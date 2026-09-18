Se scumpesc banii. Reacţia Băncii Naţionale în urma scumpirii carburanţilor
- Julieta Savitchi
- 18 septembrie 2026, 16:25
Republica Moldova. Moldovenii vor plăti mai mult pentru credite. Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază cu 1,5 puncte procentuale. Este a doua majorare a ratei de bază pe oarcursul ultimilor două luni.
Banca Naţională a justificat majorarea ratei că încearcă astfel să diminueze presiunile inflaționiste pe fundalul scumpirilor la energie, alimente și materii prime.
Cât vor plăti moldovenii pentru banii împumutaţi de la bănci
Banca Națională a Moldovei a majorat rata de referință de la 7,5% la 9,0% pe an. De asemenea, s-au majorat proporțional ratele dobânzilor la creditele și depozitele overnight: rata dobânzii la creditele overnight a fost stabilită la 11,0% pe an, iar la depozitele overnight — la 7,0% pe an.
Totodată, precizează instituția, ratele de dobândă la operațiunile repo vor fi la 9,25 % anual. În același timp, normele rezervelor obligatorii din mijloacele atrase au fost menținute la nivelurile actuale, respectiv 18% pentru cele în lei moldovenești și în valută neconvertibilă. Şi 26% din baza de calcul pentru cele în valută liber convertibilă.
Justificarea Băncii centrale
Potrivit BNM, decizia de menținere a caracterului restrictiv al conduitei politicii monetare este adoptată în contextul intensificării presiunilor inflaționiste.
„Prin această decizie, Banca Națională a Moldovei urmărește diminuarea presiunilor inflaționiste, atenuarea efectelor secundare ale șocurilor de ofertă, stimularea economisirii în defavoarea consumului, precum și ancorarea anticipațiilor inflaționiste în vederea readucerii ratei anuale a inflației în intervalul de variație de +/-1,5 puncte procentuale de la ținta inflației pe termen mediu de 5,0 la sută”, susțin reprezentanții băncii centrale
Inflaţia provocată de deficitul de carburanţi
Inflația anuală în Republica Moldova a constituit 6,96 la sută în luna august 2026. Fiind în creștere cu 0,62 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente. Astfel, rata inflaţiei s-a plasat peste limita superioară a intervalului de variație de +/-1,5 puncte procentuale de la ținta inflației pe termen mediu de 5%.
Totodată, dinamica inflației a fost inferioară nivelului anticipat în Raportul asupra inflației, august 2026, fiind determinată, preponderent, de devierea negativă înregistrată pentru prețurile reglementate ca urmare a întârzierii ajustării tarifului la gazul natural.