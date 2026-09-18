Întâmplări ciudate, în care polițiști tineri și-au pierdut viața. Un coleg de 35 de ani, grav rănit după un arc electric

Un polițist în vârstă de 35 de ani din Târgu Jiu a ajuns în stare gravă la spital după un accident produs într-un mod greu de anticipat. Liviu Vasile Mazăre, angajat al Serviciului de Permise, efectua lucrări de curățenie pe imobilul său de pe strada Merilor când un cablu aruncat peste firele unei rețele de înaltă tensiune a provocat un arc electric și o explozie puternică.

Cazul readuce în atenție și alte accidente neobișnuite în care polițiști tineri și-au pierdut viața în timp ce făceau activități aparent banale, în timpul liber.

Polițistul, ars după ce a aruncat un cablu spre firele de înaltă tensiune

Potrivit informațiilor transmise de IPJ Gorj, bărbatul de 35 de ani efectua activități de curățenie pe terasa blocului său. În timp ce arunca gunoaiele, acesta ar fi aruncat și un cablu peste firele rețelei de înaltă tensiune.

În acel moment s-a produs un arc electric, urmat de o explozie puternică.

Polițistul a suferit arsuri multiple pe suprafețe extinse ale corpului, inclusiv arsuri la nivelul feței. La sosirea echipajelor medicale era conștient și cooperant.

Inițial, reprezentanții ISU Gorj au transmis că bărbatul suferise leziuni provocate prin electrocutare și urma să fie transportat la spital. Ulterior, însă, starea sa a devenit gravă. Avea nevoie de îngrijiri medicale de specialitate, iar echipa medicală a fost solicitat un elicopter SMURD.

Polițistul a fost transportat la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean „Tudor Vladimirescu” din Târgu Jiu.

În urma incidentului, polițiștii au efectuat cercetarea la fața locului. A fost întocmit și un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Zgomotul exploziei s-a auzit de la aproximativ 200 de metri

Incidentul a fost extrem de violent. Potrivit informațiilor de la fața locului, zgomotul produs în momentul formării arcului electric și fumul rezultat în urma incidentului au putut fi observate și auzite de la o distanță de aproximativ 200 de metri. Martorii nu au înțeles ce s-a întâmplat.

Ancheta urmează să stabilească exact împrejurările în care s-a produs accidentul și modul în care cablul a ajuns în apropierea rețelei de înaltă tensiune.

Cazul este cu atât mai dramatic cu cât bărbatul electrocutat este un polițist de numai 35 de ani, care se afla în timpul unei activități obișnuite de curățenie.

Radu Brînzan, mort în timp ce tundea iarba în curtea casei

Cu doi ani înainte, un alt polițist din Gorj își pierdea viața într-un accident produs tot în timpul liber și tot în jurul casei.

În septembrie 2024, Radu Brînzan, polițist în cadrul IPJ Gorj, în vârstă de 43 de ani, a murit electrocutat în timp ce încerca să tundă iarba din curtea locuinței sale.

Polițistul folosea un prelungitor electric. A fost găsit fără suflare în propria curte, fiind singur acasă.

Moartea sa i-a șocat pe colegi, mai ales că accidentul s-a produs într-o activitate casnică aparent obișnuită, departe de orice situație care ar fi avut legătură cu profesia de polițist.

Igor Șoric a murit după ce a curățat crengile căzute în urma furtunii

Un caz asemănător s-a produs în luna august 2026, când un polițist de frontieră, în vârstă de 37 de ani, și-a pierdut viața după ce s-a electrocutat în timp ce curăța crengile căzute peste un gard, în urma unei furtuni puternice.

Igor Șoric locuia într-o localitate din Republica Moldova și se afla în afara orelor de program, în casa sa. Activitatea pe care o făcea era una obișnuită pentru un proprietar care încearcă să-și elibereze gospodăria după o furtună, însă intervenția în apropierea instalațiilor electrice s-a transformat într-o tragedie.

Trei cazuri, aceeași întâmplare neașteptată

Accidentul de la Târgu Jiu readuce în atenție aceste două tragedii produse în împrejurări asemănătoare. În toate cele trei situații, polițiștii nu se aflau în misiune și nu desfășurau activități specifice profesiei.

Fiecare dintre cei trei polițiști trecuse și prin situații periculoase în timpul carierei. Din păcate au sfârșit în urma unor situații greu de anticipat, provocând șoc în familii și în rândul colegilor. Radu Brînzan a murit în timp ce tundea iarba, Igor Șoric în timp ce curăța crengile căzute după o furtună, iar Liviu Vasile Mazăre a ajuns grav rănit după un accident produs în timpul curățeniei la imobil.

În cazul polițistului din Târgu Jiu, ancheta penală va trebui să stabilească exact cum s-a produs accidentul și toate circumstanțele care au dus la formarea arcului electric.