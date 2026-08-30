Un polițist în vârstă de 29 de ani a fost împușcat mortal, iar un coleg de-al său a fost rănit într-un schimb de focuri produs sâmbătă, într-un parc din Columbia, capitala statului american Carolina de Sud. Incidentul a avut loc după un apel la poliție privind un conflict domestic, potrivit Associated Press, potrivit ABC.

Suspectul, identificat drept Adam Tyler Dowdy, în vârstă de 33 de ani, a fost de asemenea ucis în confruntarea cu oamenii legii. Informațiile au fost prezentate de șeful Poliției din Columbia, W.H. „Skip” Holbrook, în cadrul unei conferințe de presă.

Polițistul decedat, Christopher DeLong, lucra de aproximativ doi ani în cadrul departamentului și era căsătorit. El avea doi copii mici. Șeful poliției a vorbit cu emoție despre agentul ucis.

„Avem inimile frânte în această seară”, a declarat Holbrook.

Soția lui DeLong a transmis, la rândul său, un mesaj pe rețelele sociale, în care și-a descris soțul drept „cel mai bun tată pentru copiii noștri” și a mărturisit că trece printr-un „coșmar”.

Cel de-al doilea polițist implicat în incident, David Dymock, a fost rănit, însă starea sa era stabilă, potrivit autorităților. După conferința de presă, șeful poliției și mai mulți reprezentanți ai forțelor de ordine au participat la un cortegiu funerar pornit de la spital.

Incidentul a început în jurul orei 9:30, când o femeie a sunat la poliție și a reclamat că un bărbat îi distrugea bunurile din locuință. Femeia avea emis un ordin de restricție împotriva suspectului.

DeLong a ajuns la adresă la scurt timp după apel, însă bărbatul plecase deja. Polițistul a primit o descriere a acestuia și informații despre mașina pe care o conducea.

Aproximativ o oră mai târziu, DeLong a părăsit locuința. Câteva minute după aceea, agentul a transmis prin stație că observase un bărbat lângă un vehicul care corespundea descrierii primite.

Dymock a venit în sprijinul colegului său. La scurt timp, prin stație a fost transmis mesajul că polițiștii fuseseră împușcați și că suspectul fusese doborât.

Dowdy avea un cazier extins, cu arestări în cel puțin patru state americane. De-a lungul timpului, el fusese acuzat de mai multe infracțiuni, printre care tulburarea ordinii publice, sfidarea instanței, consum de alcool în public, posesie de substanțe interzise și încălcarea condițiilor de eliberare supravegheată.

Circumstanțele exacte în care s-a produs schimbul de focuri urmează să fie stabilite de anchetatori. Cazul este investigat de Divizia de Aplicare a Legii din Carolina de Sud, autoritățile precizând că ancheta este în desfășurare.