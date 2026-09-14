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Circul Metropolitan București participă în premieră la Festivalul Internațional „Salieri Circus Award” din Italia

Circul Metropolitan București participă în premieră la Festivalul Internațional „Salieri Circus Award” din Italia
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Circul Metropolitan București va participa, în premieră, la Festivalul Internațional „Salieri Circus Award”, unul dintre evenimentele importante ale circului contemporan european.

Circul Metropolitan Bucureștimerge în Italia

Competiția se desfășoară în perioada 24-28 septembrie, la Teatrul Salieri din Italia, și reunește arta circului contemporan, teatrul și muzica simfonică.

O echipă formată din 10 artiști ai Circului Metropolitan București va susține momentul oficial de deschidere pentru fiecare seară a festivalului. Spectacolul, regizat artistic de Ama Butoiescu, directorul artistic al instituției, este un tablou coregrafic și acrobatic inspirat din lucrarea „La Fiera di Venezia”, compusă de Antonio Salieri.

Artiștii români, la Festivalului Internațional de Circ Salieri 2026

„Pentru Circul Metropolitan București, invitația de a deschide fiecare seară a Festivalului Internațional de Circ Salieri 2026 este o recunoaștere care ne onorează profund”, a declarat Ama Butoiescu.

Aceasta consideră că artiștii români vor avea ocazia să demonstreze profesionalismul și capacitatea de a combina circul, muzica și teatrul într-o formă contemporană.

Butoi­escu va face parte și din juriul tehnic al competiției, condus de Eugene Chaplin, fiul celebrului Charlie Chaplin. În cadrul ediției din acest an vor fi prezentate 23 de numere de circ, susținute de 50 de artiști din 25 de țări.

Festivalul va reuni reprezentanți ai unor importante instituții și organizații din industria internațională a circului, printre care Moulin Rouge, Cirque du Soleil și The 7 Fingers, precum și directori ai unor festivaluri de referință din Monte Carlo, Latina, Girona și Budapesta.

Cine reprezintă Circului Metropolitan București în Italia

George Costin, directorul general al Circului Metropolitan București, afirmă că participarea reprezintă o oportunitate de promovare internațională a instituției și a Bucureștiului ca centru al circului contemporan.

Din echipa română fac parte Cristina Dumitrescu, Alyssa Marie Andreescu Lazăr, Ana Cristina Andries, Andrei Iulian Bindar, Cristina Voicu, Cristina Paula Barna, Elena Aurora Nechulache, Gamze Saldiz, Matei Ionescu, Mihail Ionescu și Shara Maria Stefan.

Circul Metropolitan București își desfășoară activitatea în actualul sediu din Aleea Circului din 1961, iar instituția poartă actuala denumire din 2017. Artiștii români au obținut de-a lungul anilor numeroase distincții internaționale, inclusiv premii la festivalurile de la Monte Carlo și Salamanca.

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