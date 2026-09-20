Partidele de extremă stânga, pe cale să câștige la Berlin, au un răspuns radical la criza imobiliară din capitală: naționalizarea (confiscarea) proprietăților firmelor imobiliare pe care le învinovățesc pentru ruinarea orașului, potrivit Politico.

Acest plan a devenit cea mai aprins disputată problemă în alegerile care au loc duminică, o coaliție de partide de stânga fiind pregătită să-l demită pe primarul conservator al capitalei Germaniei și să-l inaugure pe primul primar de extremă stânga de la căderea Zidului Berlinului.

„Problema locuințelor este problema socială centrală cu care se confruntă orașul nostru și am spus întotdeauna că, dacă voi deveni primar, voi face tot posibilul pentru a face Berlinul din nou accesibil și pentru a reduce chiriile”, a declarat Elif Eralp, candidatul principal al Die Linke.

Partidul de extremă stânga al lui Eralp menține un avans mic în sondaje înaintea votului de duminică de la Berlin, chiar înaintea Uniunii Creștin-Democrate (CDU) de centru-dreapta a cancelarului Friedrich Merz, care deține în prezent funcția de primar.

Dacă partidul său reușește să obțină o victorie, este probabil să conducă o coaliție de partide de stânga care îi exclude pe conservatori, care s-au opus unor astfel de planuri.

Die Linke, care își are originea în Partidul Comunist din Germania de Est, se bucură de o renaștere politică după ce a câștigat un nou val de sprijin din partea tinerilor.

Pentru campania sa de la Berlin, partidul s-a inspirat de la primarul de extremă stânga al orașului New York, Zohran Mamdani, folosindu-și ca model concentrarea sa pe problemele legate de costul vieții.

Odată un oraș cunoscut pentru chiriile ieftine care au contribuit la cultivarea unei culturi internaționale, boeme, locuințele accesibile au devenit o problemă deosebit de presantă în capitala Germaniei în ultimii ani. Mai puțin de unul din șase locuitori ai orașului dețin casa în care locuiesc, în timp ce chiriile au crescut cu aproximativ 70% în ultimul deceniu.

Die Linke propune un plan de naționalizare a proprietăților de la companiile imobiliare care dețin peste 3.000 de apartamente. Este o idee care se bucură de un sprijin larg într-un oraș care a avut o înclinație istorică spre stânga radicală.

Aproape 60% dintre alegători au susținut exproprierea proprietăților de la marile companii imobiliare într-un referendum din 2021. Organizația care a inițiat referendumul estimează că orașul ar putea cumpăra cu forța până la 220.000 de apartamente pentru până la 60% din valoarea lor de piață - însumând un total de 18 miliarde de euro. Acești bani, susțin ei, ar putea fi recuperați de oraș pe parcursul unui secol din veniturile din chirii.

Stefan Evers, candidatul principal al CDU la Berlin, spune că teama de o victorie a Die Linke dăunează deja pieței imobiliare din oraș.

„Multe companii de locuințe evită Berlinul pur și simplu pentru că această dezbatere are deja loc astăzi, pentru că există un partid politic care ar putea ajunge la putere și care chiar vrea să implementeze acest lucru”, a declarat el pentru televiziunea RTL.

„Acest lucru va împiedica construirea de noi apartamente - apartamente care sunt deja insuficiente astăzi. Și va duce la creșterea chiriilor. Și acesta este exact opusul a ceea ce ne dorim.”

Verzii din Berlin, clasați pe locul patru în sondaje cu aproximativ 15% de sprijin, sunt singurul alt partid care susține pe deplin planurile de expropriere pe care le are extrema stângă și și-au exprimat ambiția de a le promova în coaliție cu partidul de stânga.

„Întrebarea este dacă, după aceste alegeri, vor fi în sfârșit puse în aplicare politicile corecte și putem inaugura o schimbare de paradigmă”, a declarat Katrin Schmidberger, o parlamentară verde din parlamentul landului Berlin.

Acest lucru lasă SPD, clasat pe locul cinci în sondaje cu 12% de sprijin, ca o potențială forță moderatoare. Die Linke ar avea nevoie ca atât Verzii, cât și SPD să aibă suficiente locuri pentru a forma un guvern la Berlin. Însă candidatul principal al SPD, Steffen Krach, se opune exproprierii, favorizând alte măsuri de reducere a chiriilor.

Steffen Krach ar putea avea o marjă de manevră oarecum limitată pentru a împiedica planurile în urma unei anchete de corupție care implică acuzații că a acceptat donații ilicite pentru campanie în timp ce deținea o funcție anterioară la Hanovra. Krach, care neagă orice faptă ilegală, a pierdut capital politic ca urmare a acuzațiilor.

Între timp, partidele de dreapta s-au pronunțat împotriva planurilor de naționalizare de la Berlin, inclusiv Alternativa pentru Germania (AfD), care înregistrează în sondaje un procent neașteptat de puternic de 18% - plasându-se pe locul trei, la doar câteva puncte procentuale în spatele partidului de stânga.

„Cu Die Linke, mai presus de toate, ceea ce obțineți este noul socialism”, a declarat Kristin Brinker, candidata principală a AfD la Berlin, pentru Welt TV. „Știm - dacă ne uităm în urmă - că Berlinul a experimentat deja socialismul și, având în vedere starea pieței imobiliare la acea vreme, acesta este ceva ce mulți oameni nu își doresc.”

AfD nu are nicio șansă să preia puterea politică reală la Berlin, deoarece toate celelalte partide au exclus colaborarea cu ei. Dar o potențială coaliție de stânga ar trebui să depășească încă multe obstacole.

Deși o comisie de experți a concluzionat în 2023 că propunerea de expropriere este fezabilă din punct de vedere juridic, implementarea acesteia ar fi dificilă.

O astfel de mișcare ar trebui să se bazeze pe articolul 15 din constituția Germaniei, care permite transferul „terenurilor, resurselor naturale și mijloacelor de producție” către „proprietatea comună”. Dar această prevedere nu a fost niciodată aplicată.

Dacă va fi implementată, politica de expropriere ar fi aproape sigur contestată în fața curții constituționale, experții susținând că judecătorii ar putea decide în ambele sensuri.

Guvernul lui Merz a promis că va preveni exproprierea companiilor imobiliare la nivel de stat prin adoptarea unei legi naționale împotriva acestei practici. Însă textul respectiv nu a fost încă elaborat, iar experții sunt, încă o dată, împărțiți cu privire la întrebarea dacă guvernul federal ar avea capacitatea legală de a bloca eforturile locale.

„În ceea ce privește propunerea guvernului federal, voi spune foarte clar acest lucru: nu dorim nicio interferență... Și, în calitate de avocat, voi spune, de asemenea, clar, că am îndoieli foarte serioase cu privire la faptul dacă aceasta este constituțională”, a declarat candidatul principal al partidului, Eralp, reporterilor la Berlin la începutul acestei luni. „De aceea ne menținem poziția: Vrem să expropriem.”