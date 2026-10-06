Cristela Georgescu, copropietar al dispozitivelor ridicate din casa familiei Georgescu, calculator și telefoane, a intrat în sediul DIICOT în urmă cu puțin timp, pentru a fi audiată și pentru a participa alături de soțul ei, Călin Georgescu, la percheziția informatică efecuată pe dispozitivele digitale ridicate de DIICOT la percheziția domiciliară.

Procurorii urmăresc traseul banilor care i-au fost dați fostului candidat la prezidențiale de omul de afaceri Răzvan Leu, mai precis suma de 1,1 milioane euro.

Călin Georgescu a fost adus acum cu duba de la Arestul Central și va asista și el la percheziția informatică. În calculator vor fi descărcate toate fișierele pentru a vedea dacă vor exista date care să conducă la o altă posibilă infracțiune, respectiv spălare de bani.

Din informațiile aflate de EvZ până acum, e posibil ca nici Cristela Georgescu să nu dorească să dea vreo declarație, la fel ca tatăl ei, care a refuzat luni să răspundă întrebărilor anchetatorilor.

Legea îi permite Cristelei Georgescu să nu le răspundă anchetatorilor, fiind soția inculpatului.

Conform documentelor aflate la dosar până acum, afaceristul Răzvan Leu a dat 1,1 milioane euro pentru a obține un credit de 6 milioane de euro, pe care, însă, nu l-a primit niciodată. Acestuia i-ar fi fost promisă chiar și o deplasare în Dubai, alături de Călin Georgescu, în interes de afaceri.

În discuțiile interceptate de anchetatori între cei doi suspecți apare și numele lui George Simion. Călin Georgescu a fost înregistrat când spunea că misiunea lui era să deconspire partidele politice, inclusiv pe liderul AUR.

Există și documente transmise de autoritățile judiciare din cele cinci țări în care a fost cerută comisie rogatorie, iar din Italia se așteaptă răspuns la solicitarea de audiere a italianului Massimiliano Arena, piesă-cheie în acest dosar.