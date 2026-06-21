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Două fetițe, electrocutate la un ștrand din Băile Felix, au ajuns la spital

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Două fetițe, electrocutate la un ștrand din Băile Felix, au ajuns la spitalBăile Felix din județul Bihor, stațiune balneoclimaterică. Sursa: dreamstime.com
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Din cuprinsul articolului

Două fetițe, în vârstă de 9 și 11 ani, au ajuns la spital duminică după ce s-au electrocutat într-un ștrand din stațiunea Băile Felix, județul Bihor, în timpul unui incident petrecut într-o zonă de divertisment.

Ce s-a petrecut la Băile Felix

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, apelul la 112 a fost făcut la ora 18:13, iar polițiștii din cadrul Poliției Stațiunii Băile Felix s-au deplasat imediat la fața locului pentru verificări.

„La data de 21 iunie a.c., la ora 18.13, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Bihor a fost sesizat, prin S.N.U.A.U. 112, că două persoane s-ar fi electrocutat în incinta unui ştrand din staţiunea Băile Felix, judeţul Bihor. La faţa locului s-au deplasat cu operativitate poliţiştii din cadrul Poliţiei Staţiunii Băile Felix, care au identificat persoanele ca fiind două minore, de 9, respectiv 11 ani, ambele din municipiul Oradea, judeţul Bihor", a transmis ISU Bihor.

O jucărie electrică ar fi fost vinovată

Primele cercetări arată că incidentul s-a produs în timp ce una dintre fete folosea un echipament de divertisment.

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„Din primele investigaţii efectuate de poliţişti a rezultat că, în timp ce se afla într-un spaţiu amenajat cu jocuri de divertisment din incinta ştrandului, fata de 9 ani, aflată împreună cu părinţii săi, ar fi utilizat un simulator de motocicletă, care funcţiona pe bază de fise, moment în care ar fi suferit un şoc electric la nivelul unei mâini", se arată în informarea oficială.

În continuare, ancheta arată că și cealaltă minoră a intervenit în încercarea de a o ajuta.

„Minora de 11 ani ar fi intervenit pentru a o ajuta să coboare de pe acesta, apoi minora de 9 ani ar fi căzut de pe aparat. În urma evenimentului, minorele de 9 şi 11 ani au fost transportate la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale şi efectuarea unor investigaţii de specialitate", au mai precizat autoritățile.

ambulanta

ambulanta / sursa foto: dreamstime.com

Anchetă la ștrandul din Băile Felix

Polițiștii au deschis o anchetă pentru a stabili cu exactitate împrejurările în care s-a produs incidentul, cercetările fiind coordonate de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Oradea.

De asemenea, au fost sesizate și instituțiile cu atribuții de control, respectiv Inspectoratul Teritorial de Muncă Bihor și Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor Bihor, care vor verifica dacă au fost respectate normele de siguranță în exploatarea echipamentelor din incinta ștrandului.

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