Siegfried Mureșan, primele declarații de la desemnare

Am fost informat ieri de președintele României cu privire la intenția dumnei sale de a mă desemna drept candidat pentru funcția de prim-ministru. Mulțumesc președintelui României pentru această desemnare, pe care o accept.

Mulțumesc foarte mult colegilor mei din Partidul Național Liberal și partenerilor noștri de încredere din Uniunea Salvați România și din Uniunea Democrată Maghiară din România pentru parteneriatul constant, strâns, de încredere pe care l-am avut în toată această perioadă.

În urmă cu 84 de zile, cele trei partide ale noastre au decis împreună să propună candidatura mea pentru poziția de prim-ministru al Guvernului României. Am acceptat atunci și am fost pregătit atunci, sunt pregătit și acum să formăm un guvern serios, reformator, pro-european, care să prezinte o agendă de modernizare a României, care să se regăsească în creșterea nivelului de trai al oamenilor și măsuri bune pentru oameni.

Sunt conștient că România are nevoie de un guvern serios și credibil mai curând, un guvern care să continue măsurile de reformă, proiectele, programele începute în ultimul an. Știu că România a câștigat încredere, credibilitate în ultimul an, știu că România este astăzi mai stabilă, mai puternică decât în trecut și trebuie să continuăm pe acest drum.

Ce va urma? Am decis ca împreună cu experții noștri din Partidul Național Liberal, din Uniunea Salvați România și din UDMR, să începem munca imediat la un program de guvernare. Cel mai important lucru este ce vom face pentru țară din prima zi în care acest guvern va fi investit. Începând de astăzi voi lucra împreună cu colegii din cele trei partide la redactarea programului de guvernare. Obiectivul nostru este ca la începutul săptămânii viitoare să vă prezentăm prioritățile programului de guvernare și obiectivul nostru este ca pe baza priorităților programului de guvernare să avem o discuție cu parlamentarii din Parlamentul României.

Vom fi extrem de transparenți la fiecare pas pe durata acestui proces, de îndată ce vom avea noutăți le vom comunica și repet, în următoarele zile vom începe prin munca la un program de guvernare care să fie serios, pro-european și credibil. Vă mulțumesc.

Bună ziua. Am aflat ieri, înainte, cu aproximativ 30 de minute, prin informația pe care mi-a comunicat-o domnul Siegfried Mureșan, despre intenția președintelui României de a-l nominaliza în această poziție. Chiar dacă această nominalizare s-a făcut cu aproape trei luni de zile întârziere, responsabilitatea pe care o avem este la fel de valabilă și acum trei luni și astăzi, în a încerca, după posibilitățile pe care le avem, funcție de ponderea noastră electorală, să formăm un guvern și Partidul Național Liberal va trata cu responsabilitate această situație.

Așa cum a precizat domnul Mureșan, în zilele următoare, prin experții noștri din ministere, prin colegii de partid, vom furniza toate datele necesare, în așa fel încât viziunea pe care dânsul o are să se bazeze pe date corecte legate de situația țării. Nu vom veni cu programe și nu vom susține programe care nu se bazează pe realități, care creează așteptări, care nu pot fi acoperite de situația noastră economică. Și așa cum am spus și la declarațiile pe care le-am făcut după consultări, indiferent cine va fi nominalizat și ales și desemnat premierul României, problemele vor fi aceleași.

Sunt probleme care țin de păstrarea echilibrelor financiare și avem o evaluare care va fi în perioada imediat următoare, sunt probleme care țin de funcționarea statului și a serviciilor publice principale, de pregătirea bugetului pentru anul următor și de crearea condițiilor pentru relansarea economiei românești. îAsta înseamnă un guvern care propune măsuri corecte, un guvern care ține cont de interesele noastre, de situația internațională în care suntem, de constrângerile economice, de crizele pe care le avem și care vine cu soluții române, pentru România. Asta vom face în zilele următoare și vom participa la negocierile care vor începe în zilele următoare. Vă mulțumesc.

„Bună ziua. USR susține nominalizarea lui Siegfried Mureșan pentru premierul României, pentru că crede că este omul potrivit să conducă un guvern care să întărească încrederea oamenilor că România poate să aibă un viitor mai bun decât este prezentul. Știm că există extrem de multă tensiune în societate, tensiune pe de o parte creată în urma acestui blocaj politic, care trenează de prea mult timp, tensiune și din cauza situației economice dificile pentru mulți români, care au suferit în urma inflației mari, și o tensiune, pentru că există un discurs de ură, care, din păcate, subminează bazele fundamentele democrației noastre și sperie pe mulți cetățeni.

Și tocmai de aceea ne propunem însă formăm un guvern serios și coerent, cu o viziune clară și pozitivă pentru România, o viziune care nu este bazată pe ură, ci pe încredere în capacitatea românilor, o viziune care este bazată pe încredere în sectorul privat să livreze prosperitate, nu pe daruri de la stat, o viziune care reușește din nou să creeze comunități peste tot în România, unde discursul urii ne-a dezbinat. Credem că Siegfried Mureșan este omul potrivit pentru această misiune. Această misiune este mult mai importantă decât orice fel de jocuri tactice și politice. Această misiune este născută din iubirea noastră pentru România și din încrederea noastră că dacă există un guvern coerent și unit, chiar dacă este minoritar, atunci țara asta va merge mult mai bine.

Tocmai de aceea vom lucra alături de Siegfried Mureșan și la definirea acestei viziuni, unde evident că nu începem de la zero, ci avem multă muncă deja făcută pentru a putea continua și munca bună a miniștrilor USR și evident că vom fi deschiși în următoarele zile pentru discuțiile inclusiv cu PSD, în ce condiții ar putea să susțină acest guvern de viziune pozitivă pentru România. Mulțumesc”, a declarat Dominic Fritz.

Bună ziua tuturor. UDMR salută această nominalizare, salutăm nominalizarea domnului Siegfried Mureșan în funcția de premier. Așa cum am susținut atunci când am făcut propunerea acum trei luni de zile și am salutat faptul că domnul Mureșan a acceptat propunerea celor trei partide, astăzi salutăm această nominalizare. Considerăm că cel mai important lucru astăzi pentru România este să regândim un guvern care nu are o perspectivă de câteva luni, să găsim o soluție politică care asigură o guvernare stabilă până în 2028. Considerăm în continuare că cea mai bună soluție este o refacere chiar într-o altă formulă a acelei majorități care s-a destrămat în aprilie și credem că rotația poate să fie în continuare o soluție pentru o construcție politică solidă, detalii, desigur, trebuie discutate în negocieri politice cu Partidul Social Democrat. PNL, USR și UDMR au făcut această propunere cu gândul la o stabilizare a situației politice și salutăm că există această oportunitate pentru clasa politică să rezolvăm problema pentru următorii doi ani. Subliniem încă o dată că nu vom participa la formarea niciunui guvern care va avea nevoie de sprijin aur, SOS sau alte partide extremiste. UDMR nu va participa în asemenea consultări politice, de aceea credem că săptămâna viitoare trebuie reluate acele negocieri, care să ofere o altă soluție.

Știrea inițială: Siegfried Mureșan va susține vineri, la ora 13:00, primele declarații de presă după ce Nicușor Dan a anunțat că îl propune pentru funcția de prim-ministru. Mureșan va apărea alături de liderii PNL, USR și UDMR, cele trei formațiuni parlamentare care l-au susținut la consultările desfășurate joi la Palatul Cotroceni.

Înaintea conferinței, Siegfried Mureșan a transmis că au început deja discuțiile privind formarea noului Executiv și că informațiile despre evoluția procedurii vor fi comunicate public.

„Ne-am apucat de lucru. Vom comunica transparent la fiecare pas în cadrul acestei proceduri. În cursul zilei de astăzi vom avea o conferință de presă comună pe subiectul formării guvernului. Mulțumesc mult Partidului Național Liberal, Uniunii Salvați România și Uniunii Democrate Maghiare din România pentru colaborarea strânsă pe care o avem”, a anunțat premierul desemnat.

Declarațiile sunt programate după consultările politice de joi, când PNL, USR și UDMR și-au menținut susținerea pentru Siegfried Mureșan, iar Nicușor Dan a anunțat public că îl propune pentru funcția de prim-ministru.

Deși Nicușor Dan a făcut joi anunțul privind desemnarea lui Siegfried Mureșan, decretul prezidențial nu fusese încă semnat vineri dimineață. Președintele, aflat la Bukovel, în Ucraina, le-a declarat jurnaliștilor că documentul va fi semnat sâmbătă și publicat ulterior în Monitorul Oficial.

„O să semnez mâine decretul de numire și o să fie publicat în Monitorul Oficial luni”, a spus președintele.

Nicușor Dan a fost întrebat și despre șansele ca viitorul Cabinet propus de Siegfried Mureșan să obțină voturile necesare în Parlament.

Șeful statului a spus „e dificil, dar eu îmi doresc să reușească”.

Președintele a răspuns și unei întrebări privind scenariul alegerilor anticipate, în situația în care Siegfried Mureșan nu ar obține votul senatorilor și deputaților.

O eventuală respingere ar face ca acesta să devină a doua propunere de premier care nu reușește să obțină sprijinul Parlamentului.

Nicușor Dan nu a avansat însă un scenariu pentru etapa următoare și a spus că trebuie așteptat mai întâi rezultatul actualei proceduri.

„Haideți să ne uităm la prima etapă și după să vedem”.