Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că este pregătit să organizeze alegeri „chiar și mâine”, însă susține că acest lucru nu este posibil atât timp cât războiul cu Rusia continuă, potrivit unui interviu acordat CBS și citat de Ukrainska Pravda.

Liderul de la Kiev a invocat obstacole legale, probleme de securitate și dificultăți logistice majore, inclusiv situația celor aproximativ 9 milioane de ucraineni aflați în afara țării și a locuitorilor din teritoriile ocupate de Rusia.

Declarațiile sale revin în contextul dezbaterilor privind organizarea unui scrutin în timpul conflictului, subiect care continuă să genereze discuții în spațiul public ucrainean.

În interviul acordat postului american CBS, Volodimir Zelenski a afirmat că legislația actuală și condițiile de securitate fac imposibilă organizarea unor alegeri libere și corecte.

„Sunt pregătit să organizez alegerile chiar și mâine, dar dacă războiul continuă, acest lucru este imposibil”, a declarat președintele ucrainean.

Acesta a atras atenția asupra dificultăților practice generate de conflict. Potrivit lui Zelenski, milioane de cetățeni ucraineni trăiesc temporar în străinătate, iar infrastructura necesară desfășurării unui proces electoral complet este afectată de război.

Președintele a subliniat și situația copiilor și a familiilor care trăiesc în zone afectate de atacuri, întrebând cum ar putea fi organizat un scrutin în condițiile în care viața de zi cu zi este puternic perturbată de conflict.

Un alt argument invocat de liderul ucrainean este reprezentat de regiunile aflate sub controlul Rusiei.

Zelenski a ridicat întrebări legate de posibilitatea organizării și monitorizării votului în aceste teritorii, unde autoritățile ucrainene nu mai exercită control administrativ.

Potrivit acestuia, prezența forțelor ruse în aceste zone ridică semne de întrebare privind siguranța alegătorilor și integritatea procesului electoral. În opinia sa, un scrutin desfășurat în asemenea condiții ar fi dificil de verificat și de garantat din punct de vedere democratic.

Președintele ucrainean a declarat că o eventuală încetare a focului ar putea crea condițiile necesare pregătirii alegerilor.

El a susținut că Ucraina a propus în repetate rânduri oprirea temporară a ostilităților, considerând că o astfel de măsură ar putea contribui atât la organizarea scrutinului, cât și la reducerea tensiunilor militare. Potrivit lui Zelenski, aceste propuneri nu au fost acceptate de Rusia.

Discuții în interiorul Ucrainei privind organizarea scrutinului Tema alegerilor a provocat și dezbateri interne. Zelenski a criticat ideea organizării unui scrutin în plin război, afirmând că prioritatea principală a populației este siguranța și revenirea la o viață normală.

În luna august, fostul ministru al Apărării, Mihailo Fedorov, a susținut necesitatea pregătirii procesului electoral, argumentând că momentul alegerilor nu ar trebui să fie influențat de Rusia. Ulterior, colaboratorii săi au precizat pentru Ukrainska Pravda că acesta nu a cerut organizarea imediată a scrutinului, ci demararea pregătirilor și identificarea soluțiilor pentru problemele existente.