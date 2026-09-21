După unda de șoc provocată de victoria extremei drepte în Saxonia-Anhalt, noile alegeri regionale din Berlin și Mecklenburg-Pomerania adâncesc criza politică la vârful puterii federale de la Berlin.

Scrutinele de duminică, desfășurate pe fondul unei participări la vot în creștere, l-au transformat pe cancelarul federal și liderul Uniunii Creștin-Democrate (CDU), Friedrich Merz, în principalul perdant al serii. Zdruncinându-i autoritatea în partid și alimentând speculațiile privind o schimbare la cancelarie, după cum comentează Le Figaro.

Cu toate acestea, în fața liderilor CDU reuniți de urgență, Friedrich Merz a exclus categoric retragerea din funcție, susținând că reformele începute reprezintă singurul antidot împotriva derivei autoritare.

La Berlin, campania electorală s-a concentrat masiv pe probleme locale urgente, în special pe criza locuințelor și plafonarea chiriilor. Candidata stângii radicale Die Linke, Elif Eralp, a obținut o victorie istorică cu 25,7% din voturi, devansând CDU (18,8%).

Dacă va reuși să formeze o coaliție guvernamentală cu Verzii (14,3%) și social-democrații din SPD (12,1%), Eralp va deveni prima reprezentantă a stângii radicale care preia conducerea executivă a orașului-land, evacuând conservatorii din Primăria Roșie .

„Începând de astăzi, vom transforma împreună Berlinul într-un loc excepțional! Iubirea și dreptatea au triumfat în fața urii”, a declarat Elif Eralp la anunțarea primelor estimări.

În landul estic Mecklenburg-Pomerania Anterioară, formațiunea de extremă dreapta Alternative für Deutschland (AfD) s-a clasat pe primul loc cu 38,1% din opțiuni, o creștere explozivă față de scorul de 16,7% obținut în 2021. Deși candidatul AfD, Leif-Erik Holm, a dominat campania electorală, partidul are șanse infime să acceadă la putere din cauza cordonului sanitar menținut de celelalte formațiuni.

Actualul ministru-președinte al landului, social-democrata Manuela Schwesig (SPD), a obținut 35,5% din voturi. Poziționată în campanie drept „Frau gegen blau” / Femeia împotriva culorii albastre, culoarea simbolică a AfD, Schwesig este în poziția de a păstra conducerea landului dacă finalizează negocierile pentru o coaliție tripartită alături de Die Linke (6,5%) și Verzi (5,6%).

Pentru cancelarul Friedrich Merz și formațiunea sa conservatoare, bilanțul nopții electorale este critic.

Pierderea Berlinului este dureroasă. Cu doar 18,8% din sufragii, clasarea pe locul secund este descrisă de Merz ca fiind „onorabilă”, dar lasă partidul fără pârghii executive în capitală.

Cea mai dură înfrângere din ultimele șapte decenii. Scorul de aproximativ 5% din Mecklenburg-Pomerania aduce partidul în pragul pragului electoral și reprezintă cea mai grea înfrângere a creștin-democraților de la eșecul din Bremen din 1951 (9%).

Merz a calificat deschis rezultatul din Mecklenburg drept „un dezastru” pentru care își asumă responsabilitatea, dar a respins scenariul unei demisii: „Reformele trebuie să aibă loc. Aș merge până într-acolo încât să spun că ele sunt remediul împotriva veninului autoritar. Ceea ce trebuie făcut acum cere determinare, fermitate și răbdare. Mă voi ocupa de asta în calitate de președinte al CDU și, mai ales, în calitate de cancelar federal al țării noastre.”

În paralel cu rezultatele din Berlin și Meck-Pom, atenția rămâne ațintită asupra Saxoniei-Anhalt, unde AfD a obținut 43,8% cu două săptămâni în urmă. Liderul regional al partidului, Ulrich Siegmund, continuă negocierile pentru atragerea unor parlamentari individuali din CDU sau a membrilor noii formațiuni BSW, urmărind instalarea primului guvern regional condus de extrema dreaptă până la finalul anului.

Rezultatele de duminică adâncesc falia dintre electoratul urban progresist și regiunile din estul Germaniei, plasând guvernul federal condus de Friedrich Merz într-o postură de maximă vulnerabilitate legislativă și politică.