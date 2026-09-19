Cei mai proeminenți avertizori de integritate din domeniul OZN-urilor au format o coaliție fără precedent și îi cer președintelui Donald Trump să renunțe la acordurile guvernamentale de confidențialitate care, potrivit lor, îi împiedică să dezvăluie publicului american ceea ce știu despre viața extraterestră, potrivit The New York Post.

Dylan Borland, David Grusch și Matthew Brown afirmă că au acumulat informații în programe guvernamentale extrem de clasificate și că legea le interzice să le discute public fără o intervenție directă a Casei Albe.

„Pentru prima dată în istorie aveți o pledoarie publică directă, nu privată... către președintele Statelor Unite, pentru ca acordurile lor de confidențialitate să fie renunțate și să fie protejate, astfel încât să poată dezvălui ceea ce știu populației americane, pentru că simt că este atât de important ca toată lumea să aibă dreptul să știe că nu suntem singuri”, a declarat regizorul James Fox pentru The Post.

„Aveți niște denunțători de rang înalt, dispuși să dezvăluie ceea ce știu. Tot ce au nevoie este imunitate față de președinte. Doar o trăsătură de condei. Are autoritatea să o facă”, a adăugat Fox.

Matthew Brown, fost contractor în industria de apărare, a vorbit la începutul anului 2026 despre un presupus program secret numit Immaculate Constellation, care ar colecta date despre OZN-uri din întregul guvern.

„Acordurile de confidențialitate pe care le-am semnat îmi interzic să divulg public informații clasificate obținute prin munca mea în domeniul securității naționale fără autorizație prealabilă scrisă a guvernului, iar această obligație este valabilă pe viață”, a spus Brown. El a adăugat că președintele Trump are oportunitatea de a „dezvălui un fapt simplu: nu suntem singuri”.

David Grusch, fost ofițer de informații, a mărturisit în 2023 în fața Congresului că SUA ar fi operat programe secrete de recuperare a accidentelor de OZN-uri. „Domnule președinte, dați-ne autorizația și suntem gata de plecare”, a spus el într-un videoclip. Grusch susține că a văzut fotografii și înregistrări video cu nave și ocupanți non-umani.

Dylan Borland, veteran al Forțelor Aeriene, a depus mărturie în 2024 că a fost martor la un OZN triunghiular masiv deasupra unui hangar NASA. El cere aprobarea directă a lui Trump pentru a putea prezenta dovezi clasificate. „Am recuperat materiale și entități – substanțe biologice”, a declarat Borland.

Reprezentantul Eric Burlison a lăudat deschiderea administrației Trump și a spus că președintele are șansa de a fi „cel mai important lider din timpurile moderne” pe acest subiect.

Deputata Anna Paulina Luna, care conduce un grup operativ privind declasificarea, a subliniat că prioritatea a fost protejarea denunțătorilor. Administrația a anunțat o derogare care permite raportarea internă a informațiilor legate de UAP, dar nu și divulgarea publică directă.

Denunțătorii spun că așteaptă un gest clar din partea președintelui pentru a putea vorbi liber.