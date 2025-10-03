Explozie masivă la Los Angeles. Locuitorii au crezut că sunt bombardați

O explozie masivă a zguduit zona Los Angeles joi noaptea, din cauza unui incendiu izbucnit la o rafinărie de petrol la sud de aeroportul LAX, potrivit unui anunț al Guvernatorului statului California, Gavin Newsom.

Imaginile și filmările postate pe rețelele de socializare au surprins momentul în care trei sfere gigantice de flăcări erup pe cerul nopții din sudul Californiei, la rafinăria El Segundo a companiei Chevron Products.

„Ofițerii și pompierii au intervenit la rafinăria Chevron din El Segundo după ce au primit mai multe rapoarte despre o explozie”, a declarat Departamentul de Poliție din El Segundo.

„Explozia majoră” a avut loc în jurul orei 21:30, au declarat locuitorii pentru Los Angeles Times.

„Am crezut că am fost bombardați cu arme nucleare sau ceva de genul ăsta”, a declarat Mike Rogers pentru publicație, precizând că meciul său din liga de fotbal pentru adulți a fost anulat câteva momente mai târziu din cauza fumului dens provenit de la incendiu.

Oficialii orașului nu au implementat ordine de evacuare și nu a existat nicio amenințare pentru public, au anunțat oficialii orașului, potrivit publicației.

Deocamdată nu se știe dacă există răniți.

Primarul orașului Los Angeles, Karen Bass, a declarat că Departamentul de Pompieri din Los Angeles este pregătit să asiste echipele locale de intervenție.

Impactul incendiului asupra aeroportului LAX nu se cunoaște în acest moment, a mai scris Kare Bass pe X.

Instalația El Segundo, operată de Chevron, are propriul departament de pompieri care luptă împotriva incendiilor, a relatat KTLA.

Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a fost informat despre situație și este în contact cu autoritățile locale.

„Biroul nostru se coordonează în timp real cu agențiile locale și statale pentru a proteja comunitatea înconjurătoare și a asigura siguranța publică”, a declarat biroul de presă al lui Newsom.

Rafinăria El Segundo a fost deschisă în 1911 sub Standard Oil Company of California, funcționând sub acest logo până în 1984, când și-a schimbat numele în Chevron Corporation.

Capacitatea nominală a rafinăriei este de 290.000 de barili pe zi, iar principalele sale produse sunt benzina, combustibilul pentru avioane și motorina, potrivit site-ului web al Chevron. Capacitatea sa totală de stocare este de 12,5 milioane de barili în aproximativ 150 de rezervoare principale.

Chevron a scos rafinăria din funcțiune pentru scurt timp în luna mai, înainte de a relua operațiunile o săptămână mai târziu.