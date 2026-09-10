„Dosarele Orașului Alb”. Premieră cinematografică pentru un nou thriller SF românesc

O premieră cinematografică specială are loc joi la Cineplexx Băneasa, urmată de lansarea națională de vineri, 11 septembrie, când intră în cinematografele din țară filmul „Dosarele Orașului Alb”. Regizorul Iura Luncașu definește această nouă producție drept „un thriller polițist cu elemente de SF”, care promite să aducă suspansul pe marile ecrane din România.

Povestea poartă semnătura lui Bogdan Ficeac, un nume deja recunoscut de devoratorii de science-fiction autohtoni pentru volumele sale, precum Noaptea fantasmelor sau Oameni de rezervă. Ficeac este apreciat și în producția de televiziune, fiind scenaristul serialului Martorii, regizat de Dan Pița și Șerban Marinescu, o producție multipremiată la galele APTR din 2002.

Intriga: Ce este Orașul Alb?

Totul pornește de la o serie de crime ciudate și o singură obsesie: Orașul Alb. Premisele filmului gravitează în jurul a două întrebări esențiale pentru spectatori:

Ce este Orașul Alb?

De ce trebuie să mori ca să ajungi acolo?

Autorii producției preferă să nu dezvăluie mai multe detalii despre scenariu, tocmai pentru a păstra intact suspansul și surpriza publicului.

Lumea SF-ului este cvasiinexistentă în peisajul cinematografic românesc modern. De la celebrul “S-a furat o bombă” (1961) al lui Ion Popescu-Gopo, până la “Omega Rose” (2020) regizat de George Dorobanțu, producțiile românești cu elemente science-fiction pot fi numărate pe degetele de la o mână.

Acest lucru se întâmplă în contextul în care interesul pentru filmele de gen este uriaș, în special din partea tinerelor generații, iar pe plan internațional, filmele science-fiction domină copios topurile box-office-ului.

Tocmai din acest motiv, reușita echipei din spatele „Dosarele Orașului Alb” este cu atât mai remarcabilă. Echipa a fost motivată de entuziasmul de a lucra la un thriller cinematografic deosebit, fiind convinsă că producțiile românești de acest gen merită să revină în preferințele spectatorilor.

„Sunt convins că filmul nostru va deschide, sau va redeschide dacă vreți, acest drum cu brio”, ne-a declarat scenaristul Bogdan Ficeac.