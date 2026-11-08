Un copac din propria curte îți poate aduce o amendă uriașă. Ce prevede legea

Proprietarii care vor să taie un copac din curte trebuie să verifice dacă legea impune obținerea unei autorizații. În România, anumite specii de arbori, printre care nucii și castanii comestibili, beneficiază de un regim special de protecție, chiar dacă se află pe terenuri private. Tăierea fără respectarea procedurilor legale poate fi sancționată cu amenzi cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei. Regulile sunt prevăzute în Legea pomiculturii nr. 348/2003, Legea nr. 24/2007 și OUG nr. 57/2007.

Un copac aflat în curtea unei gospodării nu poate fi întotdeauna îndepărtat doar în baza deciziei proprietarului. În funcție de specie, de amplasament și de statutul de protecție, legislația poate impune obținerea unor documente înaintea tăierii. Regulile trebuie respectate inclusiv atunci când arborele este îmbătrânit, are ramuri uscate sau există temeri că s-ar putea prăbuși în timpul unei furtuni.

Legea pomiculturii nr. 348/2003 stabilește condiții speciale pentru tăierea nucilor și castanilor comestibili care cresc izolat, inclusiv în gospodăriile particulare. Potrivit articolului 17 lit. b), regula se aplică indiferent de persoana care deține terenul.

„Tăierea nucilor și castanilor comestibili din categoria pomi răzleți, indiferent de proprietar, se face pe baza autorizației-model prevăzute în anexa nr. 3”

Autorizația trebuie solicitată înaintea efectuării lucrărilor. Legea stabilește și un termen pentru depunerea documentelor.

„Cererea pentru tăierea nucilor/castanilor comestibili din categoria pomi răzleți solicitată de persoanele fizice sau juridice se depune cu cel puțin o lună înaintea executării tăierii”

Solicitările sunt analizate de specialiștii direcțiilor pentru agricultură județene sau ai direcției corespunzătoare municipiului București. Pentru aprobarea intervenției trebuie îndeplinite criteriile prevăzute de lege. Printre situațiile luate în considerare se numără existența unor arbori îmbătrâniți, cu ramuri uscate care reprezintă 60% din coroană. Prin urmare, vârsta copacului sau îngrijorarea proprietarului privind o eventuală prăbușire nu înlocuiește procedura de autorizare.

Tăierea nucilor și castanilor comestibili fără documentele cerute de lege poate atrage sancțiuni financiare. Articolul 28 din Legea pomiculturii prevede amenzi între 5.000 și 10.000 de lei pentru defrișarea neautorizată a arborilor din aceste categorii, precum și a plantațiilor pomicole care intră sub incidența reglementării.

Sancțiunea poate fi aplicată inclusiv atunci când este vorba despre un singur nuc aflat într-o curte privată.

Regimul de proprietate nu elimină obligația respectării condițiilor legale privind tăierea.

Legea nr. 24/2007, referitoare la administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, reglementează și responsabilitățile persoanelor care dețin asemenea terenuri.

Articolul 8 alin. (2) stabilește: „Administrarea spațiilor verzi de pe terenurile proprietate privată este exercitată de către proprietarii acestora, cu respectarea prevederilor actelor normative în vigoare.”

În același timp, articolul 5 lit. c) include obligația: „Să nu producă tăieri neautorizate sau vătămări ale arborilor și arbuștilor” Legislația nu urmărește doar protejarea vegetației, ci și prevenirea accidentelor.

Articolul 12 alin. (3) prevede obligații privind siguranța persoanelor care ar putea fi afectate de ruperea sau desprinderea arborilor ori a unor părți din aceștia. Sunt avute în vedere inclusiv cazurile în care copacii prezintă semne de îmbătrânire sau o stare fitosanitară necorespunzătoare. Astfel, proprietarii trebuie să ia măsuri pentru evitarea accidentelor, fără a încălca restricțiile aplicabile tăierii arborilor.

O altă reglementare importantă este OUG nr. 57/2007, care stabilește regimul ariilor naturale protejate și al conservării patrimoniului natural.

Articolul 1 al ordonanței are în vedere: „Garantarea conservării și utilizării durabile a patrimoniului natural” De asemenea, articolul 2 lit. c) se referă la: „Identificarea bunurilor patrimoniului natural care necesită un regim special de protecție”

Aceste prevederi sunt relevante pentru arborii declarați monumente ale naturii, exemplarele aparținând unor specii protejate și copacii aflați în arii naturale protejate.În asemenea cazuri, intervențiile trebuie stabilite în funcție de statutul arborelui și de restricțiile care se aplică zonei respective. Faptul că un arbore crește pe un teren privat nu înlătură obligațiile legate de conservarea acestuia.

Un arbore care prezintă crăpături în trunchi, rădăcini desprinse din pământ sau ramuri mari uscate poate deveni periculos pentru locuințe, autoturisme și persoane. Dacă există asemenea semne, proprietarul trebuie să verifice starea copacului și să stabilească dacă intervenția necesită o autorizație.

Este recomandată documentarea deteriorărilor și solicitarea unei evaluări de specialitate. În cazul nucilor și castanilor comestibili, proprietarii trebuie să se adreseze direcției pentru agricultură competente. Pentru alte categorii de arbori, pot fi necesare informații de la primărie, autoritatea de mediu sau administratorul unei arii naturale protejate.

Dacă există un pericol imediat pentru viața persoanelor, trebuie contactate serviciile de urgență.

În cazul pomilor fructiferi obișnuiți, precum merii, perii sau prunii din gospodării, legislația nu stabilește o obligație generală de autorizare pentru fiecare exemplar tăiat. Există însă situații în care se pot aplica alte restricții. De exemplu, regimul juridic poate fi diferit dacă pomii aparțin unei plantații comerciale pentru care legea impune autorizarea defrișării.

De asemenea, trebuie verificat dacă terenul se află într-o zonă protejată sau dacă există reglementări locale care condiționează intervențiile asupra vegetației. Pentru nuci și castani comestibili, procedura specială din Legea nr. 348/2003 rămâne aplicabilă. Înaintea efectuării lucrărilor, proprietarul trebuie să țină cont de specia arborelui, categoria terenului și eventualele măsuri de protecție.

Amenzile nu sunt identice pentru toate situațiile în care un arbore este îndepărtat fără respectarea legislației. În cazul nucilor și castanilor comestibili, Legea pomiculturii stabilește sancțiuni cuprinse între 5.000 și 10.000 de lei pentru tăierea fără autorizația necesară. Pentru spațiile verzi aflate sub incidența Legii nr. 24/2007, nerespectarea obligațiilor privind protejarea și întreținerea arborilor poate atrage sancțiunile prevăzute de reglementările aplicabile.

În cazul exemplarelor protejate prin OUG nr. 57/2007, consecințele depind de statutul acestora și de natura intervenției. Unele încălcări pot fi sancționate mai sever. Prin urmare, nu există o singură amendă valabilă pentru orice copac tăiat de pe o proprietate privată.

Legislația impune atât conservarea arborilor care beneficiază de protecție, cât și luarea măsurilor necesare pentru prevenirea accidentelor. Proprietarii care intenționează să taie un copac trebuie să verifice în prealabil dacă au nevoie de autorizație, inclusiv atunci când arborele se află în propria curte. Pentru exemplarele deteriorate care pot reprezenta un pericol, intervenția trebuie realizată cu respectarea procedurilor legale.