Gabi Bădălău a anunțat că a fost oprit de poliție în trafic, în timp ce se afla în mașină cu fiul său, Nicolas, în urma unei sesizări potrivit căreia și-ar fi răpit copilul. Omul de afaceri a povestit incidentul într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, în contextul conflictului cu fosta sa soție, cântăreața Claudia Pătrășcanu.

Cântăreața îl acuză că îl reține împotriva voinței sale pe unul dintre copiii lor, în timp ce Bădălău respinge aceste susțineri și afirmă că a încercat în repetate rânduri să ajungă la o înțelegere cu ea.

Într-o postare pe rețelele sociale, Gabi Bădălău a povestit că a fost verificat de polițiști în timp ce se deplasa cu Nicolas. Acesta a susținut că fosta sa soție a făcut numeroase sesizări la autorități, inclusiv la poliție și la instituțiile responsabile cu protecția copilului.

Omul de afaceri a afirmat că a invitat-o de mai multe ori pe Claudia Pătrășcanu să discute despre situația copiilor și că i-a propus inclusiv să apeleze la ajutorul unui psiholog sau terapeut.

„Sunt sincer DISPERAT și extrem de îngrijorat de tot ceea ce se întâmplă! Eu o invit permanent pe Claudia la dialog, la o masă împreună cu cei doi copii, la psiholog, la terapeut, să găsim soluții pentru liniștea și viitorul băieților noștri. Am zeci de mesaje și probe în acest sens. Iar ea ce face?

Sună încontinuu la 112, trimite poliția la poarta casei mele, face sesizări la GGASPC, la Poliția Giurgiu, la Poliția Constanța, trimite memorii inclusiv în atenția ministrului Afacerilor Interne și către tot felul de structuri speciale, susținând că eu țin copilul împotriva voinței lui. Inclusiv astăzi poliția m-a oprit în trafic cu Nicolas în mașină, în urma unei sesizări că mi-aș fi răpit propriul copil. Vă imaginați ce simte un copil de nici 10 ani când este oprit de poliție în asemenea împrejurări? Câtă frică și câtă presiune poate suporta? Eu cred că această femeie ori este sfătuită foarte prost, ori are probleme serioase de comportament”, a spus Gabi Bădălău pe rețelele sociale.

Afirmațiile despre sesizările depuse și intervenția poliției îi aparțin lui Gabi Bădălău.

Noul conflict a apărut după ce Claudia Pătrășcanu a susținut că fostul său soț îl ține împotriva voinței sale pe Nicolas.

Gabi Bădălău a respins acuzațiile și a afirmat că demersurile făcute de cântăreață la autorități provoacă presiune asupra copilului.

Acesta a declarat că își dorește rezolvarea neînțelegerilor prin dialog și că a propus întâlniri în prezența celor doi fii, precum și consiliere de specialitate.

Disputa privind situația copilului reprezintă un nou episod al conflictului dintre foștii soți, care au avut mai multe neînțelegeri după despărțire.

Claudia Pătrășcanu și Gabi Bădălău au împreună doi băieți. După încheierea căsniciei, cei doi au avut mai multe dispute referitoare la copii. Cântăreața a susținut în trecut că separarea a fost provocată de infidelitatea fostului soț. Tot ea l-a acuzat că ar fi încercat să își folosească relațiile politice în conflictul privind copiii.

La un moment dat, Gabi Bădălău i-a propus Claudiei Pătrășcanu să îi cumpere o locuință în București, pentru a putea petrece mai mult timp în apropierea celor doi fii. Artista a ales însă să locuiască la Constanța.

Ulterior, relația lui Gabi Bădălău cu Bianca Drăgușanu a provocat noi tensiuni. Claudia Pătrășcanu a susținut atunci că Bianca Drăgușanu i-ar fi determinat pe copii să apară alături de ea pe rețelele sociale.

Cel mai recent episod al conflictului este cel referitor la copilul cel mare al fostului cuplu. Claudia Pătrășcanu îl acuză pe Gabi Bădălău că nu duce copilul la școală și că de patru luni nu a mai putut să îș vadă.