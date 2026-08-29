Frecvența relațiilor sexuale nu este un indicator direct al intensității iubirii dintre doi parteneri, arată o analiză bazată pe date dintr-un amplu sondaj internațional realizat în 33 de țări, potrivit publicației Science Focus.

Cercetarea, publicată în revista Current Sexual Health Reports și bazată pe datele Romantic Love Survey 2022, a analizat răspunsurile a aproximativ 1.500 de persoane aflate într-o relație.

Rezultatele sugerează că existența iubirii romantice poate fi asociată cu o viață sexuală mai activă, însă intensitatea sentimentelor nu stabilește automat cât de des fac sex partenerii.

Una dintre concluziile analizei este că doi oameni care declară sentimente romantice foarte puternice nu au neapărat mai multe contacte sexuale decât un cuplu în care intensitatea iubirii este mai redusă.

Cercetătorii nu au identificat o asociere semnificativă între frecvența relațiilor sexuale și intensitatea iubirii. Nici nivelul de angajament față de partener și nici preocuparea constantă pentru acesta nu au fost factori care să indice cât de activă este viața sexuală a unui cuplu.

Datele contrazic astfel ideea că numărul contactelor sexuale poate fi folosit drept măsură simplă pentru calitatea sentimentelor dintre doi parteneri.

Analiza confirmă, în schimb, o tendință observată frecvent în studiile despre relațiile de cuplu: începutul unei relații este asociat cu o activitate sexuală mai intensă.

Perioada cunoscută popular drept „luna de miere” pare să fie una dintre etapele în care partenerii au, în medie, mai multe contacte sexuale. Odată cu trecerea timpului, frecvența poate scădea fără ca acest lucru să însemne automat diminuarea sentimentelor sau o deteriorare a relației.

Potrivit datelor analizate, adulții tineri care spuneau că sunt îndrăgostiți au raportat, în medie, aproximativ 3,5 contacte sexuale pe săptămână. În cazul persoanelor căsătorite, media raportată a fost de aproximativ un contact sexual pe săptămână.

Psihologul clinician și terapeutul psihosexual Natasha Langan, care nu a participat la cercetare, a explicat că frecvența relațiilor sexuale este influențată de numeroși factori, nu doar de sentimentele față de partener.

Printre aceștia se numără comunicarea dintre parteneri, calitatea relației, stima de sine sexuală, starea de sănătate fizică și mintală, nivelul de stres și motivele personale pentru care oamenii aleg să întrețină relații sexuale.

Aceste elemente pot explica de ce două cupluri care au relații stabile și satisfăcătoare pot avea vieți sexuale foarte diferite.

Cercetarea sugerează că frecvența sexuală nu ar trebui interpretată separat de contextul unei relații. Un număr mai mic de contacte sexuale nu indică, prin el însuși, mai puțină iubire sau un parteneriat mai puțin solid.

În același timp, o viață sexuală foarte activă nu reprezintă automat o dovadă a unor sentimente mai intense. Dinamica fiecărui cuplu este influențată de vârstă, durata relației, starea de sănătate, stres, comunicare și numeroși alți factori personali.