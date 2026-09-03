Actrița Elvira Godeanu trecea în neființă într-o zi de 3 septembrie 1991, la București. Tranziția, transformările economice, politice ale momentului 1991 aproape că au ignorat tragicul moment al decesului uneia din marile actrițe ale României. Trăise toată viața ei sub semnul schimbărilor politice. Nici sfârșitul n-a fost unul în vremuri mai liniștite. La Târgu Jiu, numele său a fost dat Teatrului Dramatic. În plus, anul 1997 a adus înființarea Fundației ”Elvira Godeanu”.

Elvira Godeanu a văzut lumina zilei la București, în data de 13 mai 1904. Mama ei se numea Josefina iar tatăl se numea Constantin Glodeanu, Tatăl ei a părăsit-o de mică pe ea și pe mama ei. Mama ei, la un moment dat, a fost la un pas de sinucidere.

Elvira Godeanu copilărit însă în Oltenia, la Târgu Jiu, unde mama ei s-a stabilit după ce s-a stricat relația cu tatăl Elvirei. S-a manifestat de timpuriu drept o artistă polivalentă. Era frumoasă, avea voce, avea prezență scenică. Aici, a decis să își schimbe numele în Godeanu, evident, cu referire la Munții Godeanu, al căror versant sudic este accesibil din Valea Cernei și Cerna-sat.

Inginerul Emil Prager a fost căsătorit vreme de trei decenii cu marea stea de cinema actrița Elvira Godeanu. Elvira și Emil s-au căsătorit la 31 mai 1954.

După ce, la un moment dat, a trebuit să împartă spațiul locativ cu mai multe familii, fiind considerat „burghez”, până la mijlocul anilor 50, treptat optica regimului s-a schimbat. Aveau nevoie de competența și experiența sa, fiindcă betonul armat devenise „materialul construcției socialiste”! În plus, căsătoria cu Elvira Godeanu i-a consolidat popularitatea.

Actrița Elvira Godeanu s-a remarcat pe scena teatrului, pe platourile de filmare și în studiourile radio, pentru imprimări. A jucat în unele dintre primele filme românești, ”Maiorul Mura”-1928, ”Ciuleandra”, versiunea din 1930. Liviu rebreanu a fost cel care i-a oferit primul contract la ”teatrul Național” din București, în 1929.

A fost considerată cea mai strălucită interpretă a rolului Zoe Trahanache din comedia ”O scrisoare pierdută” a lui Ion Luca Caragiale. Regizorul Sică Alexandrescu a montat această comedie în anul 1953. Chiar și la 7 decenii de la filmarea acestei piese, jocul Elvirei Godeanu este peste cel al unor actrițe ca Rodica Tapalagă sau Mariana Mihuț.

Despre viața sa au circulat multe legende urbane, atribuindu-se inclusiv faptul că Gheorghe Gheorghiu Dej ar fi cerut-o de soție. Despre Dej, s-a mai spus că a iubit o artistă franțuzoaică după care trimitea la Paris un avion special să o aducă incognito la București.

Actrița a infirmat total această poveste, afirmând că nu l-a văzut niciodată în persoană pe liderul comunist. Totuși, în epocă, Elvira Godeanu primea scrisori, solicitări de ajutor, exact cum primeau cei din elita politică a vremii. Elvira Godeanu a ajuns în situația de „iubită” a lui Dej mai mult dintr-o exprimare răutăcioasă a Anei Pauker.

Ana Pauker era o femeie bărbățoasă, cu un corp diform pe care ținutele deux pieces căutau să îl ascundă. Una din fiicele Reginei Maria, Principesa Ileana sau Maica Alexandra o numeau „un boa constrictor mulțumit”. Ana Pauler, la un Revelion, geloasă pe Elvira Godeanu ar fi lăsat să „scape” această bârfă. Fiica lui Gheorghiu Dej, Lica, era și ea actriță, iar Elvira Godeanu o putea ajuta pe fiica sa care fără să aibă un talent deosebit, avea pretenții mari, compensând lipsa talentului cu banii dați de tatăl ei, liderul partidului.