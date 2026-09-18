Din cuprinsul articolului Rose ar putea avea legătură cu „La Vie en Rose”

Lady Gaga și Michael Polansky și-au numit fiica Rose Bean Polansky, potrivit certificatului de naștere obținut de site-ul TMZ. Documentul arată că fetița s-a născut pe 9 iunie, într-un spital din Los Angeles.

Cei doi au anunțat nașterea primului lor copil pe 10 septembrie, însă numele fetiței nu fusese făcut public până acum.

Lady Gaga, al cărei nume real este Stefani Joanne Angelina Germanotta, are o relație cu Michael Polansky din 2019. Cei doi s-au logodit în 2024. Cântăreața a anunțat în martie că este însărcinată.

Rose Bean este primul copil atât pentru Lady Gaga, în vârstă de 40 de ani, cât și pentru Michael Polansky, în vârstă de 42 de ani. Cei doi au păstrat în mare parte discreția asupra relației și vieții lor private, iar detaliile despre fiica lor au fost făcute publice treptat.

Potrivit EFE, numele Rose ar putea avea legătură cu „La Vie en Rose”, piesa interpretată de cântăreață în filmul „A Star Is Born”. Cântăreața a avut rolul principal feminin în producția din 2018, alături de Bradley Cooper.