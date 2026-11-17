Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis marți seară o avertizare cod roșu de vânt puternic pentru zona montană a județului Cluj, la altitudini de peste 1.800 de metri. Meteorologii au anunțat rafale care vor depăși 140 km/h, avertizarea fiind valabilă până la miezul nopții. În paralel, mai multe regiuni ale țării se află sub avertizări cod galben și portocaliu de ploi abundente și vânt.

Meteorologii au emis o avertizare imediată, de tip nowcasting, după ce au prognozat intensificări puternice și susținute ale vântului în zona montană a județului Cluj. Codul roșu vizează exclusiv altitudinile de peste 1.800 de metri, unde rafalele vor depăși viteza de 140 de kilometri pe oră.

Avertizarea ANM a intrat în vigoare marți seară și este valabilă până miercuri, 18 noiembrie, la ora 00:00.

Potrivit Administrației Naționale de Meteorologie, în zona montană înaltă a județului Cluj sunt prognozate intensificări susținute ale vântului, cu rafale de peste 140 km/h.

Avertizarea cod roșu a fost emisă pentru un interval scurt de timp, în regim nowcasting, și se aplică numai zonelor aflate la altitudini mai mari de 1.800 de metri.

Aceasta vine în contextul unui episod de vreme rea care afectează mai multe regiuni ale României, pentru care meteorologii au emis și avertizări cod galben și portocaliu.

ANM a emis anterior o informare meteorologică valabilă până vineri dimineață, 20 noiembrie, care vizează ploi și intensificări ale vântului în cea mai mare parte a țării. Marți și miercuri, 17 și 18 noiembrie, vântul va avea intensificări mai ales în vestul și sud-estul României, precum și la munte. Joi, 19 noiembrie, rafalele se vor intensifica local în sud-vest, iar în noaptea de joi spre vineri vântul va sufla cu putere în toate regiunile.

„Vântul va avea intensificări, marţi şi miercuri (17 şi 18 noiembrie) mai ales în vestul şi sud-estul ţării, precum şi în zonele montane, pe parcursul zilei de joi (19 noiembrie) local în sud-vest, iar în noaptea de joi spre vineri (19/20 noiembrie) în toate regiunile”, a anunțat ANM.

Vitezele vântului vor fi, în general, de 45-55 km/h, iar la altitudini mari rafalele vor ajunge la 70-90 km/h și vor depăși 100 km/h în noaptea de joi spre vineri.

Pentru Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali a fost emis și un cod portocaliu de precipitații, valabil până miercuri, 18 noiembrie, la ora 20:00. În aceste zone, cantitățile de apă vor ajunge la 50-70 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse pot atinge 80-90 de litri pe metru pătrat.

„În Carpaţii Occidentali, local în vestul Carpaţilor Meridionali şi în nordul Carpaţilor Orientali vor fi perioade cu ploi torenţiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 50...70 l/mp, şi pe arii restrânse în jurul a 80...90 l/mp”, au transmis meteorologii.

Informarea generală de vreme rea rămâne valabilă până vineri dimineață, în timp ce avertizarea cod roșu din județul Cluj expiră la miezul nopții de marți spre miercuri.