berlin privind preluarea de către municipalitate a aproximativ 144.000 de apartamente deținute de dezvoltatori imobiliari.

„Nu trebuie să ajungem… Deci noi nu trebuie să facem greșeala să ne dezproprietărim. Pentru că această proprietate dă oamenilor confortul de a trăi liniștiți la bătrânețe”, a spus Băsescu.

Fostul șef al statului a atras atenția și asupra situației persoanelor în vârstă care au primit case naționalizate din centrul Capitalei. În cazul acestora, impozitele calculate în funcție de valoarea de piață ar putea ajunge la niveluri greu de suportat în raport cu veniturile lunare.

Traian Băsescu a menționat și cartierul Primăverii, unde există proprietari care au moștenit locuințele familiei, fără să dispună neapărat de venituri pe măsura valorii actuale a imobilelor.

„Ori asta ar fi o crimă”, a afirmat fostul președinte, referindu-se la riscul ca unii proprietari să nu își mai poată permite să păstreze locuințele.

În final, acesta a susținut că efectele unei eventuale modificări a sistemului de impozitare trebuie analizate înainte de aplicarea măsurilor, chiar dacă există recomandări internaționale privind raportarea taxelor la valorile de piață.

„Probabil că politicienii vor trebui să reacționeze din timp, oricât ar cere OCDE-ul. Deocamdată nu avem veniturile din Statele Unite sau din Marea Britanie ca să ne ceară să ne aliniem cu chiriile la piață”, a mai declarat Traian Băsescu.