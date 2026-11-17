Accident aviatic în Rusia. Un avion militar de transport Antonov An-12 s-a prăbușit marți, 17 noiembrie, în regiunea Kemerovo din Siberia de Vest, în timpul unui zbor obișnuit. Toate cele 19 persoane aflate la bord au murit, potrivit Ministerului rus al Apărării. Autoritățile investighează circumstanțele accidentului, iar primele informații indică o posibilă defecțiune tehnică.

Un avion de transport al armatei ruse s-a prăbușit marți într-o zonă nelocuită din regiunea Kemerovo, în Siberia de Vest. Aeronava, de tip Antonov An-12, efectua un zbor regulat în momentul producerii accidentului. Ministerul Apărării din Rusia a confirmat că niciuna dintre cele 19 persoane aflate la bord nu a supraviețuit.

Ministerul rus al Apărării a transmis primele informații despre prăbușirea aeronavei printr-un comunicat preluat de agenția oficială de presă TASS.

„Un avion de transport militar An-12 s-a prăbuşit în regiunea Kemerovo în timpul unui zbor regulat. Aparatul a căzut într-o zonă nelocuită. La bord se aflau 19 persoane (...) care au pierit toate”, se menţionează în comunicatul citat de agenţia oficială de presă Tass.

Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile ruse, accidentul ar fi putut fi provocat de o problemă tehnică. Cauza exactă a prăbușirii nu a fost însă stabilită.

O comisie a Forțelor Aerospațiale Ruse s-a deplasat la locul accidentului pentru a cerceta împrejurările în care aeronava s-a prăbușit.

Reprezentanții Ministerului Apărării au transmis că investigația urmărește stabilirea tuturor circumstanțelor care au dus la producerea accidentului.

Antonov An-12 este un avion de transport militar de concepție sovietică, dezvoltat în anii 1950. Aeronava este echipată cu patru motoare turbopropulsate și este utilizată pentru transportul militarilor, echipamentelor și mărfurilor.

Aviația militară rusă a înregistrat și în trecut accidente produse în timpul misiunilor de transport sau al zborurilor de antrenament. Unele dintre aceste incidente s-au soldat cu pierderi de vieți omenești.