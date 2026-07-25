Un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani s-a electrocutat sâmbătă dimineață, în județul Călărași, după ce undița pe care o transporta a intrat în contact cu firele electrice ale căii ferate. Incidentul s-a produs în zona Dragoș Vodă, iar la fața locului au intervenit echipaje de poliție și ambulanță, potrivit anunțului făcut de reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

Incidentul a avut loc pe tronsonul Dragoș Vodă – Ciulnița, aflat în administrarea Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța.

„La ora 10:21, sistemele de monitorizare au indicat ocuparea unui circuit de cale ferată pe firul II, în zona Dragoş Vodă. Ulterior, la ora 10:56, mecanicul unui tren, care circula pe firul I, pe relaţia Ciulniţa – Dragoş Vodă, a comunicat prezenţa echipajelor de Poliţie şi Ambulanţă pe firul II, la km 98+300. Potrivit primelor informaţii transmise prin serviciul unic de urgenţă 112, un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani, care se deplasa către un loc de pescuit, s-a electrocutat după ce undiţa pe care o transporta a atins firele liniei de contact”, arată sursa.

Echipajele de intervenție au ajuns rapid la locul incidentului pentru a-i acorda victimei îngrijiri medicale.

Reprezentanții companiei feroviare atrag atenția că instalațiile electrice care alimentează locomotivele și trenurile electrice funcționează la o tensiune extrem de ridicată, iar apropierea de acestea poate avea consecințe grave.

„Linia de contact asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor şi trenurilor electrice şi funcţionează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volţi. Electrocutarea se poate produce atât prin atingerea directă a firelor, cât şi prin apropierea la o distanţă periculoasă, prin formarea unui arc electric”, au mai transmis reprezentanţii CFR.

Reprezentanții companiei adaugă că pericolul este deosebit de mare atunci când în apropierea liniilor electrificate sunt transportate sau ridicate obiecte lungi, precum undițe, scări, tije, bare metalice sau alte obiecte care se pot apropia de instalațiile aflate sub tensiune.

CFR le recomandă persoanelor care se deplasează în apropierea căii ferate să respecte regulile de siguranță și să evite orice apropiere de linia de contact, deoarece electrocutarea se poate produce chiar și fără atingerea directă a firelor, prin formarea unui arc electric.