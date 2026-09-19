Republica Moldova a înregistrat cea mai mare creștere a sosirilor turistice dintre destinațiile europene în prima jumătate a anului 2026, cu un avans de 25% față de aceeași perioadă din 2025, potrivit Euronews.

În același timp, Grecia și Irlanda au raportat creșteri de câte 15%, în timp ce România a avut o scădere de 4,1% a sosirilor în structurile de cazare în primele șase luni ale anului, conform datelor INS.

Datele arată o diferență importantă între evoluția turismului din Republica Moldova și cea din România. La nivel european, numărul sosirilor internaționale a crescut cu 3% între ianuarie și iunie 2026, până la aproximativ 350 de milioane de turiști, însă ritmul nu a fost uniform pe continent.

Republica Moldova a înregistrat un avans de 25% al sosirilor internaționale în primele șase luni din 2026, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Potrivit datelor prezentate pe baza raportului UN Tourism, aceasta este cea mai mare creștere raportată de o destinație europeană în intervalul analizat.

Creșterea este vizibilă și în statisticile privind unitățile de cazare din Moldova. În perioada ianuarie-iunie, aproximativ 159.600 de turiști nerezidenți au fost cazați în structurile turistice din țară, cu 24,7% mai mulți decât în prima jumătate a anului 2025.

În total, structurile de cazare din Republica Moldova au primit aproximativ 257.300 de persoane în primele șase luni ale anului, cu 15,8% peste nivelul din aceeași perioadă a anului precedent.

Autoritățile de la Chișinău leagă interesul crescut de oferta turistică a țării, inclusiv de turismul cultural și gastronomic, vinării, peisaje și destinații mai puțin aglomerate. Ministerul Economiei și Digitalizării a subliniat, de asemenea, necesitatea investițiilor în infrastructură și promovarea mai intensă a destinației.

Grecia și Irlanda se află, de asemenea, printre țările europene cu cele mai mari creșteri ale sosirilor internaționale în prima jumătate a anului. Ambele au raportat un avans de 15%, potrivit World Tourism Barometer.

Grecia pornește însă de la un volum turistic mult mai mare. În 2025, țara a primit aproximativ 43,31 milioane de călători nerezidenți, cu 6,4% mai mult decât în 2024. În același timp, veniturile din turism au ajuns la 23,63 miliarde de euro, în creștere cu 9,4%.

Datele Băncii Greciei arată că tendința de creștere a continuat și în 2026. În perioada ianuarie-iunie, sosirile turiștilor nerezidenți au crescut cu 15,4%, iar veniturile din turism au avansat cu 14,8%, până la 8,8 miliarde de euro.

În România, evoluția a fost diferită. Potrivit datelor INS, structurile de primire turistică au înregistrat 5,556 milioane de sosiri în perioada 1 ianuarie-30 iunie 2026, cu 4,1% mai puține decât în aceeași perioadă din 2025.

Scăderea a fost însoțită de o reducere mai accentuată a numărului de înnoptări. Acestea au totalizat 10,804 milioane în primul semestru, în scădere cu 6,7% față de anul precedent.

Turiștii români au reprezentat 78,6% din totalul sosirilor, iar cei străini 21,4%. În cazul înnoptărilor, ponderea turiștilor români a fost de 77%, în timp ce turiștii străini au reprezentat 23%.

În ceea ce privește vizitatorii străini, cei mai mulți au venit din Germania, Italia și Statele Unite. Durata medie a șederii în prima jumătate a anului a fost de 1,9 zile pentru turiștii români și de 2,1 zile pentru cei străini.

La nivel continental, Europa a primit aproximativ 350 de milioane de turiști internaționali în primele șase luni ale anului, cu 3% mai mult decât în perioada similară din 2025. Europa Centrală și de Est și zona mediteraneană din sud au consemnat creșteri de câte 4%, iar Europa de Nord a avansat cu 3%.

În schimb, Europa de Vest a înregistrat o scădere de 1%. UN Tourism a explicat că evoluția a fost influențată, printre altele, de valurile de căldură din luna iunie și de o cerere mai slabă pentru călătoriile pe distanțe lungi în unele destinații, în trimestrul al doilea.

La nivel mondial, turismul internațional a crescut cu doar 0,4% în prima jumătate a anului. În același timp, Africa a avut un avans de 4%, în timp ce Orientul Mijlociu a consemnat o scădere de 22%, Asia de Sud de 5%, iar Asia de Sud-Est de 1%.

Raportul indică și o schimbare a comportamentului turiștilor. În Europa și în regiunea Asia-Pacific, cererea turistică s-a orientat parțial către destinații mai apropiate și mai accesibile, pe fondul tensiunilor geopolitice și al costurilor de călătorie.

Pentru întregul an 2026, UN Tourism estimează o creștere globală a sosirilor internaționale de 1%-2%. Prognoza este mai prudentă decât cea publicată în ianuarie, când era anticipată o creștere de 3%-4%.

Evoluția din a doua jumătate a anului ar putea modifica clasamentul european. Perioada de toamnă este importantă pentru destinațiile mediteraneene, unde temperaturile mai moderate pot prelungi sezonul turistic și pot atrage călători care evită lunile foarte călduroase.