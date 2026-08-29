O nouă specie de șopârlă descoperită în munții Thailandei a fost numită Acanthosaura syrax, după Syrax, dragonul pe care îl călărește regina Rhaenyra Targaryen în serialul „House of the Dragon”, conform National Library of Medicine.

Cercetătorii spun că alegerea numelui nu este întâmplătoare: mica reptilă are câteva trăsături care le-au amintit de celebrul dragon din universul „Game of Thrones”.

Specia a fost identificată în pădurile veșnic verzi de mare altitudine din Parcul Național Mae Wong, în vestul Thailandei.

Descoperirea a fost descrisă într-un studiu publicat în revista științifică ZooKeys, iar analiza ADN a confirmat că este vorba despre o specie distinctă.

Numele noii specii este o referință directă la Syrax, dragonul asociat cu Rhaenyra Targaryen în serialul HBO „House of the Dragon”.

Autorii studiului au explicat că alegerea a fost inspirată de mai multe caracteristici ale reptilei. Acanthosaura syrax are o colorație gălbuie, este mai mică decât multe dintre rudele sale din același gen și se remarcă printr-o capacitate reproductivă ridicată.

Tocmai aceste particularități au fost asociate de cercetători cu dragonul fictiv Syrax. Noua specie a primit și denumirea comună în limba engleză „Syrax mountain horned dragon”.

În ciuda numelui inspirat de un dragon uriaș dintr-un serial fantasy, Acanthosaura syrax este o șopârlă de dimensiuni mici, cu aspect țepos.

Specia face parte din genul Acanthosaura, cunoscut sub numele de „dragoni montani cu coarne”. Animalele din acest grup au creste formate din solzi țepoși pe cap, gât și spate.

Exemplarele au fost descoperite în pădurile montane de mare altitudine din Parcul Național Mae Wong, la peste 1.300 de metri altitudine. Cercetătorii au observat că noua specie are un corp relativ mic și cei mai mici solzi ai crestei de pe gât și spate documentați până acum în cadrul genului Acanthosaura.

Cercetătorii nu s-au bazat doar pe aspectul fizic al animalului. Analizele genetice au arătat că Acanthosaura syrax este diferită de rudele sale cunoscute, inclusiv de Acanthosaura lepidogaster.

Studiul a analizat secvențe genetice și caracteristicile anatomice ale exemplarelor pentru a confirma că șopârla reprezintă o specie nouă.

Odată cu această descoperire, numărul speciilor cunoscute din genul Acanthosaura a ajuns la 23.

Până acum, Acanthosaura syrax nu a fost identificată în altă parte a lumii. Specia pare să trăiască într-o zonă limitată de pădure montană din vestul Thailandei.

Cercetătorii consideră că numele inspirat de „House of the Dragon” ar putea ajuta la atragerea atenției asupra noii specii și asupra necesității protejării habitatului său.

Parcul Național Mae Wong este una dintre zonele importante pentru biodiversitatea Thailandei și găzduiește numeroase specii rare de animale. Oamenii de știință spun că sunt necesare cercetări suplimentare în munții din regiune pentru a stabili cât de extinsă este, în realitate, aria de răspândire a noului „dragon” numit după Syrax.