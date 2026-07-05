Social

Un tânăr din Suceava a murit sub ochii salvatorilor. S-a electrocutat și a căzut de pe un stâlp

Comentează știrea
Un tânăr din Suceava a murit sub ochii salvatorilor. S-a electrocutat și a căzut de pe un stâlpStalp. Sursa foto: AI
Google News Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google News Urmărește-ne pe Google News
Din cuprinsul articolului

Un tânăr de 23 de ani din județul Suceava și-a pierdut viața, duminică după-amiază, în urma unui accident tragic produs în localitatea Grămești. Bărbatul s-a urcat pe un stâlp pentru a schimba un cablu, moment în care s-a electrocutat și a căzut de la înălțime, potrivit Inspectorului pentru Situații de Urgență Suceava (ISU).

S-a electrocutat în timp ce încerca să schimbe un cablu. Tânărul a intrat în stop cardio-respirator după ce a căzut de la înălțime

Potrivit pompierilor, victima a suferit mai multe răni după cădere și a intrat în stop cardio-respirator.

La fața locului au fost mobilizate de urgență două echipaje medicale: o ambulanță de tip B2 a Serviciului de Ambulanță Județean, de la Siret, și echipajul SMURD de Terapie Intensivă Mobilă din Suceava.

Accident grav la Craiova

Ambulanţa. Sursă foto: arhiva EVZ

Manevrele de resuscitare nu au avut rezultat

Primii care au ajuns la locul accidentului au fost salvatorii de la Siret, care au început imediat procedurile de resuscitare. Eforturile au fost continuate ulterior și de echipajul de terapie intensivă mobilă, însă tânărul nu a mai putut fi salvat.

„Echipajul de la Siret a ajuns primul la faţa locului, fiind cel mai apropiat, şi a găsit pacientul politraumatizat prin cădere de la înălţime în stop cardio-respirator. Au început manevrele de resuscitare care au fost continuate şi după sosirea echipajului TIM, dar din păcate fără rezultat”, au transmis reprezentanții ISU Suceava.

Două fetițe au ajuns la spital după ce s-au electrocutat la un aparat de joacă din Băile Felix

În urmă cu două săptămâni, două fetițe de 9 și 11 ani au fost transportate la spital după ce s-au electrocutat la un aparat de joacă electric din Ștrandul Apollo, din Băile Felix. Incidentul s-a produs într-o zonă amenajată pentru copii.

Cele două copile se aflau lângă un aparat de joacă pe bază de fise, în formă de motocicletă, alimentat la 220 de volți. Potrivit primelor informații, una dintre fetițe s-ar fi electrocutat în timp ce folosea aparatul, iar cealaltă ar fi fost afectată atunci când a încercat să o ajute.

După incident, polițiștii de investigații criminale din Băile Felix au început verificările pentru a stabili circumstanțele exacte în care s-a produs accidentul.

Cele două fete au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Oradea, unde au primit îngrijiri medicale.

stalp

Stalp. Sursa foto: AI

Stiri calde

20:01 - Mirel Curea și Octavian Hoandră, radiografia unei țări aflate în plină criză: Poporul nu reacționează în niciun fel

19:51 - Deputatul AUR, Eduard Koler: „Avem cea mai mare scădere a comerțului din UE. Este verdictul dat guvernării”

19:42 - Prima reacție a lui Eugeniu Osmochescu, după ce a fost desemnat premier interimar în Republica Moldova

19:32 - Miliardarul care și-a făcut peste 1.000 de angajați milionari. Mesaj dur despre salariile mici

19:25 - Alertă de escrocherie! O rețea de falși funcționari publici, destructurată de polițiști. Victimele au pierdut o avere

19:15 - Bacalaureatul și Evaluarea Națională, oglinda unei generații. Mirel Curea și Octavian Hoandră au analizat cât de preg...

HAI România!

Cu prozatorul Octavian Hoandră, despre o Românie aflată între delir și absurd

Cu prozatorul Octavian Hoandră, despre o Românie aflată între delir și absurd

Campaniile electorale - superafacere pentru canidați!

Campaniile electorale - superafacere pentru canidați!

Constituția? O vorbă de dânșii inventată! Hai LIVE cu Turcescu

Constituția? O vorbă de dânșii inventată! Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale