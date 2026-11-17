Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de ploi și intensificări ale vântului, valabilă până vineri dimineață, 20 noiembrie, în cea mai mare parte a țării. Meteorologii au emis și avertizări cod galben și cod portocaliu pentru mai multe regiuni, în special pentru zonele montane, unde cantitățile de precipitații pot ajunge la 90 de litri pe metru pătrat, iar rafalele de vânt pot depăși 100 km/h.

Ploile se vor extinde treptat în România, iar vântul va avea intensificări în mai multe regiuni până la sfârșitul săptămânii. Potrivit ANM, în vestul țării și în zonele montane sunt așteptate precipitații însemnate cantitativ, în timp ce rafalele de vânt vor atinge viteze ridicate, în special la altitudini mari.

Marți și miercuri, 17 și 18 noiembrie, intensificările vântului vor fi resimțite mai ales în vestul și sud-estul țării, dar și la munte. Joi, 19 noiembrie, vântul va sufla cu putere în sud-vest, urmând ca în noaptea de joi spre vineri să se intensifice în toate regiunile.

„Vântul va avea intensificări, marţi şi miercuri (17 şi 18 noiembrie) mai ales în vestul şi sud-estul ţării, precum şi în zonele montane, pe parcursul zilei de joi (19 noiembrie) local în sud-vest, iar în noaptea de joi spre vineri (19/20 noiembrie) în toate regiunile”, a anunțat ANM.

În regiunile afectate, vântul va atinge în general viteze de 45-55 km/h. La altitudini mari, rafalele vor ajunge la 70-90 km/h, iar în noaptea de joi spre vineri vor depăși 100 km/h. Pentru zonele montane, meteorologii au emis și o avertizare cod galben de vânt puternic, valabilă până miercuri, 18 noiembrie, la ora 10:00.

„În intervalul menţionat, la munte vor fi intensificări ale vântului cu viteze de 70...90 km/h, iar la altitudini mari de 90...120 km/h”, a transmis ANM.

Pe lângă intensificările vântului, meteorologii au anunțat precipitații moderate cantitativ în jumătatea de vest a României și în zonele montane. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în vestul și sud-vestul țării vor fi însoțite, pe arii restrânse, de descărcări electrice. Cantitățile de apă acumulate vor fi, în general, de 25-60 de litri pe metru pătrat.

„În intervalul menţionat în jumătatea de vest a ţării precum şi la munte va ploua moderat cantitativ. Ploile vor avea şi caracter de aversă, iar pe arii restrânse în vest şi sud-vest vor fi însoţite de descărcări electrice. Local cantităţile de apă vor fi în general de 25...60 l/mp”, au transmis meteorologii.

O avertizare cod galben de precipitații însemnate cantitativ este în vigoare până miercuri, 18 noiembrie, la ora 20:00.

Sunt vizate Banatul, Crișana, Maramureșul, nordul și sud-vestul Transilvaniei, vestul Carpaților Meridionali și, local, nordul Carpaților Orientali.

În aceste zone, ploile vor avea predominant caracter de aversă, iar cantitățile de apă pot ajunge la 25-50 de litri pe metru pătrat, fie în intervale scurte de timp, fie prin acumulare.

„În Banat, Crişana, Maramureş, nordul şi sud-vestul Transilvaniei, vestul Carpaţilor Meridionali şi local în nordul Carpaţilor Orientali va ploua însemnat cantitativ. Ploile vor avea mai ales caracter de aversă, iar în intervale scurte de timp sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi însemnate, în general de 25...50 l/mp”, a anunțat ANM.

Cele mai mari cantități de precipitații sunt prognozate în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali. Pentru aceste zone, ANM a emis o avertizare cod portocaliu, valabilă de marți seară, 17 noiembrie, până miercuri, 18 noiembrie, la ora 20:00.

Meteorologii estimează acumulări de 50-70 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse cantitățile de precipitații pot ajunge la 80-90 de litri pe metru pătrat.

„În Carpaţii Occidentali, local în vestul Carpaţilor Meridionali şi în nordul Carpaţilor Orientali vor fi perioade cu ploi torenţiale importante cantitativ. În intervale scurte de timp sau prin acumulare cantităţile de apă vor fi de 50...70 l/mp, şi pe arii restrânse în jurul a 80...90 l/mp”, au transmis meteorologii.

Informarea meteorologică privind ploile și intensificările vântului rămâne valabilă până vineri dimineață, 20 noiembrie, în timp ce avertizările cod galben și cod portocaliu au intervale de valabilitate distincte.