Probele DIICOT pentru arestarea polițistului Chiva din Argeș acuzat de proxenetism

Polițistul Mihai Chiva, agent la Secția 2 de Poliție Pitești, a fost reținut și propus pentru arestare, acuzațiile fiind dintre cele mai grave: trafic de persoane și proxenetism.

Prin procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Pitești au sesizat Tribunalul Argeș cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Prin ordonanța din 15 septembrie 2026, procurorii au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale față de inculpatul Chiva Mihai Costin, cercetat pentru infracțiunile de trafic de persoane și proxenetism , fiind vorba de o victimă, I.D.

Polițistul se află, acum, în situația de a răspunde penal pentru aceste fapte după ce anchetatorii au strîns probe care dovedesc că acesta ar fi săvîrșit faptele de care este acuzat. Mai precis, conform informațiilor EVZ, din probele existente la dosar rezultă următoarea situație de fapt:

“În cursul anului 2023 inculpatulul Chiva Mihai Costin a recrutat-o în scopul exploatării sexuale pe persoana vătămată I.D., prin inducerea în eroare, folosind metoda "loverboy" (manipulând-o emotional prin simularea unei relații romantice), pe care a obligat-o să practice prostituția în perioada 2023-septembrie 2024 în Marea Britanie, după care, în perioada septembrie 2024-14.09.2026, în România, faptă care întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de trafic de persoane, prev. de art. 210 alin. 1 lit. a c.pen. În perioada 15.01.2026-13.05.2026, inculpatul Chiva Mihai Costin a înlesnit practicarea prostituției de către persoana vătămată I.D. pe teritoriul României, prin aceea că inculpatul a plătit din contul bancar personal sume de bani pentru postarea anunțurilor pe site-ul "Publi 24", anunțuri prin care persoana vătămată și-a oferit serviciile sexuale, iar în perioada 2023-14.09.2026 inculpatulul a obținut de la persoana vătămată I.D. sume de bani provenite din prostituție, faptă care întrunește elementele de tipicitate ale infracțiunii de proxenetism, prev. de art. 213 alin. 1 c.pen.”

La dosar se află numeroase probe cu care anchetatorii au mers azi în fața instanței susținând arestarea preventivă a acestuia. Din procesele-verbale de investigații încheiate de organele de cercetare penală rezultă că persoana vătămată a practicat prostituția în Marea Britanie în perioada 2022-2024, iar în perioada septembrie 2024-până în prezent, aceasta a practicat prostituția în România, având anunțuri postate pe site-ul Publi 24.

Din procesul-verbal de analiză a tranzacțiilor financiare încheiat de organele de cercetare penală la data de 09.09.2026, rezultă că în cursul anului 2026 inculpatulul Chiva Mihai Costin a înlesnit practicarea prostituției de către persoana racolată prin metoda loverboy, prin aceea că inculpatul a plătit din contul bancar personal mai multe anunțuri pe site-ul "Publi 24", prin care persoana vătămată și-a promovat serviciile sexuale.

O mare parte din banii obținuți din traficarea persoanei vătămate în vedereea practicării prostituției ar fi fost însușită de polițist. La percheziție, surse judiciare confirm că a fost găsită în locuința acestuia o mare sumă de bani cash.

Inculpatul este agent de poliție de 13 ani, are 34 de ani și doi copii.