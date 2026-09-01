Doar 8,7% dintre români au reușit să economisească în ultimul an, în timp ce unul din patru a apelat la economii sau a făcut datorii pentru a-și acoperi cheltuielile de bază. În același timp, 75% dintre români spun că prețurile au crescut semnificativ în ultimul an, iar șapte din zece se așteaptă ca scumpirile să continue sau să se accentueze, potrivit celui mai recent studiu „Consumer Sentiment România”, realizat de MKOR.

Datele arată o presiune tot mai mare asupra bugetelor gospodăriilor, care se reflectă atât în capacitatea de economisire, cât și în planurile de cumpărare. Intenția de a cumpăra o mașină s-a înjumătățit într-un singur an, iar cumpărăturile mari sunt privite cu mai multă prudență.

Pentru 25% dintre respondenți, veniturile sunt suficiente doar pentru acoperirea cheltuielilor de bază. Un alt sfert dintre cei chestionați au declarat că au apelat la economii pentru a putea trece luna, iar 23% au făcut datorii pentru aceleași cheltuieli.

La finalul lunii, doar 8,7% dintre români spun că reușesc să pună bani deoparte.

În ceea ce privește creditele, ponderea celor care contractează un împrumut a rămas relativ stabilă în ultimii trei ani, între 10% și 12% la fiecare etapă de analiză.

În paralel, încrederea în Banca Națională a României a scăzut de la 4,1 la 3,8, pe o scală de la 1 la 7.

Presiunea asupra bugetului se vede și în planurile de consum. Intenția de a cumpăra o mașină s-a redus la jumătate într-un singur an, de la 8% la 4%. În același timp, 61,4% dintre respondenți se așteaptă să plătească mai mult pentru cumpărăturile mari în următoarele 12 luni.

Schimbul valutar a devenit, de asemenea, un indicator tot mai important pentru consumatori. 32% dintre români se așteaptă să plătească mai mult pentru schimbul valutar, față de 16% în urmă cu trei ani. Pe acest fond, 14% dintre respondenți spun că intenționează să economisească direct în valută.

Percepția scumpirilor s-a accentuat în ultimul an. 75% dintre români spun că prețurile au crescut semnificativ în ultimele 12 luni, față de 59% în 2025. În plus, aproximativ șapte din zece persoane consideră că ritmul de creștere a prețurilor va continua sau se va accelera.

Când sunt întrebați cu cât cred că au crescut prețurile în ultimele 12 luni, românii indică, în medie, o creștere de 16%, față de 21% în urmă cu trei ani.

În același timp, ponderea celor care spun că prețurile au crescut „semnificativ” a ajuns la 75% în trimestrul al doilea din 2026, după un nivel de 59% în aceeași perioadă din 2025.

Alimentele rămân categoria prin care românii resimt cel mai puternic creșterea prețurilor. 86% dintre respondenți le indică drept principal reper. Urmează carburanții, menționați de 74%, și facturile la utilități, indicate de 69% dintre cei chestionați.

Cursul valutar a ajuns pe locul al patrulea, fiind menționat de 45% dintre respondenți, față de 25% în urmă cu trei ani. În clasament urmează taxele plătite, cu 42%, medicamentele, cu 35%, ieșirile în oraș, cu 34%, și abonamentele de telefonie, televiziune sau aplicații, cu 32%.

În ultimii trei ani, ponderea celor care indică valoarea taxelor plătite drept semnal al scumpirilor a crescut de la 34% la 42%. Facturile la utilități rămân însă una dintre cele mai resimțite presiuni asupra bugetului. 69% dintre respondenți le menționează în prezent, față de 65% în 2023.

La nivel național, impozitele și taxele au coborât ușor în clasamentul principalelor griji, de la 38% la 35%. Dintre persoanele care se așteaptă la scumpiri, însă, 66% le atribuie taxelor și impozitelor.

Prețul medicamentelor este menționat drept semnal al scumpirilor de 35% dintre români, față de 33% în urmă cu trei ani. În schimb, costurile serviciilor medicale au rămas aproape la același nivel ca sursă de îngrijorare pentru familie: 20%, față de 21% în urmă cu trei ani.

Sănătatea mintală este menționată de 16% dintre români drept o grijă pentru familie, nivel care a rămas relativ constant în ultimii trei ani. Există însă diferențe importante între generații. 34% dintre respondenții din Generația Z menționează sănătatea mintală ca preocupare, de peste trei ori mai mult decât în cazul Generației X, unde procentul este de 10%.

Pentru Generația Z, sănătatea mintală ajunge astfel a treia preocupare, înaintea sănătății fizice.

În ansamblu, sănătatea mintală rămâne însă în partea de jos a clasamentului celor mai importante griji pentru familie. Cheltuielile de bază sunt menționate de 52% dintre respondenți, iar nivelul salariilor de 42%.

Datele studiului indică o schimbare și în modul în care românii își gestionează banii. Capacitatea redusă de economisire, consumarea economiilor pentru cheltuielile curente, prudența în privința achizițiilor mari și interesul mai mare pentru economisirea în valută apar în același timp.

„Românii nu mai au ce pune deoparte, iar asta se vede direct în ce cumpără și ce amână. Mașinile la jumătate, cumpărăturile mari sub semnul întrebării, banii mutați în valută în loc să fie cheltuiți: pentru companiile care vând către consumatorul final, fiecare dintre cifrele acestea înseamnă bugete mai mici pentru tot ce nu e strict necesar”, a declarat Cori Cimpoca, fondator și CEO al MKOR.