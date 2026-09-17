Blocul de centru-stânga condus de social-democrata Magdalena Andersson a câștigat alegerile legislative din Suedia, potrivit rezultatului final anunțat joi de Autoritatea Electorală. Alianța formată din patru partide a obținut 176 de mandate în Parlament, față de 173 pentru blocul de dreapta care susținea guvernul condus de premierul Ulf Kristersson.

Diferența dintre cele două blocuri a fost de aproximativ 50.000 de voturi, iar rezultatul deschide negocieri dificile pentru formarea unui nou Guvern. Kristersson și-a anunțat joi demisia după înfrângerea electorală.

Magdalena Andersson, în vârstă de 59 de ani, a mai ocupat funcția de prim-ministru între 2021 și 2022. Social-democrații au rămas cea mai mare formațiune politică din Parlament, iar rezultatul îi oferă lui Andersson posibilitatea de a încerca să formeze un nou Guvern.

Blocul de centru-stânga este format din Social-Democrați, Partidul de Stânga, Verzi și Partidul de Centru. Diferențele dintre aceste formațiuni complică însă negocierile pentru formarea unei majorități guvernamentale.

Partidul de Centru a anunțat că nu dorește să intre într-un Guvern care să includă miniștri din Partidul de Stânga. La rândul său, Partidul de Stânga a cerut să aibă reprezentare în Guvern. Andersson a exclus formarea unui Guvern care să includă acest partid, dar urmărește să obțină sprijinul său în Parlament, potrivit AFP.

În acest context, negocierile pentru formarea noului Executiv se anunță dificile, chiar dacă blocul condus de Andersson are o majoritate de trei mandate în Riksdag.

Premierul în exercițiu Ulf Kristersson, în vârstă de 62 de ani, și-a anunțat joi demisia după finalizarea numărătorii voturilor.

„Președintelui Parlamentului îi revine de-acum să conducă următoarele etape în vederea formării unui nou Guvern. Pentru ca această muncă să înceapă fără întârziere, cer prin prezenta să fiu demis din funcția de prim-ministru”, a scris Kristersson într-o scrisoare publicată pe X.

Kristersson conducea un Guvern de centru-dreapta format din trei partide, care s-a bazat în Parlament pe sprijinul Democraților din Suedia (SD). În campania electorală, premierul promisese formațiunii că aceasta ar putea primi portofolii ministeriale în cazul unei victorii.

Democrații din Suedia, formațiune anti-imigrație care a intrat în Parlament în 2010, au obținut 17,5% din voturi, în scădere de la 20,5% în 2022. Formațiunea a pierdut astfel poziția de a doua forță politică în favoarea Partidului Moderat al lui Kristersson.

Rezultatul a fost stabilit joi, după numărarea voturilor exprimate în străinătate și a celor prin vot anticipat. Cele 349 de mandate ale Riksdagului au fost repartizate astfel: 176 pentru cele patru partide din blocul de centru-stânga și 173 pentru cele patru formațiuni care compun sau susțin blocul de dreapta. Rezultatul urmează să fie certificat oficial în zilele următoare.

Parlamentul suedez poate vota un nou prim-ministru cel mai devreme pe 29 septembrie.