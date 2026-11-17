HAI România! Cum a ajuns flota comercială a Iugoslaviei pe Aeroportul Băneasa. Cătălin Harnagea: americanii fuseseră anunțați







România a adăpostit pe Aeroportul Băneasa întreaga flotă comercială a Iugoslaviei, în timpul bombardamentelor NATO, în urma unei decizii luate de președintele Emil Constantinescu, susține Cătălin Harnagea. Invitat în emisiunea „Contrapunct”, acesta a povestit că solicitarea a venit într-o seară de la Belgrad, iar în cursul aceleiași nopți aproximativ 20-30 de aeronave ar fi fost mutate pe aeroportul din București.

Fostul director al Serviciului de Informații Externe a relatat că cererea a venit pe linie militară, scopul fiind protejarea aeronavelor comerciale de bombardamente.

„Ceea ce e interesant este că... În tot momentul respectiv s-a primit într-o seară un telefon de la Belgrad, prin care, de la militar la militar, eram rugați ca flota aeriană comercială, comercială a Serbiei, a Iugoslaviei, să o adăpostim pe unul din aeroporturile românești ca să nu fie bombardată”, a spus Cătălin Harnagea.

Potrivit fostului director al Serviciului de Informații Externe, operațiunea s-a desfășurat în timpul nopții.

„Și în noaptea respectivă au fost mutate, cred că erau 20-30 de aeronave, pe aeroportul Băneasa”, a declarat Harnagea. A doua zi dimineață, ambasadorul american ar fi observat avioanele în timp ce se deplasa dinspre Snagov spre București. „În dimineața cu pricina, ambasadorul american Rosapepe venea de la Snagov spre București și trecând pe la Băneasa a văzut toată flotila iugoslavă pe aeroportul Băneasa”, a relatat acesta.

Reacția ar fi fost una extrem de dură.

„Într-o furie nemaipomenită a sunat la Cotroceni: «Aici ce se întâmplă? Noi am înțeles că suntem parteneri, că avem, în sfârșit, un parteneriat vis-a-vis de politica NATO și mai departe»”, a povestit Harnagea.

Cătălin Harnagea a susținut că decizia României fusese însă comunicată anterior partenerilor americani. Acesta a folosit episodul pentru a explica modul în care considera că trebuie gestionate relațiile cu aliații.

„Sigur că nu faci tot ce zic americanii sau alții, dar trebuie să le spui înainte. Adică nu să o faci, după care să nu știi cum să te mai ascunzi”, a afirmat el.

Potrivit fostului director al Serviciului de Informații Externe, ar fi fost informați atât Wesley Clark, aflat la conducerea militară NATO, cât și Madeleine Albright.

„Fusese sunat Wesley Clark, care era, în sfârșit, partea militară de la Bruxelles, la NATO, și fusese sunată și Madeleine Albright”, a spus acesta.

Harnagea a relatat că oficialii americani nu ar fi fost de acord cu decizia, însă ar fi fost informați că aceasta fusese deja luată de Emil Constantinescu.

„Sigur că nu le-a convenit, dar li s-a spus că președintele Constantinescu a decis. Și noi v-am anunțat. Ne-au mulțumit, sigur că erau nemulțumiți, ne-au mulțumit că le-am spus”, a declarat Cătălin Harnagea.

Problema ar fi fost că ambasadorul american la București nu fusese informat direct despre discuțiile purtate cu Washingtonul.

„Asta i s-a spus și ambasadorului american, care nu știa. I s-a spus să sune la Washington și că a fost anunțat Washingtonul”, a povestit Harnagea.

Potrivit acestuia, doar câteva persoane ar fi știut în acea noapte despre operațiunea prin care aeronavele iugoslave au fost aduse la Băneasa.

„În noaptea aia n-au știut decât maxim trei persoane”, a spus fostul director al Serviciului de Informații Externe.

Harnagea a susținut că, ani mai târziu, Traian Băsescu ar fi fost decorat de statul sârb pentru salvarea flotei comerciale iugoslave.

„Culmea, știi care e? Că, după ani de zile, cine crezi că a luat o decorație din partea statului sârb că a salvat flotila comercială a Iugoslaviei? Traian Băsescu”, a afirmat acesta.

Dan Andronic a intervenit și a amintit că Băsescu era ministrul Transporturilor în acea perioadă. „Era ministrul Transporturilor, de ce?”, a întrebat moderatorul.

Harnagea a răspuns că, din relatarea sa, nici Traian Băsescu nu ar fi știut inițial cine luase decizia.

„Da, dar Traian Băsescu și el nervos suna: cine a decis, cum a apărut flotila?”, a spus Harnagea.

Fostul director al Serviciului de Informații Externe a insistat că decizia de a primi aeronavele iugoslave ar fi aparținut lui Emil Constantinescu.

El a povestit că a discutat ulterior despre acest episod și cu Aleksandar Vučić.

„Chiar în altă discuție cu Vučić, că m-am văzut acum mulți, mulți ani, când era el ministru al Apărării, când era președinte, i-am și spus: «Dom'le, ar trebui totuși să faceți ceva ca să îndreptați situația»”, a relatat Harnagea.

Acesta a reiterat că, în versiunea sa, meritul pentru decizia de a adăposti aeronavele nu i-ar fi aparținut lui Traian Băsescu.

„Adică nu Traian Băsescu a decis ca toată flotila comercială, avioanele, să vină, ci președintele Emil Constantinescu. Dacă vreți să-i dați, dacă erați, îi dați președintelui Constantinescu”, a spus Cătălin Harnagea.