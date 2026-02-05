Social

Viață ON, ecrane OFF: cum readucem copiii înapoi la joacă și dialog offline (P)

Comentează știrea
Viață ON, ecrane OFF: cum readucem copiii înapoi la joacă și dialog offline (P)
Din cuprinsul articolului

neori, telefonul sau tableta transformă timpul de masă în ceva făcut pe repede-înainte, liniștea din casă, în lipsa conexiunii, iar nopțile, în nopți albe. Fără să ne dăm seama, ecranele devin un fundal permanent al copilăriei.

Asociația InspirAction lucrează cu acest punct sensibil: inspiră și ghidează copiii și adolescenții să-și dezvolte abilități pentru o viață echilibrată, sănătoasă și responsabilă. Iar prin campania „Viață ON, ecrane OFF”, ONG-ul deschide o conversație sinceră despre echilibrul dintre tehnologie și viața de zi cu zi, invitând părinții și copiii să se reconecteze la experiențe autentice: joacă, dialog și liniște.

De ce acum?

Când vorbim despre timp petrecut în online, nu mai vorbim despre un obicei. Pentru tot mai mulți copii, e un mediu în care trăiesc.

  • Aproape 40% dintre elevii români de 15 ani petrec zilnic peste 4 ore pe dispozitive digitale în afara școlii, pentru destindere.
  • 53% dintre elevii din România spun că nu își mai pot controla timpul pe rețelele de socializare, iar fetele sunt mai afectate (58%); băieții raportează mai frecvent dificultăți legate de gaming.
  • La copiii mici, media rămâne ridicată: în jur de 2,5 ore/zi pentru cei de 0–8 ani, conform celui mai recent census Common Sense Media.
  • La nivel european, datele HBSC/OMS arată creșteri în zona de utilizare problematică a social media în rândul adolescenților.

Dincolo de statistici, copiii și tinerii se pot confrunta cu: somn mai slab, atenție fragmentată, probleme de concentrare, performanțe școlare în scădere, anxietate, iritabilitate, distanță emoțională în familie. Iar când copilul se îndepărtează, nu o face „împotriva noastră”. O face spre ceva care îi livrează dopamină la un click distanță.

Noi informații despre starea de sănătatre a selecționerului Mircea Lucescu
Noi informații despre starea de sănătatre a selecționerului Mircea Lucescu
Maia Morgenstern: Ultima vacanță a avut-o acum 50 de ani
Maia Morgenstern: Ultima vacanță a avut-o acum 50 de ani

Experimentul social InspirAction

Ca să surprindă această realitate, InspirAction a realizat un experiment social care arată, simplu și direct, ce se întâmplă când ecranul devine „al treilea membru” al familiei. Experimentul poate fi vizualizat aici: https://inspiraction.ro/viata-on/

Ghid GRATUIT pentru părinți

Campania nu se oprește la conștientizare. InspirAction a creat un Ghid gratuit cu soluții practice pentru părinți, gândit pentru familii reale, cu program încărcat, oboseală, și uneori… răbdare pe avarii.

În ghid găsești, pe scurt:

  • cum pui limite sănătoase fără conflicte și lupte de putere;
  • cum creezi conectare emoțională autentică, ca timpul cu tine să devină alegerea copilului;
  • idei de activități offline ușor de aplicat;
  • un plan personalizat pentru familia ta, pas cu pas.

 

Ce urmează: lecții interactive pentru 500 de elevi

Mai departe, InspirAction își propune să ducă intervenția direct în școli: 3 lecții interactive pentru reducerea dependenței de ecrane, pentru 500 de elevi de gimnaziu din București, Timișoara, Alba și Sibiu, susținute de traineri și coachi certificați.

Copiii vor exersa:

  • cum își controlează atenția (într-o lume care o vinde la bucată),
  • cum își setează limite sănătoase,
  • cum găsesc alternative offline care chiar sunt distractive.

Cum te poți implica:

Dacă ești părinte, începe cu primul pas: vizionează experimentul și descarcă ghidul gratuit. Iar dacă vrei să duci schimbarea mai departe, poți susține financiar implementarea lecțiilor în școli prin donație pe pagina campaniei InspirAction.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:39 - Noi informații despre starea de sănătatre a selecționerului Mircea Lucescu
16:27 - Maia Morgenstern: Ultima vacanță a avut-o acum 50 de ani
16:21 - Tragedie la Ulmu, raionul Ungheni. O casă a ars până în temelii, după ce pompierii nu au putut ajunge din cauza ghețu...
16:11 - Viață ON, ecrane OFF: cum readucem copiii înapoi la joacă și dialog offline (P)
16:09 - Vedetele Bridgerton vin în România. Ca să le vezi, trebuie să te pregătești de bal mascat
16:03 - Campania lansată de FRF înaintea meciurilor decisive pentru calificarea României la Campionatul Mondial 2026

HAI România!

Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Raportul Comaroni, Hoandră, Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Lovitura americană. Hai LIVE cu Turcescu
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal
Ce nu se potriveşte în povestea crimei de la Cenei. De ce seamănă cu Caracal

Proiecte speciale