Doi scafandri italieni care au descoperit o epavă romană în largul insulei Trapani, în 1999, încearcă de aproape trei decenii să obțină o recompensă de 500.000 de euro din partea statului italian. Deși au anunțat autoritățile despre descoperire, solicitarea lor a fost respinsă inițial, pe motiv că nu ar fi găsit accidental vestigiile arheologice. O decizie recentă a instanței le oferă însă o nouă șansă de a primi bani, potrivit Mediafax Italia.

Fabio Di Bono și Dario D’Amico au făcut descoperirea pe 11 august 1999, în timpul unei scufundări în largul insulei Trapani, din Sicilia. Cei doi au observat pe fundul mării o structură din lemn, înconjurată de numeroase fragmente de amfore, indicii care sugerau prezența unei nave antice.

A doua zi, scafandrii au informat autoritățile despre ceea ce găsiseră. Informațiile oferite de aceștia au permis identificarea unei epave romane, care a fost ulterior recuperată de specialiști, restaurată și transformată într-un muzeu.

Cei doi italieni au considerat că descoperirea le oferă dreptul la o recompensă consistentă, prevăzută de legislația italiană pentru identificarea accidentală a unor bunuri arheologice. Astfel, au solicitat statului o sumă de 500.000 de euro.

Solicitarea celor doi scafandri a fost respinsă de autoritățile italiene, care au susținut că descoperirea nu a fost una accidentală, condiție prevăzută de lege pentru acordarea recompensei.

Cazul a ajuns în instanță, iar prima decizie a fost favorabilă statului. În plus, procedurile administrative necesare pentru stabilirea eventualei recompense nu au fost finalizate de Regiunea Siciliană, ceea ce a prelungit disputa juridică.

Fabio Di Bono și Dario D’Amico au continuat demersurile pentru a obține recunoașterea dreptului lor la despăgubire, susținând că au descoperit epava în timpul unei scufundări și că au informat autoritățile imediat după ce au identificat vestigiile.

O decizie recentă a Curții Administrative Regionale Siciliene (CGA) a schimbat cursul procesului, după ce judecătorii au admis apelul formulat de cei doi italieni și au anulat hotărârea anterioară.

Instanța a stabilit că nu există dovezi care să demonstreze că Fabio Di Bono și Dario D’Amico desfășurau cercetări arheologice organizate în momentul descoperirii. De asemenea, implicarea lor ulterioară în protejarea sitului nu înseamnă că descoperirea inițială nu a fost accidentală.

Judecătorii au mai stabilit că evaluarea trebuie să includă nu doar artefactele recuperate direct de scafandri, ci și epava identificată și scoasă la iveală ulterior, ca urmare a informațiilor furnizate de aceștia.

Prin urmare, instanța a considerat că autoritățile au procedat greșit atunci când nu au dus la bun sfârșit procedurile de stabilire a recompensei și a obligat Regiunea Siciliană să reia demersurile administrative.

Decizia instanței nu înseamnă că Fabio Di Bono și Dario D’Amico vor primi automat cele 500.000 de euro solicitate. Autoritățile siciliene trebuie să stabilească mai întâi ce părți ale epavei și ce artefacte pot fi atribuite descoperirii din 1999.

Ulterior, bunurile vor fi evaluate, iar pe baza valorii stabilite va fi calculată recompensa care li se cuvine celor doi.

Potrivit legislației italiene, recompensa pentru descoperirea accidentală a unor bunuri arheologice poate ajunge până la un sfert din valoarea acestora. Suma finală va depinde de rezultatul evaluării și de decizia autorităților regionale.

Astfel, după 27 de ani de dispute juridice, cei doi scafandri au obținut dreptul ca solicitarea lor să fie analizată și soluționată de autorități, fără ca valoarea recompensei să fie stabilită deocamdată.