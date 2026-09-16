Cel trei persoane au murit, iar alte trei au fost rănite după ce un elicopter s-a prăbușit marți seară într-o zonă comercială din Chatsworth, cartier aflat în nord-vestul orașului Los Angeles. Aparatul de zbor a căzut între două clădiri comerciale, iar la locul accidentului a izbucnit un incendiu, potrivit BBC.

Incidentul s-a produs cu puțin timp înainte de ora locală 19.00, în zona intersecției dintre Lurline Avenue și Nordhoff Street. Pompierii din Los Angeles au intervenit imediat, după ce au fost anunțați despre prăbușirea elicopterului.

Un purtător de cuvânt al Los Angeles Fire Department (LAFD) a declarat pentru BBC că trei persoane au fost rănite în urma accidentului. Căpitanul Branden Silverman a precizat însă că echipele de intervenție au confirmat decesul unei persoane găsite în afara elicopterului.

„Avem o victimă confirmată care se pare că se afla în afara elicopterului în momentul prăbușirii. Acea persoană a fost declarată decedată la fața locului”, a declarat Silverman.

Autoritățile nu au stabilit deocamdată câte persoane se aflau în elicopter în momentul prăbușirii și nici identitatea victimei decedate.

Imaginile filmate la locul accidentului au arătat două containere de transport și mai multe vehicule cuprinse de flăcări. Pompierii au anunțat ulterior că incendiul a fost stins.

Nu este clar, deocamdată, cine opera elicopterul. Potrivit unor informații apărute în presa locală, aeronava ar fi fost un elicopter de televiziune care survola zona în timp ce echipele de presă transmiteau informații despre un alt accident mortal, în care fusese implicat un autobuz.

Poliția din Los Angeles a confirmat că elicopterul implicat în accident nu aparținea departamentului.

Autoritățile urmează să stabilească circumstanțele exacte în care s-a produs prăbușirea. Ancheta va fi coordonată de National Transportation Safety Board (NTSB), instituția federală americană responsabilă de investigarea accidentelor aviatice.

Deocamdată, autoritățile nu au oferit informații suplimentare despre cauzele accidentului sau despre starea celor trei persoane rănite.