Românii care cumpără sau vând mașini trebuie să folosească, începând cu 1 septembrie 2026, un nou model de contract de înstrăinare-dobândire. Formularul introduce rubrici suplimentare privind situația fiscală a cumpărătorului și menționează termenul de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra mașinii.

Una dintre cele mai importante modificări privește obligațiile fiscale ale persoanei care cumpără autoturismul. Noul formular conține o rubrică prin care cumpărătorul trebuie să declare situația datoriilor către stat înainte de finalizarea tranzacției.

Regula nu se aplică doar în cazul autoturismelor, ci și la achiziționarea altor bunuri, precum case sau terenuri.

Contractul folosit până acum pentru tranzacțiile auto nu mai fusese actualizat de peste zece ani. Începând cu 1 septembrie, acesta este înlocuit de noul formular oficial denumit „Contract de înstrăinare-dobândire a unui mijloc de transport, Model 2026 ITL 054”.

Documentul prevede obligația cumpărătorului de a declara dacă are datorii la stat înainte de achiziționarea unui bun. O altă modificare importantă privește termenul pentru transcrierea dreptului de proprietate asupra mașinii.

Noul contract menționează explicit termenul de 90 de zile în care noul proprietar trebuie să transcrie dreptul de proprietate asupra autoturismului.

Anterior, termenul prevăzut era de 30 de zile.

Formularul a fost aprobat prin Ordinul comun nr. 772/966/123/2026 al Ministerului Dezvoltării, Ministerului Finanțelor și Ministerului Afacerilor Interne.

Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 680 din 17 august 2026, iar noul model îl înlocuiește pe cel folosit din anul 2016.

Modelul 2026 ITL 054 include și modificări legate de evoluția pieței auto.

În cazul vehiculelor electrice, în formular poate fi înscrisă puterea motorului exprimată în kilowați, având în vedere că aceste mașini nu au capacitate cilindrică precum autoturismele cu motoare termice.

Au fost actualizate și rubricile referitoare la documentele de identitate, astfel încât noul contract să poată fi completat și folosind noile tipuri de acte.

Pentru cumpărătorii de mașini second-hand, principalele schimbări sunt utilizarea noului formular, declararea situației privind obligațiile fiscale și respectarea termenului de 90 de zile pentru transcrierea dreptului de proprietate.