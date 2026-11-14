Telenovela dintre Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău continuă să ia amploare, aducând în prim-plan acuzații extrem de grave legate de educația copiilor. Cântăreața a lansat noi atacuri la adresa fostului său partener de viață, pe care îl acuză în mod direct că a mințit public în privința frecventării cursurilor de către fiul lor cel mic. Artista susține că a descoperit o situație școlară alarmantă după ce a verificat platforma dedicată, conform romaniatv.net.

Potrivit declarațiilor făcute de vedetă, mezinul cuplului, care este înscris la o unitate de învățământ privată din Constanța, a adunat un număr uriaș de absențe de când se află în grija tatălui. Faptul că prezența băiatului la ore a scăzut dramatic a determinat-o pe artistă să ceară în mod repetat ca acesta să fie adus acasă, astfel încât să își poată continua studiile în condiții normale.

Situația a ieșit la iveală după ce cântăreața a analizat situația școlară din catalogul electronic. ”Tatăl a mințit cu nerușinare că a dus copilul de șase ori la școală, deși școala mi-a confirmat că nu s-a întâmplat acest lucru, eu ca părinte, având acces la catalogul electronic unde pot vedea fiecare absență adăugată. Copilul având în prezent 230 de absențe nemotivate”, a scris Claudia Pătrășcanu, pe Instagram, vizibil revoltată de cele întâmplate.

De cealaltă parte, replica afaceristului nu a întârziat să apară. Gabi Bădălău a respins acuzațiile și a susținut că fiul cel mic refuză categoric să se întoarcă la mama sa. Mai mult, acesta a afirmat că și celălalt fiu al cuplului și-ar fi exprimat aceeași dorință în trecut, subliniind că nu își dorește să transforme viața de familie într-un spectacol public.

”Vreau să vă spun un singur lucru: nu mă interesează nici hate-ul, nici popularitatea și nici să conving Internetul că eu am dreptate. Nu îmi doresc să câștig un război pe TikTok (…) Aș putea să public filmări cu copiii mei plângând, cu momentele în care mă sunau și îmi spuneau că nu vor să se întoarcă la mama lor, cu situațiile în care refuzau să plece de lângă mine”, a scris Gabi Bădălău, încercând să pună capăt speculațiilor din mediul online.

Conflictul dintre cei doi foști parteneri rămâne unul extrem de tensionat, miza principală fiind în continuare custodia, bunăstarea și parcursul educațional al copiilor, în timp ce acuzațiile reciproce continuă să apară în spațiul public.