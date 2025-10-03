Explozie masivă la Los Angeles. Locuitorii au crezut că sunt bombardați
- Iuliu Vlădescu
- 3 octombrie 2025, 09:35
O explozie masivă a zguduit zona Los Angeles joi noaptea, din cauza unui incendiu izbucnit la o rafinărie de petrol la sud de aeroportul LAX, potrivit unui anunț al Guvernatorului statului California, Gavin Newsom.
Explozie masivă la Los Angeles, la o rafinărie
Imaginile și filmările postate pe rețelele de socializare au surprins momentul în care trei sfere gigantice de flăcări erup pe cerul nopții din sudul Californiei, la rafinăria El Segundo a companiei Chevron Products.
„Ofițerii și pompierii au intervenit la rafinăria Chevron din El Segundo după ce au primit mai multe rapoarte despre o explozie”, a declarat Departamentul de Poliție din El Segundo.
„Explozia majoră” a avut loc în jurul orei 21:30, au declarat locuitorii pentru Los Angeles Times.
„Am crezut că am fost bombardați cu arme nucleare sau ceva de genul ăsta”, a declarat Mike Rogers pentru publicație, precizând că meciul său din liga de fotbal pentru adulți a fost anulat câteva momente mai târziu din cauza fumului dens provenit de la incendiu.
Nu s-a decis evacuarea locuitorilor
Oficialii orașului nu au implementat ordine de evacuare și nu a existat nicio amenințare pentru public, au anunțat oficialii orașului, potrivit publicației.
Deocamdată nu se știe dacă există răniți.
Primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, a declarat că Departamentul de Pompieri din Los Angeles este pregătit să asiste echipele locale de intervenție.
Impactul incendiului asupra aeroportului LAX nu se cunoaște în acest moment, a mai scris Kare Bass pe X.
Instalația El Segundo, operată de Chevron, are propriul departament de pompieri care luptă împotriva incendiilor, a relatat KTLA.
Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a fost informat despre situație și este în contact cu autoritățile locale.
„Biroul nostru se coordonează în timp real cu agențiile locale și statale pentru a proteja comunitatea înconjurătoare și a asigura siguranța publică”, a declarat biroul de presă al lui Newsom.
Rafinăria din California la care a avut loc incendiul fusese închisă în luna mai
Rafinăria El Segundo a fost deschisă în 1911 sub Standard Oil Company of California, funcționând sub acest logo până în 1984, când și-a schimbat numele în Chevron Corporation.
Capacitatea nominală a rafinăriei este de 290.000 de barili pe zi, iar principalele sale produse sunt benzina, combustibilul pentru avioane și motorina, potrivit site-ului web al Chevron. Capacitatea sa totală de stocare este de 12,5 milioane de barili în aproximativ 150 de rezervoare principale.
Chevron a scos rafinăria din funcțiune pentru scurt timp în luna mai, înainte de a relua operațiunile o săptămână mai târziu.
