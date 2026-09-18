Republica Moldova. Moldovenii vor plăti mai mult pentru credite. Banca Națională a Moldovei a majorat rata de bază cu 1,5 puncte procentuale. Este a doua majorare a ratei de bază pe oarcursul ultimilor două luni.

Banca Naţională a justificat majorarea ratei că încearcă astfel să diminueze presiunile inflaționiste pe fundalul scumpirilor la energie, alimente și materii prime.

Banca Națională a Moldovei a majorat rata de referință de la 7,5% la 9,0% pe an. De asemenea, s-au majorat proporțional ratele dobânzilor la creditele și depozitele overnight: rata dobânzii la creditele overnight a fost stabilită la 11,0% pe an, iar la depozitele overnight — la 7,0% pe an.

Totodată, precizează instituția, ratele de dobândă la operațiunile repo vor fi la 9,25 % anual. În același timp, normele rezervelor obligatorii din mijloacele atrase au fost menținute la nivelurile actuale, respectiv 18% pentru cele în lei moldovenești și în valută neconvertibilă. Şi 26% din baza de calcul pentru cele în valută liber convertibilă.

Potrivit BNM, decizia de menținere a caracterului restrictiv al conduitei politicii monetare este adoptată în contextul intensificării presiunilor inflaționiste.

„Prin această decizie, Banca Națională a Moldovei urmărește diminuarea presiunilor inflaționiste, atenuarea efectelor secundare ale șocurilor de ofertă, stimularea economisirii în defavoarea consumului, precum și ancorarea anticipațiilor inflaționiste în vederea readucerii ratei anuale a inflației în intervalul de variație de +/-1,5 puncte procentuale de la ținta inflației pe termen mediu de 5,0 la sută”, susțin reprezentanții băncii centrale

Inflația anuală în Republica Moldova a constituit 6,96 la sută în luna august 2026. Fiind în creștere cu 0,62 puncte procentuale față de nivelul lunii precedente. Astfel, rata inflaţiei s-a plasat peste limita superioară a intervalului de variație de +/-1,5 puncte procentuale de la ținta inflației pe termen mediu de 5%.

Totodată, dinamica inflației a fost inferioară nivelului anticipat în Raportul asupra inflației, august 2026, fiind determinată, preponderent, de devierea negativă înregistrată pentru prețurile reglementate ca urmare a întârzierii ajustării tarifului la gazul natural.