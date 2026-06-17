Irina Begu Trophy aduce la București sportive din 10 țări. România, reprezentată masiv pe ambele tablouri

Ajuns la cea de-a V-a ediție, turneul de tenis Irina Begu Trophy, înscris în calendarul ITF Wordl Tour, organizat la Academia de Tenis Herăstrău din București, se bucură în acest an de o participare internațională solidă. România este reprezentantă masiv pe ambele tablouri, inclusiv prin favorita numărul 1 a turneului.

Organizat în săptămâna 15–21 iunie 2026, la București, Irina Begu Trophy face parte din circuitul feminin ITF și oferă premii totale de 15.000 de dolari.

Turneul pune accent pe promovarea tinerelor jucătoare și pe atragerea copiilor către sport, obiectiv subliniat și de Irina Begu, încă de la lansare.

”Este un proiect prin care încercăm să aducem mai mulți copii către tenis și sport în general. Îmi doresc ca acest turneu să continue mulți ani de-acum înainte”, declara Irina Begu la deschiderea primei ediții a turneului care îi poartă numele.

Ediția din acest an se bucură de o puternică prezență internațională. Pe tabloul principal de simplu evoluează jucătoare din opt țări, iar la dublu intră în competiție sportive provenite din zece țări, printre care se numără România, Egipt, Cehia, Norvegia, Italia, Bosnia și Herțegovina, Danemarca și India.

România este reprezentantă masiv pe ambele tablouri ale turneului de tenis Irina Begu Trophy. 21 dintre jucătoarele de simplu și opt echipe din tabloul de dublu sunt din România.

Mai mult, favorita numărul 1 a turneului este tot din țara noastră. Este vorba de Eva Maria Ionescu, locul 653 WTA.

Topul favoritelor la simplu este completat de ucraineanca Daria Yesypchuk, cap de serie nr. 2, Nada Fouad din Egipt, cap de serie nr. 3, și olandeza Rose Marie Nijkamp, cap de serie nr. 4.

Principalele favorite la dublu sunt reprezentate de perechile Rose Marie Nijkamp / Daria Yesypchuk – favoritele nr. 1, Astrid Wanja Brune Olsen / Linda Sevcikova – favoritele nr. 2, Alesia Breaz / Cristiana Nicoleta Todoni – favoritele nr. 3 și Lavinia Luciano / Diana‑Ioana Simionescu – favoritele nr. 4.

Irina Begu Trophy rămâne unul dintre cele mai importante turnee ITF organizate în România, oferind jucătoarelor tinere șansa de a acumula puncte, experiență și vizibilitate internațională.

Participarea masivă a sportivelor românce, alături de prezența jucătoarelor din alte nouă țări, confirmă statutul competiției ca platformă de dezvoltare în tenisul feminin.