Viață ON, ecrane OFF: cum readucem copiii înapoi la joacă și dialog offline (P)

neori, telefonul sau tableta transformă timpul de masă în ceva făcut pe repede-înainte, liniștea din casă, în lipsa conexiunii, iar nopțile, în nopți albe. Fără să ne dăm seama, ecranele devin un fundal permanent al copilăriei.

Asociația InspirAction lucrează cu acest punct sensibil: inspiră și ghidează copiii și adolescenții să-și dezvolte abilități pentru o viață echilibrată, sănătoasă și responsabilă. Iar prin campania „Viață ON, ecrane OFF”, ONG-ul deschide o conversație sinceră despre echilibrul dintre tehnologie și viața de zi cu zi, invitând părinții și copiii să se reconecteze la experiențe autentice: joacă, dialog și liniște.

Când vorbim despre timp petrecut în online, nu mai vorbim despre un obicei. Pentru tot mai mulți copii, e un mediu în care trăiesc.

Aproape 40% dintre elevii români de 15 ani petrec zilnic peste 4 ore pe dispozitive digitale în afara școlii, pentru destindere.

53% dintre elevii din România spun că nu își mai pot controla timpul pe rețelele de socializare, iar fetele sunt mai afectate (58%); băieții raportează mai frecvent dificultăți legate de gaming.

La copiii mici, media rămâne ridicată: în jur de 2,5 ore/zi pentru cei de 0–8 ani , conform celui mai recent census Common Sense Media.

La nivel european, datele HBSC/OMS arată creșteri în zona de utilizare problematică a social media în rândul adolescenților.

Dincolo de statistici, copiii și tinerii se pot confrunta cu: somn mai slab, atenție fragmentată, probleme de concentrare, performanțe școlare în scădere, anxietate, iritabilitate, distanță emoțională în familie. Iar când copilul se îndepărtează, nu o face „împotriva noastră”. O face spre ceva care îi livrează dopamină la un click distanță.

Experimentul social InspirAction

Ca să surprindă această realitate, InspirAction a realizat un experiment social care arată, simplu și direct, ce se întâmplă când ecranul devine „al treilea membru” al familiei. Experimentul poate fi vizualizat aici: https://inspiraction.ro/viata-on/

Ghid GRATUIT pentru părinți

Campania nu se oprește la conștientizare. InspirAction a creat un Ghid gratuit cu soluții practice pentru părinți, gândit pentru familii reale, cu program încărcat, oboseală, și uneori… răbdare pe avarii.

cum pui limite sănătoase fără conflicte și lupte de putere;

cum creezi conectare emoțională autentică, ca timpul cu tine să devină alegerea copilului;

idei de activități offline ușor de aplicat;

un plan personalizat pentru familia ta, pas cu pas.

Ce urmează: lecții interactive pentru 500 de elevi

Mai departe, InspirAction își propune să ducă intervenția direct în școli: 3 lecții interactive pentru reducerea dependenței de ecrane, pentru 500 de elevi de gimnaziu din București, Timișoara, Alba și Sibiu, susținute de traineri și coachi certificați.

cum își controlează atenția (într-o lume care o vinde la bucată),

cum își setează limite sănătoase ,

cum găsesc alternative offline care chiar sunt distractive.

Dacă ești părinte, începe cu primul pas: vizionează experimentul și descarcă ghidul gratuit. Iar dacă vrei să duci schimbarea mai departe, poți susține financiar implementarea lecțiilor în școli prin donație pe pagina campaniei InspirAction.