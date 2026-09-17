Cel puțin 82 de persoane au murit după prăbușirea unei mine informale de aur din orașul Nuhud, în provincia Kordofanul de Vest din Sudan, iar alte zeci de oameni sunt în continuare dați dispăruți, potrivit unor oficiali locali citați de Sky News.

Accidentul s-a produs într-o zonă controlată de Forțele de Sprijin Rapid (RSF), gruparea paramilitară implicată în războiul din Sudan început în 2023.

Tragedia a avut loc la mina al-Zara, unde echipele de intervenție încearcă să ajungă la persoanele rămase sub pământ. Operațiunile sunt însă îngreunate de lipsa utilajelor, în condițiile în care salvatorii trebuie să îndepărteze cantități mari de pământ și roci de la adâncimi de peste 30 de metri.

Bilanțul victimelor a crescut pe măsură ce echipele de intervenție au recuperat cadavrele din galeriile prăbușite. Până miercuri după-amiază, 82 de trupuri fuseseră scoase din mină, însă operațiunile de căutare continuau.

Suleiman Abu Hmeida, reprezentant al Emergency Response Rooms, o rețea locală care sprijină comunitățile afectate de război, a declarat că alte zeci de persoane nu au fost încă găsite.

Situația este complicată de lipsa echipamentelor specializate. Potrivit declarațiilor sale, echipele de salvare aveau la dispoziție un singur motostivuitor, aflat în proprietate privată.

„Nu avem utilajele necesare pentru a ridica pământul și pietrele și pentru a căuta supraviețuitori la adâncimi de peste 30 de metri”, a explicat Abu Hmeida, potrivit Sky News.

Primele probleme au fost raportate duminică, când unul dintre puțurile minei al-Zara s-a prăbușit. Surparea s-a extins ulterior către alte galerii interconectate ale exploatării.

Unul dintre supraviețuitori, Khairal-Sayed Gabara, a descris amploarea prăbușirii și condițiile de la locul accidentului ca fiind extrem de grave.

Al-Amin Suliman, un alt supraviețuitor, declara miercuri dimineață, când bilanțul oficial ajunsese la 60 de morți, că în interiorul minei se mai aflau persoane blocate.

Al-Zara este o exploatare informală de aur, unde activitatea se desfășoară în afara unui sistem minier reglementat. Potrivit Sudan Doctors Network, mina nu dispunea de măsuri elementare de siguranță și protecție pentru muncitori.

At least 67 people were killed after an artisanal gold mine collapsed near Al-Nuhud in Sudan’s West Kordofan state, with dozens still feared to be trapped under the rubble as rescue efforts continue using basic tools.https://t.co/MKsUDpDLEi#Sudan #WestKordofan #AlNuhud… pic.twitter.com/g75ywot35j — Sudan Tribune (@SudanTribune_EN) September 16, 2026

Un grup local de monitorizare a indicat că exploatarea se întinde pe aproximativ un kilometru și se află într-o zonă caracterizată de sol nisipos și fragil. Astfel de condiții pot crește riscul de prăbușire a galeriilor, în special în cazul exploatărilor de mici dimensiuni care nu beneficiază de infrastructură și echipamente moderne.

Accidentele mortale în minele de aur de mici dimensiuni nu sunt neobișnuite în Sudan. În 2021 și 2023, două accidente similare s-au soldat împreună cu 52 de victime.

Sudanul este un important producător de aur, iar exploatarea acestui metal are o legătură directă cu economia țării și cu conflictul care durează din 2023.

Zona în care s-a produs accidentul este controlată de RSF, gruparea paramilitară care luptă împotriva armatei sudaneze. Conflictul a provocat o criză umanitară majoră și a afectat grav infrastructura și serviciile publice.

Experți mandatați de ONU au documentat, de asemenea, exploatarea și comercializarea ilegală a aurului provenit din Sudan. Controlul asupra resurselor și rutelor comerciale reprezintă unul dintre elementele economice asociate conflictului.

În acest context, accidentul de la al-Zara evidențiază și vulnerabilitatea muncitorilor din exploatările miniere informale, într-o regiune în care capacitatea autorităților și a echipelor de intervenție este afectată de război.

Echipele de intervenție încearcă să îndepărteze pământul și rocile pentru a verifica galeriile în care ar putea exista supraviețuitori. Lipsa utilajelor specializate limitează însă ritmul operațiunilor.

Bilanțul de cel puțin 82 de morți este, prin urmare, posibil să crească, în condițiile în care zeci de persoane sunt încă date dispărute.