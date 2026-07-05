Un tânăr de 23 de ani din județul Suceava și-a pierdut viața, duminică după-amiază, în urma unui accident tragic produs în localitatea Grămești. Bărbatul s-a urcat pe un stâlp pentru a schimba un cablu, moment în care s-a electrocutat și a căzut de la înălțime, potrivit Inspectorului pentru Situații de Urgență Suceava (ISU).

Potrivit pompierilor, victima a suferit mai multe răni după cădere și a intrat în stop cardio-respirator.

La fața locului au fost mobilizate de urgență două echipaje medicale: o ambulanță de tip B2 a Serviciului de Ambulanță Județean, de la Siret, și echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă din Suceava.

Primii care au ajuns la locul accidentului au fost salvatorii de la Siret, care au început imediat procedurile de resuscitare. Eforturile au fost continuate ulterior și de echipajul de terapie intensivă mobilă, însă tânărul nu a mai putut fi salvat.

„Echipajul de la Siret a ajuns primul la faţa locului, fiind cel mai apropiat, şi a găsit pacientul politraumatizat prin cădere de la înălţime în stop cardio-respirator. Au început manevrele de resuscitare care au fost continuate şi după sosirea echipajului TIM, dar din păcate fără rezultat”, au transmis reprezentanții ISU Suceava.

În urmă cu două săptămâni, două fetițe de 9 și 11 ani au fost transportate la spital după ce s-au electrocutat la un aparat de joacă electric din Ștrandul Apollo, din Băile Felix. Incidentul s-a produs într-o zonă amenajată pentru copii.

Cele două copile se aflau lângă un aparat de joacă pe bază de fise, în formă de motocicletă, alimentat la 220 de volți. Potrivit primelor informații, una dintre fetițe s-ar fi electrocutat în timp ce folosea aparatul, iar cealaltă ar fi fost afectată atunci când a încercat să o ajute.

După incident, polițiștii de investigații criminale din Băile Felix au început verificările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

Cele două fete au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Oradea, unde au primit îngrijiri medicale.