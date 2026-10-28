Transelectrica organizează, în perioada 30 octombrie – 12 noiembrie 2026, licitații pentru alocarea capacității disponibile în rețeaua electrică de transport, pentru fiecare an din intervalul 2028–2037.

Procedura se adresează utilizatorilor interesați să obțină capacitate în rețea și se desfășoară în baza metodologiei aprobate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Potrivit companiei, licitațiile vor avea loc în zile succesive, separat pentru fiecare an de alocare. Capacitățile disponibile sunt stabilite în funcție de zona de rețea și de anul solicitat, pe baza rezultatelor Studiului global. Informațiile sunt publicate pe site-ul Transelectrica și pe platforma dedicată licitațiilor.

Calendarul anunțat de Transelectrica începe la 30 octombrie 2026 și se încheie la 12 noiembrie 2026. În cadrul acestei sesiuni, capacitatea disponibilă va fi alocată pentru anii 2028–2037, în funcție de rezultatele evaluărilor tehnice și de ofertele depuse.

Procedura este organizată în conformitate cu metodologia aprobată prin Ordinul președintelui ANRE nr. 53/2024, cu modificările și completările ulterioare.

Pentru participanți, este important să verifice atât anul de alocare, cât și zona de rețea vizată. Disponibilitatea diferă în funcție de aceste două criterii, astfel că posibilitatea de a obține capacitate nu este aceeași în toate zonele și pentru toți anii.

Transelectrica precizează că, în zonele de rețea și pentru anii în care capacitatea disponibilă este zero, nu există resurse care să poată fi alocate prin această procedură.

Totuși, utilizatorii care nu găsesc capacitate disponibilă pentru anul corespunzător datei de punere în funcțiune solicitate pot analiza participarea la licitațiile aferente altor ani pentru care a fost publicată capacitate disponibilă.

Această posibilitate este condiționată de respectarea metodologiei aplicabile. Prin urmare, alegerea unui alt an de alocare nu reprezintă o garanție a obținerii capacității și trebuie să fie compatibilă cu cerințele proiectului solicitantului.

Pentru ca o ofertă să fie validată în cadrul procedurii, prețul propus trebuie să fie cel puțin egal cu prețul de pornire al licitației.

Potrivit Transelectrica, ofertele care indică un preț sub acest prag sunt înregistrate de platformă, dar sunt invalidate automat în etapa de validare. Participanții trebuie, așadar, să verifice condițiile financiare aplicabile înainte de transmiterea ofertelor.

Respectarea prețului minim de pornire reprezintă una dintre condițiile necesare pentru participarea efectivă la procesul de alocare.

Regulile anunțate prevăd termene pentru returnarea garanției de participare, în funcție de rezultatul licitației.

Pentru utilizatorii ale căror oferte nu au fost declarate câștigătoare, garanția este returnată în cel mult două zile lucrătoare de la încheierea licitației.

În cazul ofertanților câștigători, termenul este de cel mult două zile lucrătoare de la data la care operatorul de transport și de sistem primește contractul de alocare semnat de utilizator.

Utilizatorii interesați trebuie să consulte calendarul licitațiilor, capacitățile publicate pentru fiecare zonă și an de alocare, precum și prețurile de pornire și condițiile de participare. Aceste informații sunt esențiale pentru pregătirea ofertelor și pentru evaluarea opțiunilor disponibile.

Licitațiile organizate de Transelectrica în perioada 30 octombrie – 12 noiembrie 2026 vizează alocarea capacității disponibile pentru intervalul 2028–2037. Rezultatul pentru fiecare participant va depinde de capacitatea publicată, de respectarea metodologiei și de ofertele depuse.