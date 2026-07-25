Social

Incident grav în Călărași. Un pescar s-a electrocutat după ce a atins linia de contact a căii ferate cu undița

Comentează știrea
Incident grav în Călărași. Un pescar s-a electrocutat după ce a atins linia de contact a căii ferate cu undițaTren CFR. Sursă foto: Facebook
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani s-a electrocutat sâmbătă dimineață, în județul Călărași, după ce undița pe care o transporta a intrat în contact cu firele electrice ale căii ferate. Incidentul s-a produs în zona Dragoș Vodă, iar la fața locului au intervenit echipaje de poliție și ambulanță, potrivit anunțului făcut de reprezentanții Companiei Naționale de Căi Ferate CFR SA.

Incidentul s-a produs în apropierea căii ferate

Incidentul a avut loc pe tronsonul Dragoș Vodă – Ciulnița, aflat în administrarea Sucursalei Regionale de Căi Ferate Constanța.

„La ora 10:21, sistemele de monitorizare au indicat ocuparea unui circuit de cale ferată pe firul II, în zona Dragoş Vodă. Ulterior, la ora 10:56, mecanicul unui tren, care circula pe firul I, pe relaţia Ciulniţa – Dragoş Vodă, a comunicat prezenţa echipajelor de Poliţie şi Ambulanţă pe firul II, la km 98+300. Potrivit primelor informaţii transmise prin serviciul unic de urgenţă 112, un bărbat în vârstă de aproximativ 70 de ani, care se deplasa către un loc de pescuit, s-a electrocutat după ce undiţa pe care o transporta a atins firele liniei de contact”, arată sursa.

Echipajele de intervenție au ajuns rapid la locul incidentului pentru a-i acorda victimei îngrijiri medicale.

Ambulanţă

Ambulanţă. Sursa foto: dreamstime.com

CFR avertizează că instalațiile sunt alimentate cu 27.000 de volți

Reprezentanții companiei feroviare atrag atenția că instalațiile electrice care alimentează locomotivele și trenurile electrice funcționează la o tensiune extrem de ridicată, iar apropierea de acestea poate avea consecințe grave.

„Linia de contact asigură alimentarea cu energie electrică a locomotivelor şi trenurilor electrice şi funcţionează la o tensiune de aproximativ 27.000 de volţi. Electrocutarea se poate produce atât prin atingerea directă a firelor, cât şi prin apropierea la o distanţă periculoasă, prin formarea unui arc electric”, au mai transmis reprezentanţii CFR.

CFR atrage atenția asupra obiectelor lungi transportate în apropierea liniilor de cale ferată

Reprezentanții companiei adaugă că pericolul este deosebit de mare atunci când în apropierea liniilor electrificate sunt transportate sau ridicate obiecte lungi, precum undițe, scări, tije, bare metalice sau alte obiecte care se pot apropia de instalațiile aflate sub tensiune.

CFR le recomandă persoanelor care se deplasează în apropierea căii ferate să respecte regulile de siguranță și să evite orice apropiere de linia de contact, deoarece electrocutarea se poate produce chiar și fără atingerea directă a firelor, prin formarea unui arc electric.

Stiri calde

14:23 - Italia pregătește noi măsuri împotriva scumpirii carburanților. Dieselul, în centrul intervenției

14:17 - Claudiu Târziu propune o reformă a pieței agricole europene: mai multă flexibilitate pentru România și sprijin extins...

14:08 - Românii economisesc tot mai puțin. Țara noastră înregistrează cea mai mare scădere din UE

14:00 - De ce plătesc românii cea mai scumpă energie electrică?

13:57 - România intră în alianța internațională pentru 6G. SUA reunesc peste 20 de state pentru viitorul comunicațiilor mobile

13:47 - Fratele lui Igor Dodon a pierdut procesul împotriva SIS. De ce a fost inclus pe lista persoanelor asociate sancțiunil...

HAI România!

De ce plătesc românii cea mai scumpă energie electrică?

De ce plătesc românii cea mai scumpă energie electrică?

Severin & Turcescu. Va fi război?

Severin & Turcescu. Va fi război?

Adrian Păunescu nu trebuie cenzurat

Adrian Păunescu nu trebuie cenzurat

Proiecte speciale