Uniunea Europeană (UE) introduce noi restricții majore pentru industria de jocuri video prin Legea privind echitatea digitală. Măsurile propuse de oficialii de la Bruxelles urmăresc să descurajeze cheltuirea banilor reali în aplicații, însă marile companii de profil avertizează că aceste reglementări ar putea bloca dezvoltarea sectorului, conform AFP.

Oficialii europeni au prezentat miercuri un nou pachet de norme pentru protecția consumatorilor, care include „Digital Fairness Act”. Aceasta reprezintă una dintre primele inițiative legislative cu restricții specifice adresate pieței de gaming și continuă seria de măsuri lansate la mijlocul lunii septembrie pentru protejarea copiilor în mediul online.

Potrivit proiectului de lege, dezvoltatorii nu vor mai putea obține venituri prin intermediul microtranzacțiilor destinate minorilor, prin care aceștia pot plăti pentru a avansa mai rapid în joc. Aceste practici, cunoscute sub numele de „pay-to-win”, urmează să fie interzise în urma negocierilor dintre instituțiile europene. Totodată, actul normativ vizează eliminarea monedelor virtuale din aplicații pentru utilizatorii cu vârsta sub 18 ani.

În ciuda nemulțumirilor din piață, reprezentanții Bruxelles-ului susțin că scopul nu este blocarea afacerilor din domeniu. „Ne dorim ca industria europeană a jocurilor să continue să prospere”, a declarat Michael McGrath, comisarul pentru protecția consumatorilor.

Propunerile legislative au stârnit un val de critici din partea celor mai mari jucători din piața globală de profil. Companiile avertizează că noile norme europene „ar paraliza competitivitatea industriei europene de jocuri video, lider mondial în domeniu”.

Reprezentanții Federației Europene a Dezvoltatorilor de Jocuri, alături de organizația Video Games Europe, din care fac parte giganți mondiali ai sectorului, contestă modul în care a fost redactat proiectul. Cele două asociații susțin că definiția propusă pentru „pay-to-win” este „fundamental greșită, nu conține definiții clare și ar crea o confuzie enormă atât pentru jucători, cât și pentru dezvoltatori”, atrăgând atenția că formularea actuală este atât de vagă încât ar putea include „orice achiziție”.