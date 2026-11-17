Elena Udrea a primit o notificare oficială din partea lui Gabi Bădălău, după ce a publicat pe Facebook un mesaj în sprijinul Claudiei Pătrășcanu. Afaceristul i-a cerut să elimine postarea în termen de 24 de ore, considerând că afirmațiile făcute îi afectează reputația și viața privată. Fostul ministru a făcut public documentul și a răspuns acuzațiilor, susținând că a intervenit în acest conflict din solidaritate cu artista.

Disputa dintre Gabi Bădălău și Claudia Pătrășcanu, legată de cei doi copii ai fostului cuplu, a provocat un nou conflict public, după intervenția Elenei Udrea. Fostul ministru a criticat pe Facebook situația reclamată de cântăreață și a cerut autorităților să intervină pentru respectarea hotărârilor judecătorești.

În urma declarațiilor sale, Gabi Bădălău i-a transmis o notificare prin care solicită retragerea afirmațiilor pe care le consideră prejudiciabile. Elena Udrea a publicat atât documentul primit, cât și răspunsul pe care i l-a adresat afaceristului.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău se află de mai mulți ani într-un conflict privind situația celor doi fii ai lor. Potrivit artistei, copiii ar trebui să locuiască împreună cu ea, în baza unor hotărâri judecătorești definitive. După despărțire, Gabi Bădălău i-a cumpărat fostei soții un apartament în București, pentru ca aceasta să poată locui alături de copii mai aproape de el. Cântăreața a povestit că a stat o perioadă în locuința respectivă, dar a susținut că fostul soț nu îi vizita suficient pe cei mici.

Artista a lansat ulterior și piesa „Tată de duminică”, prin care a criticat absența acestuia din viața copiilor. În prezent, Claudia Pătrășcanu locuiește la Constanța. Aceasta susține că fiul cel mic, Nikolas, se află de aproximativ cinci luni la tatăl său, care ar refuza să îl lase să se întoarcă la ea. Într-o intervenție la Antena 3 CNN, cântăreața a acuzat familia fostului soț că și-ar folosi influența pentru a împiedica aplicarea unor decizii judecătorești. Totodată, artista a vorbit despre dificultățile întâmpinate în perioada în care și-a crescut copiii.

„Din 2022 până în 2025, domnul Bădălău, tatăl, a dat o pensie cât a dorit el lunar, ba de 2.000 de lei, ba de 3.000, cât a considerat dumnealui. Nimeni nu i-a zis nimic. Atât a considerat, atâta a făcut. La un moment dat, s-a trezit executat. Tot ce s-a găsit pe numele lui au fost niște terenuri și de acolo a început tot calvarul. Da, eu mi-am crescut copiii singură. Unde era domnul Bădălău când eu îi creșteam singură? Nu vreau să spun unde. I-am crescut singură”, a povestit aceasta, la Antena 3 CNN.

După declarațiile Claudiei Pătrășcanu, Elena Udrea a publicat pe Facebook un mesaj în care a criticat situația descrisă de artistă și a cerut explicații instituțiilor responsabile. Fostul ministru a făcut referire la hotărârile judecătorești invocate de cântăreață și la faptul că cei doi frați ar locui separat de mai multe luni.

„O mamă plânge la televizor pentru ca i-a fost luat copilul de către tatăl acestuia si nu i-l mai dă înapoi! Pentru ca nu vrea și își permite sa încalce legea! Deși femeia are două hotărâri judecătorești care îi încredințează cei doi minori, frați, spre creștere ei și nu tatălui, deși a existat un program de vizite și de întâlniri ale minorilor cu tatăl, care a fost întocmai respectat de mama în ultimii ani, din iulie vara aceasta, fiul lui Nicolae Bădălău, mare lider PSD și fost ministru, adevărat baron local, de Giurgiu, caci depre el este vorba, refuză să lase baiatul del mic, de 9 ani, să se întoarcă la mama și fratele lui! Iar autoritățile locale, DGASPC, Judecătoria din Bolintin Vale, se arată neputincioase în a aplica legea, în fața influenței familiei Bădălău. Nu comentez “reușitele” în viață ale fiului și nici cariera politică a tatălui acestuia! Întreb doar cum este posibil ca autoritățile să tolereze abuzul acestei familii asupra unei mame și asupra copiilor ei, chiar și în ciuda amplorii luate de acest caz? Ce fac ministrul Muncii și Familiei, ministrul Justiției? Sau tac, pentru ca sunt tot PSD?", a scris Udrea pe Facebook.

În urma mesajului publicat de Elena Udrea, Gabi Bădălău i-a transmis o notificare oficială, datată 17 noiembrie 2026, prin care a contestat afirmațiile făcute la adresa sa și a familiei sale. Documentul, publicat ulterior de fostul ministru, poartă titlul „NOTIFICARE FORMALĂ – Solicitare de eliminare a publicațiilor cu afirmații prejudiciabile și încetarea atingerilor aduse reputației și vieții private”.

Afaceristul susține că Elena Udrea a prezentat publicului acuzații care nu ar fi fost susținute prin probe și i-a cerut să arate pe ce documente își bazează afirmațiile.

„Vă solicit să precizați public pe ce probe concrete vă bazați atunci când faceți asemenea afirmații. Ați consultat hotărârile judecătorești recente? Ați citit motivările instanțelor? Ați analizat documentele și rapoartele instituțiilor de protecție a copilului? Cunoașteți declarațiile minorilor consemnate în procedurile legale? Dacă nu ați făcut aceste verificări, consider că ați prezentat publicului o situație incompletă și profund prejudiciabilă, fără să îmi solicitați punctul de vedere.”

Gabi Bădălău a solicitat eliminarea postării și a eventualelor reproduceri de pe Facebook, Instagram, TikTok și alte platforme, în cel mult 24 de ore de la primirea notificării. De asemenea, acesta a cerut încetarea publicării unor acuzații pe care le consideră neprobate, evitarea expunerii situației personale a copiilor și confirmarea în scris a măsurilor adoptate.

Afaceristul a invocat prevederi din Codul civil și din Convenția Europeană a Drepturilor Omului referitoare la protejarea reputației, vieții private și drepturilor individuale. În document, acesta a avertizat că își rezervă dreptul de a se adresa instanțelor dacă solicitările nu vor fi respectate. Totodată, a anunțat că ar putea prezenta public documente oficiale pentru a-și susține poziția, cu respectarea dreptului la viață privată al copiilor.

„Nu vă solicit să îmi împărtășiți opinia și nici să renunțați la dreptul dumneavoastră la liberă exprimare. Vă solicit însă să nu prezentați suspiciuni și presupuneri drept fapte demonstrate.”

Notificarea a fost prezentată drept o încercare de soluționare amiabilă a conflictului, înaintea unor eventuale demersuri judiciare.

Elena Udrea a publicat integral dreptul la replică transmis de Gabi Bădălău și a prezentat propriul răspuns. Fostul ministru a susținut că a intervenit în acest caz după ce a urmărit declarațiile publice ale Claudiei Pătrășcanu.

Aceasta a afirmat că nu o cunoaște personal pe cântăreață și că mesajul său a fost determinat de situația relatată de artistă în presă.

“Stimate domn, Ultimul lucru pe care mi l-aș dori ar fi să afectez în vreun fel, oricât de puțin, viața, sufletul unor copii! Tocmai suferința unei mame, pe care nu o cunosc, și a copiilor dvs. care acum sunt despărțiți unul de celălalt și cel mic de mama lui, m-au determinat să scriu această postare. Aspectele pe care le menționez sunt publice, prezentate de doamna Patrascanu public și de toată presa. Nu este nimic inventat sau imaginat de mine. Copiii dvs. suferă din cauza acestei situații, dar nu mă erijez în autoritate morală să judec eu situația.”

Elena Udrea a făcut referire și la propria experiență de mamă, explicând de ce a considerat necesar să reacționeze la cazul prezentat de Claudia Pătrășcanu.

„Eu doar sunt o mamă care nu și-a ținut copilul în brațe aproape patru ani, chiar dacă dvs. credeți ca am meritat această dramă. Este derizoriu să spuneți ca mi-am scris opinia pentru like-uri, nici nu iau în seama această afirmație a dvs.”

Fostul ministru a declarat că va publica dreptul la replică al afaceristului și va menționa că postarea sa inițială s-a bazat pe informațiile făcute publice de Claudia Pătrășcanu.

„Vă înțeleg supărarea, am să postez dreptul dvs. la replică și am să precizez ca postarea mea se bazează pe declarațiile și informațiile făcute publice de doamna Patrascanu. Eu nu intru în viața privată a nimănui, nu intru în cancanuri, nu mă interesează viețile dvs. de adulți, doar suferința unei mame care strigă la poarta dvs. să își vadă copilul și plânge la televizor de dorul de a-l strânge în brațe. Amenințările pe care mi le-ați transmis le pun pe seama presiunii emoționale și nu le voi face publice, tocmai pentru a nu face din suferința unor copii un scandal public.”

Astfel, conflictul dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău a generat și o dispută între afacerist și Elena Udrea, după ce fostul ministru a intervenit public în sprijinul cântăreței.